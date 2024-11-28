Suriye'de patlak veren savaşta muhaliflerin ilerleyişi sürüyor - Son Dakika
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Dünya

Suriye'de patlak veren savaşta muhaliflerin ilerleyişi sürüyor

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Suriye'nin Halep ve İdlib illerinde Beşşar Esed rejimiyle rejim karşıtı silahlı grup Heyet Tahrir Şam (HTŞ) arasındaki çatışmalar şiddetlendi. Muhalifler, 10 köyü daha ele geçirirken, Halep kent merkezinin 3 kilometre yakınına kadar ulaştı.

28.11.2024 18:49
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Suriye'nin Halep ve İdlib şehirlerinde Beşşar Esed rejimiyle muhalif Heyet Tahrir Şam (HTŞ) arasındaki çatışmalar devam ediyor. Çatışmalar, ilk olarak dün sabah erken saatlerde Halep ilinin batı kırsalında başladı ve gün boyunca sürdü.

Suriye'de patlak veren savaşta muhaliflerin ilerleyişi sürüyor

MUHALİFLER 10 KÖYÜ DAHA ELE GEÇİRDİ

Dün Halep'in batısında 32 köy ve noktanın kontrolünü ele geçiren silahlı gruplar, bugün 10 köyü daha aldı. Rejim karşıtı grupların Halep'in batı kırsalında kontrolünü ele geçirdiği yerleşim yerleri ve noktaların arasında El Ragib Tepesi, Kuptan Dağı, Debbabat Tepesi, Ancara beldesi, 46. Liva ile ?Kefer Besme, Basartun, Hur, ?Elkasimiyye, Acil, Bele, Sellum, Kefer Bissin, Şeyh Akil, Hırderkal, Acemi, Ürumsugra, Uveycil, El Hüte, ?El Dab'a, ?Urum Elkübra, Bişantara, Bakdina, Cemiyet Elmaari, Cemiyet Ebu Amşe, ?Cemiyet Emin, Cemiyet Manahil, Cemiyet er Rıdvan, ?Mühendisin, Arnaz, Kefernaha, Kanasel, Kefercum, Şeyh Ali, Yaged Elades, Babis, Kefer Naha, Arrade, Mühendisin 2, Başkatin, Zirbe ve Mansura yer alıyor. Bu bölgeler, daha önce Esed rejiminin kontrolündeydi.

Suriye'de patlak veren savaşta muhaliflerin ilerleyişi sürüyor

HALEP'İN 3 KİLOMETRE YAKININA KADAR YAKLAŞTILAR

Halep kent merkezinin 3 kilometre yakınına kadar yaklaşan ve 320 kilometrekarelik alanın kontrolünü ele alan rejim karşıtı gruplar, ayrıca günün ilk saatlerinde Halep Neyrap Askeri Havaalanı'na dronlarla saldırdı ve bir helikopteri imha etti. Esed rejimi, çatışmalar sürerken sivil yerleşim birimlerini karadan karaya atış yapılan silahlarla hedef aldı.

Suriye'de patlak veren savaşta muhaliflerin ilerleyişi sürüyor

ONLARCA REJİM ASKERİ REHİN ALINDI

HTŞ, kontrolünü ele aldığı bölgelerde Esed rejimine ait ağır silah ve askeri araçları ele geçirdi. Çatışmalarda çok sayıda rejim askeri öldü, HTŞ onlarca rejim askerini esir aldı. Bölgedeki çatışmalardan kaçan yaklaşık 10 bin sivil, İdlib kırsalına sığındı. Çatışmalar, Halep kent merkezine doğru yoğunlaşarak sürüyor.

Suriye'de patlak veren savaşta muhaliflerin ilerleyişi sürüyor

HTŞ, İDLİB'İN DOĞUSUNDA 6 KÖYÜ ELE GEÇİRDİ

Çatışmaların şiddeti artarak devam ederken bu sabah saatlerinde yeni cepheler oluştu. Ülkenin kuzeybatısındaki İdlib ilinin doğusunda bulunan Serakip bölgesinde de sabah saatlerinde çatışmalar başladı. Rejim karşıtı gruplar, Esed rejiminin kontrolündeki Trimbe, Dadih, Keferbattih, Cubas, Şabur ve Mardih köylerini ele geçirdi.

Suriye\'de patlak veren savaşta muhaliflerin ilerleyişi sürüyor

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Son Dakika Dünya Suriye'de patlak veren savaşta muhaliflerin ilerleyişi sürüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • AHMET YILMAZ:
    Bay Recebin islami terör örgütleri 8 7 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    Eset kaç gel turkiyeye senide ağirlariz o kadar suriyeliyi ağırlıyoruz ne olacak ki 4 0 Yanıtla
  • Vatan Sever:
    İsrail ülke sınırlarını genişletmeye devam ediyor tüm hızıyla 2 1 Yanıtla
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