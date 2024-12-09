Suriye'de Beşar Esad'ın devrilmesinin ardından yeni bir dönem başladı. Ülkenin geçiş sürecine liderlik edecek hükümetin başına, mühendislik ve hukuk alanlarındaki uzmanlığıyla tanınan Muhammed el-Beşir getirildi.
İdlib doğumlu el-Beşir liderliğinde oluşturulan yeni kabine, Beşar Esad sonrası Suriye'nin yeniden yapılanması ve istikrara kavuşması için önemli sorumluluklar üstlenecek.
1983 İdlib doğumlu olan Muhammed el Beşir, 2007 yılında Halep Üniversitesi'ndeki Elektrik Mühendisliği bölümünden mezun oldu. 2011 yılında Suriye Gaz Şirketi'nde yönetici olarak çalışmaya başladı. Aynı zamanda İdlib Üniversitesi'nde şeriat ve hukuk alanlarında da lisans derecesi olan Beşir, kamu yönetimi alanında da eğitim gördü. Muhammed el Beşir 2022-2023 yılları arasında Kurtuluş Hükümeti'nde Kalkınma ve İnsani İşler Bakanı olarak görev yapmasının ardından, 2024 yılı başında başbakanlığa seçildi.
Geçici hükümetin adalet bakanlığı koltuğunda oturacak Şadi el Veysi, yaptığı açıklamada "Hamdolsun tüm dünyaların Rabbi Allah'a, buraya başımız dik geldik. Şeriatın hükümlerinin bu eşsiz şehirde kurulmasını diliyorum" dedi.
Son Dakika › Dünya › Suriye'de başbakanlık koltuğuna oturan isim belli oldu - Son Dakika
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