Suriye ordusu, Süleyman Şah Türbesi'ni YPG'den temizledi

Suriye ordusu, Süleyman Şah Türbesi'ni YPG'den temizledi
20.01.2026 21:49  Güncelleme: 22:05
Suriye ordusu, Süleyman Şah Türbesi\'ni YPG\'den temizledi
Suriye ordusu, Süleyman Şah Türbesi'nin bulunduğu Kara Kozak Köyü'nü YPG'den temizledi. Köydeki Caber Kalesi'nde Suriye ordusu kontrolü sağladı. Süleyman Şah Türbesi, Türkiye'nin ülke sınırları dışındaki tek toprağı olma özelliğini taşıyor.

Suriye ordusu, Süleyman Şah Türbesi'nin bulunduğu Kara Kozak Köyü'nü YPG'den kurtardı.

SÜLEYMAN ŞAH TÜRBESİ YPG'DEN TEMİZLENDİ

YPG terör örgütü, Suriye'de hükümet ile ateşkeste anlaşırken, Suriye ordusunun ilerleyişi devam ediyor. Suriye ordusu son olarak Türkiye için tarihi önemi olan bir bölgeyi YPG'den temizledi. Süleyman Şah Türbesi'nin bulunduğu Kara Kozak Köyü'nü Suriye ordusu YPG'den kurtardı. Köydeki Caber Kalesi'nde Suriye ordusu kontrolü ele aldı.

Suriye ordusu, Süleyman Şah Türbesi'ni YPG'den temizledi

SÜLEYMAN ŞAH TÜRBESİ'NİN TÜRKİYE İÇİN ÖNEMİ

Suriye sınırları içerisindeki Süleyman Şah Türbesi, 1921 yılında imzalanan Ankara Antlaşması ve 1923 tarihli Lozan Antlaşması uyarınca Türkiye Cumhuriyeti'nin kendi sınırları dışındaki tek ekslav (vatan toprağı) olma özelliğini taşıyan, uluslararası hukukla tescillenmiş manevi ve siyasi bir semboldür.

Suriye ordusu, Süleyman Şah Türbesi'ni YPG'den temizledi

Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusu Osman Gazi'nin dedesi Süleyman Şah'ın naşını barındırması nedeniyle Türk tarihi ve kimliği için derin bir kültürel mirası temsil ederken; üzerinde Türk bayrağının dalgalanması ve Türk askerleri tarafından korunması, Türkiye'nin egemenlik haklarının ve sınır ötesindeki tarihsel devamlılığının bir nişanesidir.

ŞAH FIRAT OPERASYONUYLA NAKLEDİLMİŞTİ

Süleyman Şah Türbesi, ilk olarak Caber Kalesi'ndeyken baraj suları nedeniyle 1975'te Karakozak'a taşınmış; 2015 yılında ise Suriye iç savaşı kaynaklı güvenlik tehditleri sebebiyle "Şah Fırat" operasyonuyla Türkiye sınırına çok yakın mesafedeki Eşme köyüne nakledilmiştir. Bu süreçlerde yer değişse de türbenin Türk toprağı olma statüsü ve uluslararası antlaşmalardan doğan egemenlik hakları korunmuştur.

SURİYE'DE YPG İLE VARILAN ATEŞKES

Suriye Savunma Bakanlığı, bugün yaptığı açıklamada, hükümet ile terör örgütü YPG/SDG arasında sağlanan mutabakat kapsamında ilan edilen 4 günlük ateşkesin yürürlüğe girdiğini duyurdu. Suriye Cumhurbaşkanlığının resmi haber ajansı SANA'da yayımlanan açıklamasında, hükümet ile YPG/SDG arasında Haseke vilayetinin geleceğine ilişkin bir dizi konuda mutabakata varıldığı aktarıldı.

Haberde, Suriye Cumhurbaşkanlığının, YPG/SDG'nin işgal ettiği bölgelerin tam entegrasyonu için ayrıntılı bir plan hazırlanması ve istişarelerde bulunulması amacıyla örgüte 4 gün süre tanıdığı kaydedildi. Terör örgütü YPG/SDG'den yapılan açıklamada da "Ateşkese tam bağlıyız." ifadeleri kullanıldı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Rasit Tok Rasit Tok:
    Kim diyordu YPG sizi tükürüğünde boğar diye ismini unuttum .???? 112 6 Yanıtla
  • er Can er Can:
    türbe ypg nin elindemiydi vay vayyy 54 8 Yanıtla
    199715 199715:
    Cumhuriyet döneminde Yunana adalarının silahlanmasının dışında ilk toprak kaybıı da bu hükümete nasip oldu. Bunlarla da övünürsünüz. 14 18
    Haydar Ali Can Haydar Ali Can:
    bu hükümet dediğin 24 yıldır başda çeyrek asırdır. bilmem anlatabildim mi? 13 8
    Ali Levent Ali Levent :
    Türbe toprağını önce işid ele geçirdi, türbe taşındı. Sonra İşid'den YPG aldı. Aslında Süleyman Şah'ın mezarı da yoktu orada ama Türkiye, yıllar önce Atatürk zamanında Suriye'ye (Fransızlara) gözdağı vermek için burası benim dedi. Hatay'ı kendi sınırları içinde gösteren Suriye'ye ders vermek ve meydan okumak içindi. Başarılı da olundu. Süleyman Şah'ın mezarı olsun veya olmasın farketmez, Türk toprağıydı. Bir gecede taşımak zorunda kaldık. 1 0
  • çiüçiü çiüçiü:
    ha gayret az kaldı Allah CC askerimizi korusun güç kuvvet versin inşallah 48 6 Yanıtla
    Uuu bbb Uuu bbb:
    Amerika İZİN vermese bhelaya gidemezsiniz 1 3
  • Müslüm Yaman Müslüm Yaman:
    mademki taşıdınız türkiye tasinsaydi adami mezarda rahat birakmadilir tasiyip duruyorlar 9 5 Yanıtla
  • Mehmet Akın Mehmet Akın:
    Türk ordusunun yapması gerekeni suriyenin başındaki Türkiyenin terörist diye tanıdığı şara yaptı, bu utanç bize yeter 6 8 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
