Fransa'da genç bir kadın dekoltesi yüzünden restorana alınmadı - Son Dakika
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Fransa'da genç bir kadın dekoltesi yüzünden restorana alınmadı

04.11.2022 10:22

Sosyal medya fenomeni Polska Babinks, Fransa'nın Paris şehrinde bulunan bir restorana, göğüs dekoltesinin aşırı olması sebebiyle alınmadığını açıkladı. Fenomen, restoran yetkilisiyle kapıda tartıştıkları anlara ilişkin görüntüleri de paylaştı.

Paris kentindeki lüks bir restorana giden TikTok fenomeni Polska Babinks, restoran kapısında hiç beklemediği bir olayla karşılaştı. Genç kadının anlatımına göre restorana girmek istediği sırada kapıda beliren restoran yetkilileri, içeri girmesinin mümkün olmadığını anlattı.

GEREKÇE OLARAK DEKOLTESİ GÖSTERİLDİ

Polska Babinks neden içeri giremeyeceğini sorduğunda ise daha ilginç bir cevap aldı. Restoran yetkilileri, Polska'nın kıyafetinin aşırı dekolteli olduğunu ve içerisinin bu dekolte için uygun olmadığını dile getirdi.

Genç kadının dekoltesini gören restoran yetkilisi, kapıda durup içeri girişini engelledi

TARTIŞMALARA NEDEN OLDU

Sosyal medya fenomeninin dekoltesi nedeniyle restorana alınmaması, Fransa'da tartışmalara da neden oldu. Bazı sosyal medya kullanıcıları bunun feminist bir mücadele olmadığını savunurken, bazıları da kadın haklarının ihlal edildiğini dile getirdi.

Genç kadının dekoltesini gören restoran yetkilisi, kapıda durup içeri girişini engelledi
Genç kadının dekoltesini gören restoran yetkilisi, kapıda durup içeri girişini engelledi
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