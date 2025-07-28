Tayland'ın başkenti Bangkok'ta bir pazar alanında düzenlenen silahlı saldırı kenti kana buladı.
Polis tarafından yapılan açıklamaya göre, Chatuchak bölgesindeki Or Tor Kor pazar alanına gelen bir kişi, silahla kalabalığın üzerine rastgele ateş açtı.
Saldırıda 4 güvenlik görevlisi ile 1 esnaf hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Saldırganın daha sonra silahını kendisine doğrultarak intihar ettiği bildirildi.
Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığını duyuran Bangkok polisinden yapılan açıklamada, "Şu anda saldırının nedeni araştırılıyor. Olay toplu bir silahlı saldırı gibi görünüyor" ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: DHA/ İHA
Son Dakika › Dünya › Tayland'da pazar alanına silahlı saldırı: 5 kişiyi öldürüp intihar etti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?