TBMM\'nin İsveç\'in NATO\'ya üyeliği onayı dünya gündeminde

İsveç'in NATO'ya üyeliği TBMM Genel Kurulu'nda dün akşam kabul edildi. İsveç'in üyeliğinin onaylanması sonrasında haber, dünya gündeminde manşetlerden yer aldı. Haber, birçok ülkenin dışişleri bakanları ve yetkilileri tarafından paylaşıldı.

İsveç'in NATO'ya "Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi", TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. 346 milletvekilinin katıldığı oylamada, 287 kabul oyu, 55 ret oyu ve 4 çekimser oy kullanıldı. İsveç'in NATO üyeliğinin TBMM'de onaylanması dünya basınında ana manşetlerde yer aldı.

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, NATO'ya 'bir adım daha yaklaştıklarını' açıkladı. İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström ise, "Türkiye parlamentosunun bugün İsveç'in NATO başvurusuna evet oyu vermesi memnuniyet verici bir adımdır. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onay belgesini imzalamasını sabırsızlıkla bekliyoruz. İsveç güvenilir, dayanışmacı ve kararlı bir NATO üyesi olacaktır" ifadelerini kullandı.

Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, kararın AB ile ilişkileri güçlendireceğine dikkat çekerek, "İsveç'in NATO'ya Katılımına İlişkin Protokolün onaylanması TBMM'nin kararıyla İsveç'i İttifak'a bir adım daha yaklaştırıyor. İsveç'in katılımı Avrupa'nın güvenliğini güçlendirecek ve AB-NATO işbirliğini güçlendirecektir" dedi.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, "Türk Parlamentosunun İsveç'in NATO'ya katılım başvurusunu onaylayan oylamasını memnuniyetle karşılıyoruz" dedi.

ABD Türkiye Büyükelçisi Jeffry L. Flake, "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) İsveç'in NATO'ya katılımı kararını büyük bir takdirle karşılıyorum" ifadelerini kullandı.

İzlanda Dışişleri Bakanı Bjarni Benediktsson ise karara ilişkin yaptığı açıklamasında "İzlanda, bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin attığı önemli adımı memnuniyetle karşılıyor. İttifakı daha güçlü ve daha güvenli hale getirecek şekilde İsveç'i çok yakında NATO Müttefiki olarak aramızda görmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz" ifadelerine yer verdi.

ORBAN, KRİSTERSSON'U DAVET ETTİ

İngiliz The Guardian gazetesi 'Türk Parlamentosu İsveç'in başvurusunu onayladı' başlığını attı.

The New York Times gazetesi, kararı 'Türkiye İsveç'in NATO hedefini destekliyor' başlığıyla sayfasına taşıdı. Haberde, İsveç'in NATO'ya üyeliği için geriye Macaristan'ın onayının kaldığına dikkat çekildi.

CNN International da 'Türk parlamentosu İsveç'in NATO üyelik hedefini onayladı' başlığıyla Macaristan'ın onay sürecinin beklendiğine vurgu yaptı. Başbakan Victor Orban'ın, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'u, katılım şartlarını görüşmek için davette bulunduğu ifade edildi.

The Independent yayın organı ise, 'Türk parlamentosu İsveç'in NATO'ya katılım hedefini destekliyor' diyerek, " Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline tepki olarak bloğun genişletilmesinde neredeyse 20 ay süren çıkmazın ardından son engellerden birini de ortadan kaldırdı" ifadeleri kullanıldı.

"ŞİMDİ SIRA BİZDE"

Macaristan Başbakanı Viktor Orban "Bugün İsveç'in NATO üyeliğini müzakere etmek üzere Macaristan'ı ziyaret etmesi için İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'a bir davet mektubu gönderdim" dedi.

Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak "Türkiye, İsveç'in NATO'ya katılımını onayladı. Şimdi sıra bizde. Macaristan ve İsveç başbakanlarını müzakere yapmaya davet ediyorum. Benim görüşüm öncekiyle aynı: İsveç'in üyeliği söz konusu olduğunda artılar eksilerden daha fazla" dedi.