Tahran'da Modern Sanatın Gizli Hazineleri - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya
BBC

Tahran'da Modern Sanatın Gizli Hazineleri

Tahran\'da Modern Sanatın Gizli Hazineleri

Tahran Çağdaş Sanat Müzesi, yıllarca saklanan ünlü tabloları sergilemeye başladı.

14.02.2025 08:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pablo Picasso, Francis Bacon ve Jackson Pollock gibi çağdaş sanatın dev isimlerinin bazı çok ünlü tabloları, batıdaki müzelerde değil Tahran'da bulunuyor.

İran'ın başkenti dünyanın en çarpıcı modern sanat koleksiyonlarından birine sahip. Ve yakın zamana kadar bu koleksiyondan çok az kişi haberdardı.

Çünkü söz konusu eserler, onlarca yıldır Tahran Çağdaş Sanat Müzesi'nin (TMoCA) bodrumunda tutuluyordu.

1979 İran Devrimi'nden bu yana koleksiyondaki sanat eserlerinin yalnızca küçük bir kısmı sergilendi.

Siyasi çalkantılar, değişen kültürel değerler ve tarihi dönüm noktaları, bu sanat eserlerini hem İran halkının hem de çağdaş sanat tutkunlarının gözlerinden uzak tuttu.

Tahran'daki müze, büyük ölçüde gizemli kalmış bu koleksiyondaki bazı şaheserleri Kasım ayındaki sergide gün yüzüne çıkardı.

Tahran Çağdaş Sanat Müzesi 1977 yılında, İran Şahı'nın sürgündeki dul eşi ve son İran İmparatoriçesi Farah Pehlevi'nin girişimiyle inşa edildi. İslam Devrimi'nden yalnızca iki yıl önce müze tamamlandı.

Müzeyi Pehlevi'nin mimar olan kuzeni Kamran Diba tasarladı.

Kuruluş amacı "İranlılara modern sanatı tanıtmak ve ülkeyi uluslararası sanat sahnesine çıkarmak" olarak belirlendi.

Müze kısa süre içinde Pablo Picasso, Salvador Dali ve Andy Warhol gibi çağdaş sanatın devlerinin eserlerini sergilemeye başladı.

Yabancı sanatçıların yanı sıra İran modern sanatının eserlerine de ev sahipliği yaptı.

Ancak açılışından iki yıl sonra İran'da her şey değişti.

İslam Devrimi, çıplaklık, dini hassasiyetler veya siyasi imaları gerekçe göstererek, birçok sanat eserinin sergilenmesini durdurdu.

Renoir'ın çocuklarının bakıcısı Gabriel'i çizdiği tablosu, "Çok açık", Warhol'un eski İran kraliçesinin portresi, "Çok siyasi"ydi.

Öyle ki Farah Pehlevi'nin portresi devrim sırasındaki kargaşada bıçakla parçalandı.

Devrim sonrası bu sanat eserlerinin çoğu kilitli depolara kaldırıldı.

Sanat dünyasında bir efsaneye dönüşen bu depoda tablolar tozlanmaya başladı.

Londra'daki Afrika ve Orta Doğu Araştırmaları Fakültesi SOAS'ta sanat tarihçisi olan Hamid Keshmirshekan koleksiyonu incelemiş bir isim.

Keshmirshekan koleksiyon için, "Batı ülkeleri dışında bulunan en nadir modern sanat hazinelerinden biri" diyor.

Koleksiyon, pop art gibi modern sanat tarihinin önemli akımlarını bir araya getiren zaman kapsülü olarak görülüyor.

İşte yalnızca Tahran'da görebileceğiniz şaheserlerden bazıları:

Bir geri dönüş hikayesi

Tahran Çağdaş Sanat Müzesi, 1990'ların sonlarında yenilikçi isim Mohammad Hatemi'nin cumhurbaşkanlığı sırasında kültürel önemini yeniden kazanmaya başladı.

Sanatseverler ortaya çıkan eserler konusunda şaşkındı; Van Gogh, Dali, hatta Monet'e ait tablolar Tahran'daydı.

Bazı eserler, sergilenmek üzere Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki büyük müzelere gönderildi. Koleksiyon kısa süreliğine de olsa küresel sanat dünyasına yeniden dahil oldu.

Ancak müze tarihi yolculuğuna zorluklarla devam ediyor.

TMoCA'nın bütçesi oldukça dar ve siyasi öncelikler nedeniyle bugün müzeden çok bir kültür merkezi olarak işlev görüyor.

Kaynak: BBC

Salvador Dali, Kültür Sanat, Orta Doğu, Tahran, Kültür, Sanat, Yaşam, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya Tahran'da Modern Sanatın Gizli Hazineleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BBC

09:00 Mert Hakan’dan Galatasaray maçı oynanırken flaş paylaşım Mert Hakan'dan Galatasaray maçı oynanırken flaş paylaşım
08:20 Kuzey Kore’den ABD’ye uyarı: Kendi başlattığınız yangında yanmayın Kuzey Kore'den ABD'ye uyarı: Kendi başlattığınız yangında yanmayın
07:14 Yunanistan bu köylere yerleşenlere 380 bin TL ödeyecek Yunanistan bu köylere yerleşenlere 380 bin TL ödeyecek
05:46 Antalya-Astana seferini yapan uçak yolcuların kavgası nedeniyle Erzurum’a iniş yaptı Antalya-Astana seferini yapan uçak yolcuların kavgası nedeniyle Erzurum'a iniş yaptı
01:42 Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur’un Türkiye’ye iadesi için yeni karar Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur'un Türkiye'ye iadesi için yeni karar
14:00 Güvenlik görevlisi, restorandan ayrılmak istemeyen kadına tokat attı Güvenlik görevlisi, restorandan ayrılmak istemeyen kadına tokat attı
13:56 Kalben’den dikkat çeken dans paylaşımı: Bu sabah kendimle sevgiliyim Kalben'den dikkat çeken dans paylaşımı: Bu sabah kendimle sevgiliyim
13:43 Asgari ücretle çalışan vatandaşın yaptığı bağış olay oldu Asgari ücretle çalışan vatandaşın yaptığı bağış olay oldu
13:36 Hande Erçel’den ’Rüzgara Bırak’ pozları: Birazcık spoilerdan zarar gelmez Hande Erçel'den 'Rüzgara Bırak' pozları: Birazcık spoilerdan zarar gelmez
13:34 TÜSİAD toplantısında gündem yaratan sözler İlk yorum Özel’den geldi TÜSİAD toplantısında gündem yaratan sözler! İlk yorum Özel'den geldi
13:34 Şili’de kambur balina, genci botla beraber yuttu sonra geri tükürdü Şili'de kambur balina, genci botla beraber yuttu sonra geri tükürdü
13:34 78 kişinin öldüğü otel yangınının ön inceleme raporu tamamladı İşte suçlanan iki isim 78 kişinin öldüğü otel yangınının ön inceleme raporu tamamladı! İşte suçlanan iki isim
13:28 TFF olaya el attı: Artık sahadan çekilmek mucize olur TFF olaya el attı: Artık sahadan çekilmek mucize olur
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2025 09:20:16. #1.12#
SON DAKİKA: Tahran'da Modern Sanatın Gizli Hazineleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.