Suriye hükümeti: Süveyda il merkezindeki çatışmalar sona erdi - Son Dakika
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Suriye hükümeti: Süveyda il merkezindeki çatışmalar sona erdi

Suriye hükümeti: Süveyda il merkezindeki çatışmalar sona erdi
20.07.2025 00:51
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Suriye İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nureddin el-Baba, Süveyda il merkezinde günlerdir devam eden çatışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Sözcü, kentte süren çatışmaların sona erdiğini duyurdu.

Süveyda kentindeki çatışmalara ilişkin açıklama yapan Suriye İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nureddin el- Baba, kentte süren çatışmaların sona erdiğini duyurdu.

Suriye İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nureddin el-Baba, Süveyda il merkezinde süren çatışmalara ilişkin kritik açıklamalarda bulundu.

"ÇATIŞMALAR SONA ERDİ"

Sözcü Süveyda il merkezindeki çatışmaların sona erdiğini duyurdu. Baba, Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığının ateşkes anlaşmasının uygulanması için yoğun çaba sarf ettiğini belirterek, bakanlığa bağlı güvenlik güçlerinin kentin kuzey ve batı bölgelerine konuşlandığını söyledi. Baba, şehrin tamamen aşiret savaşçılarından temizlendiğini duyurdu.

ŞARA'DAN KRİTİK AÇIKLAMA

Öte yandan bugün Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Süveyda'daki ulusa sesleniş konuşmasında azınlıkların korunacağını vurguladı.

Dış müdahalelere karşı birlik çağrısı yapan Şara, Arap Bedevi aşiretlerden ateşkese uymalarını ve devlete bağlı kalmalarını istedi. Ayrıca Şara, Türkiye'nin süreç boyunca sergilediği kararlı duruşu da övdü.

NE OLMUŞTU?

Süveyda kentindeki ilk çatışmalar, geçtiğimiz Pazar günü bölgedeki Dürzilerin, Bedevi Araplara ait araçlara el koymasıyla başlamıştı. İki taraf karşılıklı olarak bazı sivilleri kaçırıp alıkoymuş, silahlı çatışmalar çıkmıştı. İsrail ordusu ise pazartesi ve salı günü silahlı çatışmaları sona erdirmek amacıyla Süveyda'ya giden Suriye hükümet güçlerini hedef almıştı. Suriye Savunma Bakanı Tümgeneral Murhaf Abu Kasra salı günü Dürzilerin çoğunlukta olduğu Süveyda şehrinde ateşkes ilan edildiğini duyurmuştu.

Ancak çarşamba günü ateşkes bozulmuş, hükümet güçleri ile Dürzi gruplar arasında çatışmalar yeniden başlamıştı. Çatışmaların yeninden başlaması ile İsrail, Dürzi halkın güvenliğini bahane ederek başkent Şam'daki Devlet Başkanlığı Sarayı'nın bulunduğu bölge ile Genelkurmay Başkanlığına ve Dera kentine hava saldırıları düzenlemişti. Türkiye'nin de girişimiyle çarşamba günü ateşkes sağlanmış, Suriye ordusuna bağlı birlikler Süveyda'dan çekilmişti.

Ancak çatışmalar perşembe akşamı yeniden başlamış, İsrail ordusu da Süveyda'ya hava saldırısı gerçekleştirmişti. ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack gece saatlerinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara'nın Türkiye, Ürdün ve komşu ülkeler tarafından da desteklenen ateşkes konusunda anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu. Suriye Devlet Başkanlığı da bugün kapsamlı ateşkes ilan etmişti.

İçişleri Bakanlığı, Süveyda, Suriye, Sözcü, Baba, Son Dakika

Son Dakika Dünya Suriye hükümeti: Süveyda il merkezindeki çatışmalar sona erdi - Son Dakika

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