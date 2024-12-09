Suriye'de başbakanlık koltuğuna oturan isim belli oldu - Son Dakika
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Dünya

Suriye'de başbakanlık koltuğuna oturan isim belli oldu

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Suriye'de, Esad rejiminin devrilmesinin ardından kurulan yeni hükümetin başına Muhammed el-Beşir geçti. Yeni Başbakan Muhammed el-Beşir ve kabinesi, bölgedeki geçiş sürecine yönelik kritik adımları atmak üzere göreve başlayacak.

09.12.2024 16:20
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Suriye'de Beşar Esad'ın devrilmesinin ardından yeni bir dönem başladı. Ülkenin geçiş sürecine liderlik edecek hükümetin başına, mühendislik ve hukuk alanlarındaki uzmanlığıyla tanınan Muhammed el-Beşir getirildi.

ÖNEMLİ SORUMLULUKLAR ÜSTLENECEKLER

İdlib doğumlu el-Beşir liderliğinde oluşturulan yeni kabine, Beşar Esad sonrası Suriye'nin yeniden yapılanması ve istikrara kavuşması için önemli sorumluluklar üstlenecek.

Suriye'de başbakanlık koltuğuna oturan isim belli oldu

MUHAMMED EL BEŞİR KİMDİR?

1983 İdlib doğumlu olan Muhammed el Beşir, 2007 yılında Halep Üniversitesi'ndeki Elektrik Mühendisliği bölümünden mezun oldu. 2011 yılında Suriye Gaz Şirketi'nde yönetici olarak çalışmaya başladı. Aynı zamanda İdlib Üniversitesi'nde şeriat ve hukuk alanlarında da lisans derecesi olan Beşir, kamu yönetimi alanında da eğitim gördü. Muhammed el Beşir 2022-2023 yılları arasında Kurtuluş Hükümeti'nde Kalkınma ve İnsani İşler Bakanı olarak görev yapmasının ardından, 2024 yılı başında başbakanlığa seçildi.

YENİ KABİNE ŞÖYLE ŞEKİLLENDİ;

  • Başbakan: Muhammed Al Beşir
  • Adalet Bakanı: Şadi el Veysi
  • İçişleri Bakanı Muhammed Abdurahman
  • Maliye Bakanı: Basel Abdülaziz
  • Ziraat Bakanı: Muhammed el Ahmet Bakan Nazir el Kadiri
  • İletişim Bakanı: Muhammed el Umar
  • Vakıflar Bakanı: Husam haj Hüseyin
  • Sağlık Bakanı: Mazin Duğhan
  • Eğitim Bakanı: Andülmunim Abdülhafız
  • Yerel Yönetim Bakanı: Muhamme Müslim
  • Kalkınma Bakanı: Fadi el Kasım

"ŞERİAT" VURGUSU DİKKAT ÇEKİYOR

Geçici hükümetin adalet bakanlığı koltuğunda oturacak Şadi el Veysi, yaptığı açıklamada "Hamdolsun tüm dünyaların Rabbi Allah'a, buraya başımız dik geldik. Şeriatın hükümlerinin bu eşsiz şehirde kurulmasını diliyorum" dedi.

Suriye\'de başbakanlık koltuğuna oturan isim belli oldu

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Son Dakika Dünya Suriye'de başbakanlık koltuğuna oturan isim belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Mecoli:
    Hadi hayırlısı ya Allah bismillah 156 47 Yanıtla
  • k K:
    Şeriat yönetimiyle alakalı Eğitim alan bu isitcide Başkanmı olur. Beşar Esad'tan daha çok kötü yönetir İran yapar suriyeyi. 83 93 Yanıtla
  • Harun Tanışık:
    Demek tek adam rejimi tehlikeli yavaş yavaş eski sisteme dönülmeli ve hesap sorulmalı başbakanlik sistemi bize uyan tek sistem 84 52 Yanıtla
  • Kuzeyden Düşen Çığ:
    adamlar şeriatı istiyor şeriatın kılıcı ülkemde ki kemalist putçulara giriyor. size ne oğlum? 54 60 Yanıtla
  • Mustafa Sagdic:
    su suriye deki olayi hala akp basarisi diye gorenler var. kardesim abd destekliyor. ve israil toprak kazaniyor. siz neye seviniyorsunuz ?? 72 37 Yanıtla
  • Fatih .:
    Lafta herkes şeriat istiyor. Ama gavur memleketlere gidiyorlar 50 8 Yanıtla
  • Ahmet İPTAŞ:
    ŞERİAT KUR'ANA GÖRE İSE SIKINTI YOK, EĞER KENDİLERİNE GÖRE İSE ÇOK SORUN OLUR. 48 6 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk:
    Diyor ki yine başımız beladan kurtulmayacak...Böyle ülkelere adam gibi demokrasi gelmediği sürece sorunları bitmez!! Bizde de şeriatı hayal eden tipler Suriye'ye gidebilirsiniz hayalinizdeki devlet kuruluyor... 25 14 Yanıtla
  • Yaşar kemal Çanakcı:
    bu Ortadoğu'da adam gibi bir lider çıkıp da Türkiye'yi örnek almıyor.Asla huzur olmaz bu ülkelerde.Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti. 15 7 Yanıtla
  • Emre Akcay:
    Bunlarda fenerbahçe gibi habire yıldız takıyolar 2 2 Yanıtla
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