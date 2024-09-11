Taylor Swift'ten Harris'e Destek, Musk'tan Alay - Son Dakika
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Taylor Swift'ten Harris'e Destek, Musk'tan Alay

Taylor Swift\'ten Harris\'e Destek, Musk\'tan Alay

ABD'li sanatçı Taylor Swift, Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerinde Demokratların Başkan Adayı Kamala Harris'e oy vereceğini duyurdu. Elon Musk, X üzerinden yaptığı bir paylaşımla Swift ile alay etti.

11.09.2024 13:36
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ABD'li sanatçı Taylor Swift, Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerinde Demokratların Başkan Adayı Kamala Harris'e oy vereceğini duyurdu. Elon Musk, X üzerinden yaptığı bir paylaşımla Swift ile alay etti.

Swift, Trump ve Harris'in başkanlık tartışmasının bitmesinin ardından Instagram üzerinden paylaşım yaptı.

Kasım'daki seçimlerde Kamala Harris ve Başkan Yardımcısı adayı Tim Walz'a oy vereceğini söyleyen sanatçı, Demokrat aday için "istikrarlı ve yetenekli bir lider" dedi.

Swift, "kaos ile değil de sükûnet ile yönetilirsek bu ülkede çok daha fazla şey başarabileceğimize inanıyorum" dedi ve sandığa gidecek seçmenlere iki adayın da politikalarını dikkatlice inceleme çağrısı yaptı.

Dünyaca ünlü sanatçı, geçtiğimiz günlerde Donald Trump'ın web sitesinde paylaşılan ve kendisinin Trump'ı desteklediği izlenimini yaratan yapay zeka destekli bir video gördükten sonra siyasi tercihini açıklama ihtiyacı hissettiğini söyledi.

Swift, video için "Yapay zeka ve yanlış bilgi yayılmasının tehlikeleri ile ilgili korkularımı gerçekten artırdı" dedi ve ekledi:

"Bu yüzden bir seçmen olarak bu seçim ile ilgili planlarım konusunda oldukça şeffaf olmam gerektiği sonucuna vardım."

Swift, 2020 seçimlerinde de Trump ile yarışan Demokrat aday Joe Biden'ı desteklemişti.

Sanatçı, paylaşımını "Çocuksuz Kedili Kadın" sözleriyle bitirdi.

Swift'in bu sözleri akıllara Trump'ın Başkan Yardımcısı adayı JD Vance'in 2021'de Harris ve bazı diğer kadın Demokrat siyasetçiler için "kendi hayatlarında perişan olan bir avuç çocuksuz, kedi sahibi kadınlar" demesini getirdi.

Vance daha sonra yaptığı bir açıklamada Demokrat siyasetçilere yönelik "iğneleyeci" konuştuğu için böyle dediğini savunmuştu.

Elon Musk Swift'in paylaşımı ile alay etti

Swift'in paylaşımına milyarder Elon Musk'tan tepki geldi.

Daha önce ABD başkanlık yarışında Trump'ı destekleyeceğini duyuran Musk, sahibi olduğu sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda Swift'in "Çocuksuz Kedi Sahibi Kadın" sözleri ile alay etti.

Musk, "Tamam Taylor... sen kazandın... sana bir çocuk vereceğim ve kedilerini hayatım pahasına koruyacağım" dedi.

Kullanıcıların bir kısmı Musk'ın paylaşımını "kadın düşmanı" ve "tüyler ürpertici" diyerek eleştirdi.

Swift hayranları, Musk'a sanatçıdan özür dileme çağrısı yaptı.

Başka kullanıcılar ise Musk ve Swift'in yan yana olduğu yapay zeka tarafından üretilmiş görseller paylaştı.

Swift ya da Amerikan futbolu yıldızı sevgilisi Travis Kelce'den Musk'ın paylaşımına tepki gelmedi.

12 çocuk sahibi Musk, üç çocuğunun velayetiyle ilgili eski sevgilisi müzisyen Grimes ile mahkemelik durumda.

Dünyaca ünlü milyarderin ayrıca Neuralink isimli beyin çipi firmasındaki bir çalışanından üç çocuğu var.

Musk, sık sık Batılı ülkelerde bir "nüfus çöküşünün" yaşanacağına dair komplo teorileri paylaşıyor.

2022'de Twitter'dan yaptığı bir paylaşımda insanloğlunun soyunun sürmesiyle ilgili bir tartışmada "elimden geleni yapıyorum" .

Neredeyse 250 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin ismi olan Musk, Ekim 2022'de Twitter'ı satın aldı.

Musk, platformun adını X olarak değiştirdi ve "ifade özgürlüğü" kapsamında birçok değişiklik yaptı.

Musk'ın X'i almasının ardından platformdaki nefret söyleminde bulunan ve ırkçılık yapan paylaşımlarda büyük artış gözlemlendi.

Neredeyse 200 milyon takipçisi olan Musk'ın kişisel hesabından yaptığı paylaşımlar sık sık eleştiriliyor.

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Kaynak: BBC

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