Suudi patrondan akılalmaz işkence! Yeni doğum yapan kadına köpekleri emzirtti - Son Dakika
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Suudi patrondan akılalmaz işkence! Yeni doğum yapan kadına köpekleri emzirtti

10.10.2022 12:29

Suudi Arabistan'daki bir işletmenin patronunun yeni doğum yapan Kenyalı çalışanını köpeklerini emzirmeye zorladığı iddia edildi. Olayın Kenya'da büyük yankı uyandırmasının ardından Kenya Sendikalar Merkez Örgütü (COTU) Genel Sekreteri Francis Atwoli, Kenyalıların Suudi Arabistan'da çalıştırılmaması için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.

Kenya'daki ailesini bırakıp Suudi Arabistan'da çalışmaya giden kadının başına gelenler, duyanları büyük üzüntüye uğrattı. İddiaya göre bir işletmede çalışmaya başlayan kadın, bir süre sonra patronunun zorbalıklarına maruz kaldı.

DOĞUM YAPTIĞINI ÖĞRENİNCE ÇİRKİNLEŞTİ

Genç kadının yeni doğum yaptığını öğrenen patron, iddialara göre iş yerindeki köpeklerini kadına emzirterek videoya aldı. Ayrıca aşağılayıcı ifadeler kullandı. Kadına işkence yapıldığına ait fotoğrafların ortaya çıkması ise büyük yankı uyandırdı.

Kenya Sendikalar Merkez Örgütü (COTU) Genel Sekreteri Francis Atwoli

ÜLKESİNDE BÜYÜK YANKI UYANDIRDI

Kenyalı kadına yönelik işkencenin videosunun da ortaya çıkması, Kenya'da büyük yankı uyandırdı. Kenya Sendikalar Merkez Örgütü (COTU) Genel Sekreteri Francis Atwoli, Kenyalıların Suudi Arabistan'da çalışmaya gönderilmesinin yasaklanmasını istedi.

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Suudi Arabistan, Kenya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Suudi patrondan akılalmaz işkence! Yeni doğum yapan kadına köpekleri emzirtti - Son Dakika


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