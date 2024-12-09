Suriye Milli Ordusu, Münbiç'in tamamında kontrolü sağladı - Son Dakika
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Dünya

Suriye Milli Ordusu, Münbiç'in tamamında kontrolü sağladı

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Suriye'de silahlı muhalifler 27 Kasım Çarşamba günü başlattıkları operasyonla 12 gün içinde 61 yıllık Baas rejimini devirirken Suriye Milli Ordusu'ndan dikkat çeken bir hamle geldi. Terör örgütü PKK/YPG'nin işgali altındaki Münbiç ilçesinin tamamında kontrolü sağlayan SMO, Fırat Nehri'nin batısındaki en büyük terör yuvasını temizledi. Hatırlanacağı üzere Esad çekilirken kritik bölgeyi teröristlere bırakmıştı.

09.12.2024 10:31
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Suriye Milli Ordusu (SMO), ABD destekli terör örgütü PKK/ YPG'nin işgali altındaki Münbiç ilçesini kurtararak, Fırat Nehri'nin batısındaki en büyük terör yuvasını temizledi. Operasyon kapsamında Münbiç'in batısındaki Ureyme beldesi ile kuzeydeki Um Dadat köyünü terörden arındıran ve ilçenin kuzey ve batı hattından giren SMO, ilçenin kontrolünü ele geçirdi. Böylece askeri muhalifler, Fırat Nehri'nin batısındaki en büyük terör yuvasını kurtardı.

Suriye Milli Ordusu, Münbiç'in tamamında kontrolü sağladı

EN BÜYÜK TERÖR YUVALANMASIYDI

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın giderayak teröristlere bıraktığı Münbiç, ABD destekli terör örgütünün yıllardır işgalinde tuttuğu ve Fırat Nehri'nin batısındaki en büyük terör yuvalanması idi. İlçede mayın ve tuzaklara karşı arama tarama faaliyetleri yapılıyor. 1 Aralık'ta başlatılan operasyonun ilk gününde Tel Rıfat ilçe merkezi, terör örgütü PKK/YPG'den kurtarılmıştı.

Suriye Milli Ordusu, Münbiç'in tamamında kontrolü sağladı

MÜNBİÇ'İN ÖNEMİ

ABD ve Rusya'nın sözlerine rağmen ilçe örgütün işgalinde. PKK/YPG, Münbiç ilçesini Mayıs-Ağustos 2016 döneminde ABD'nin desteğiyle başlattığı saldırı sonucu ele geçirmişti. ABD, Türkiye'ye, terör örgütü DEAŞ'tan temizlenmesinin ardından PKK/YPG'lilerin ilçeyi terk edeceğinin sözünü vermiş ancak bunu yerine getirmemişti.

Suriye Milli Ordusu, Münbiç'in tamamında kontrolü sağladı

Rusya da Ekim 2019'da Türkiye ile Barış Pınarı Harekatı sırasında vardığı mutabakatla terör örgütünü Münbiç'ten çıkarmayı taahhüt edip teröristlerin ayrıldığını bildirmiş, öte yandan örgüt buradan çıkmamıştı. PKK/YPG'nin Suriye- Irak sınırından başlayarak Suriye'nin batısında ucu Akdeniz'e ulaşacak terör koridoru açma planında Münbiç bölgesi merkezi öneme sahipti. Türkiye, Ağustos 2016'daki Fırat Kalkanı Harekatı'yla Afrin-Tel Rıfat ile Münbiç arasında doğrudan bağlantı kurulması hazırlıklarına darbe indirmişti.

Suriye Milli Ordusu, Münbiç'in tamamında kontrolü sağladı

SURİYE GEÇİCİ HÜKÜMETİNDEN TEBRİK

Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdurrahman Mustafa, X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Suriye'nin egemenliğinin yeniden tesisi yolunda yeni bir adım olarak Münbiç kenti ve kırsalını terör örgütü PKK/YPG'den kurtaran halkı ve Suriye Milli Ordusu'nu tebrik etti. Mustafa, Suriye topraklarının özgürleştirilmesini tamamlama ve halkın özgürlük ve onur özlemini gerçekleştirme çağrısında bulundu.

Suriye Milli Ordusu, Münbiç\'in tamamında kontrolü sağladı

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Son Dakika Dünya Suriye Milli Ordusu, Münbiç'in tamamında kontrolü sağladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Mert TÜRKOĞLU:
    SIRA SEN DE NETANYAHU ! 39 41 Yanıtla
  • Mert Tekin:
    Tebrikler ülkemizdeki vatandaşlarınız artık dönebilirler o zaman 48 19 Yanıtla
  • Ahmed Mehmed:
    PKK ya yakın yayın organları da çekilmedik diyor 13 16 Yanıtla
  • Servet Bora:
    Taktik amacli cekilmisler içeri çektiler icerdekileride öldürmüşler...Gerçek habercilik bu değil şuan munbicte ne olduğu belirsiz 7 2 Yanıtla
  • Manuel Ortega:
    Türkiye de basin yalna ve hile yapıyor. eğer kontrol sağlanmış ise hani fotoğraf ve Videoları..ayip .bizi hep kandırıyorlar 0 0 Yanıtla
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