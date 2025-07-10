TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Aliya İzzetbegoviç'in Kabrini Ziyaret Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Aliya İzzetbegoviç'in Kabrini Ziyaret Etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Aliya İzzetbegoviç\'in Kabrini Ziyaret Etti
10.07.2025 17:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'in kabrini ziyaret etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'in kabrini ziyaret etti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Srebrenitsa Soykırımını Uluslararası Düşünme ve Anma Günü programlarına katılmak ve resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, Kovaçi Şehitliği'ni ziyaret etti. Şehitliğe gelişinde Meçhul Asker Anıtı önünde dua eden Kurtulmuş, daha sonra Aliya'nın mezarına üzerinde TBMM Başkanı yazılı çelenk bıraktı. Ziyarette, ayrıca Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Sosyal medya hesabından ziyarete ilişkin paylaşımda bulunan Kurtulmuş, "Bosna Hersek'in kurucu Cumhurbaşkanı, büyük dava ve fikir adamı, mütevazı bir Müslüman, örnek bir devlet adamı Aliya İzzetbegoviç'i, Kovaçi Şehitliği'ndeki kabri başında dualarla andık. Rahmetli Aliya, hayatı boyunca hep en ön saflarda yer almış, yok edilmek istenen halkına umut olmuş; ortaya koyduğu metaneti, dirayeti ve siyaseti ile dünyaya izzetli bir duruşu, adaleti ve özgürlük mücadelesini adeta yeniden öğretmiştir. O, sadece Bosna halkının değil, tüm insanlığın onurunu yüceltmek için yaşamış bir liderdi. Bosna Hersek halkı özgürce yaşayabiliyor, Müslümanlık bugün Balkan coğrafyasında varlığını sürdürüyorsa, elbette Aliya'nın inancı, cesareti ve mücadelesi en büyük pay sahibidir. Aliya'yı bir kez daha rahmetle, minnetle ve şükranla anıyoruz. Aziz hatırasını daima yaşatacağız" ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş'a ziyaretinde TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Türkiye-Bosna Hersek Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya, CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, MHP Konya Milletvekili Konur Alp Koçak ile Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Emin Akseki de eşlik etti.

Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, Aliya İzzetbegoviç, Numan Kurtulmuş, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Aliya İzzetbegoviç'in Kabrini Ziyaret Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sokakta yürürken tartıştığı 3 kişi tarafından sopa ve tekmelerle darbedildi Sokakta yürürken tartıştığı 3 kişi tarafından sopa ve tekmelerle darbedildi
Çırılçıplak araçların önünü kesen kadını sürücü darbetti Çırılçıplak araçların önünü kesen kadını sürücü darbetti
Üsküdar Belediye Meclisi’nde ’baklava’ gerginliği: Birbirlerinin üzerine yürüdüler Üsküdar Belediye Meclisi'nde 'baklava' gerginliği: Birbirlerinin üzerine yürüdüler
Yaşlı kadın yanarak can verdi Eşi kaçarken gözaltına alındı Yaşlı kadın yanarak can verdi! Eşi kaçarken gözaltına alındı
AK Parti Sözcüsü Çelik: Silah bırakma süreci 3-5 ayı aşarsa provokasyona açık olur AK Parti Sözcüsü Çelik: Silah bırakma süreci 3-5 ayı aşarsa provokasyona açık olur
Cinayet şüphelisi, polisle girdiği çatışmada hayatını kaybetti Cinayet şüphelisi, polisle girdiği çatışmada hayatını kaybetti
AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhurbaşkanımız cumartesi sabahı tarihi bir açıklama yapacak AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhurbaşkanımız cumartesi sabahı tarihi bir açıklama yapacak
CHP lideri Özel: İBB yargılamalarını TRT canlı yayınlasın, televizyonlara da frekans versin CHP lideri Özel: İBB yargılamalarını TRT canlı yayınlasın, televizyonlara da frekans versin
Hamas, Trump’ın Gazze’de ateşkes teklifini kabul etti: 10 esiri serbest bırakmaya hazırız Hamas, Trump'ın Gazze'de ateşkes teklifini kabul etti: 10 esiri serbest bırakmaya hazırız
3 ilde orman yangını: Sınır Kapısı yolu ulaşıma kapatıldı 3 ilde orman yangını: Sınır Kapısı yolu ulaşıma kapatıldı
Otelin aşçı yardımcısından çok konuşulacak sözler: Gözümüzün önündeki yangın tüpünü görememişiz Otelin aşçı yardımcısından çok konuşulacak sözler: Gözümüzün önündeki yangın tüpünü görememişiz

17:14
Mesudiye Belediye Başkanı Cengiz Koçyiğit’e cinsel saldırı suçundan hapis cezası
Mesudiye Belediye Başkanı Cengiz Koçyiğit'e cinsel saldırı suçundan hapis cezası
16:48
Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere görevinden uzaklaştırıldı
Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere görevinden uzaklaştırıldı
14:43
Baklava kutusunda rüşvet alan başkan yardımcısı her şeyi yazmış Not defterini teslim etti
Baklava kutusunda rüşvet alan başkan yardımcısı her şeyi yazmış! Not defterini teslim etti
08:26
Sinem Kobal’dan yıllar sonra bikinili paylaşım
Sinem Kobal'dan yıllar sonra bikinili paylaşım
07:59
Osimhen’den gece yarısı taraftarı ayağa kaldıran paylaşım
Osimhen'den gece yarısı taraftarı ayağa kaldıran paylaşım
07:57
İletişim Başkanlığı görevine getirilen Burhanettin Duran’dan mesaj var
İletişim Başkanlığı görevine getirilen Burhanettin Duran'dan mesaj var
01:45
TİHEK nedir Ne zaman kuruldu Ne iş yapar
TİHEK nedir? Ne zaman kuruldu? Ne iş yapar?
01:23
Fahrettin Altun, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu Başkanı olarak atandı
Fahrettin Altun, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu Başkanı olarak atandı
01:10
Burhanettin Duran kimdir
Burhanettin Duran kimdir?
01:09
Kanser tedavisinde 5 immünoterapi ilacı geri ödeme kapsamına alındı
Kanser tedavisinde 5 immünoterapi ilacı geri ödeme kapsamına alındı
00:04
Hükümet karşıtı protestolar Kenya’yı savaş alanına çevirdi: 31 ölü, 107 yaralı, 532 tutuklu
Hükümet karşıtı protestolar Kenya'yı savaş alanına çevirdi: 31 ölü, 107 yaralı, 532 tutuklu
00:03
Otelin aşçı yardımcısından çok konuşulacak sözler: Gözümüzün önündeki yangın tüpünü görememişiz
Otelin aşçı yardımcısından çok konuşulacak sözler: Gözümüzün önündeki yangın tüpünü görememişiz
00:03
Yeni İletişim Başkanı Burhanettin Duran oldu
Yeni İletişim Başkanı Burhanettin Duran oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2025 17:54:09. #7.11#
SON DAKİKA: TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Aliya İzzetbegoviç'in Kabrini Ziyaret Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.