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Taksici, töreni kana bulayacak intihar bombacısını araca kilitledi - Son Dakika

Taksici, töreni kana bulayacak intihar bombacısını araca kilitledi

15.11.2021 15:33

İngiltere'de Birinci Dünya Savaşı'nda hayatını yitiren İngiliz askerleri için gerçekleştirilen anma töreninde büyük bir felaketin eşiğinden dönüldü. Bir taksici aracına binen kişinin anma töreninde intihar saldırısı gerçekleştireceğini anlayınca saldırganı aracına kilitleyip kaçtı. Panik içindeki saldırgan üzerindeki patlayıcıları ateşleyerek yaşamına son verirken, olayla ilgili başlatılan soruşturmada 3 kişi gözaltına alındı.

Dün İngiltere'nin liman kentlerinden Liverpool'da Birinci Dünya Savaşı'nda yaşamını yitiren İngiliz askerlerini anmak için düzenlenen törende bir facianın eşiğinden dönüldü. Bu felaketi engelleyen isim ise David Perry isimli bir taksici oldu.

TAKSİCİ KIYAFETTEN SARKAN KABLOYU FARK ETTİ

Taksici Perry, yolcu olarak aldığı bir adamın kararsız tavırlarından ve üzerindeki kıyafetten sarkan bir kablo görünce durumdan şüphelendi. Saldırganın önce anma töreninin düzenleneceği Anglikan Katedrali'ne gitmek istediğini fakat daha sonra fikrini değiştirerek bir hastaneye gitmek istediğini öğrenen Perry, adam taksiden inmeden araçtan çıktı ve otomobilin kapılarını kilitledi.

İngiltere kahraman taksiciyi konuşuyor! Töreni kana bulayacak intihar bombacısını araca kilitledi

ÜZERİNDEKİ PATLAYICILARI ATEŞLEDİ

Panik içindeki saldırgan ise üzerindeki patlayıcıları ateşleyerek yaşamına son verdi. Bölgede büyük bir patlama yaşanırken taksicinin birkaç çizikle saldırıyı atlattığı duyuruldu. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken MailOnline, polislerin saldırı ile ilgili üç şüpheliyi gözaltına aldığını duyurdu.

İNGİLİZ BASINI TAKSİCİ İÇİN "KAHRAMAN" MANŞETLERİ ATTI

Anma törenine 2000'den fazla asker, gazi ve izleyicinin geleceği belirtilirken olası bir saldırı durumunda çok sayıda kişinin öleceği belirtildi. İngiliz basını taksici hakkında, "Kahraman" yorumunu yaparken, "Kendi yaşamını öne attı ve insanları kurtarmak ve şehrini korumak için ikinci kere bile düşünmedi" ifadesi kullanıldı.

İngiltere kahraman taksiciyi konuşuyor! Töreni kana bulayacak intihar bombacısını araca kilitledi

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Saldırganın kimliğinin henüz bilinmediği belirtilirken Kensington bölgesinde 29, 26 ve 21 yaşlarında üç kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.

Taksici, töreni kana bulayacak intihar bombacısını araca kilitledi

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Son Dakika Dünya Taksici, töreni kana bulayacak intihar bombacısını araca kilitledi - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Taksici, töreni kana bulayacak intihar bombacısını araca kilitledi - Son Dakika
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