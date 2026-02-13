Teksas'ta dehşet evi: Evlatlık çocuklarını kafese kapatan anneye 80 yıl hapis - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

Teksas'ta dehşet evi: Evlatlık çocuklarını kafese kapatan anneye 80 yıl hapis

Teksas\'ta dehşet evi: Evlatlık çocuklarını kafese kapatan anneye 80 yıl hapis
13.02.2026 21:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'nin Teksas eyaletinde, evlat edindiği çocuklara yıllarca sistematik işkence uygulayan 53 yaşındaki Susan Rae Helton, kan donduran gerçeklerin ortaya çıkmasının ardından adalete hesap verdi. Şeker yemek istedikleri ve mutfaktan yiyecek aldıkları gerekçesiyle küçücük çocukları bebek güvenlik kapılarından yaptığı kafeslere kapatan anne, 4 ayrı suçtan toplam 80 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

ABD'nin Teksas eyaletinde, evlat edindiği 8 çocuktan ikisine yıllarca sistematik işkence ve ağır ihmal uygulayan Susan Rae Helton (53), çıkarıldığı mahkemece toplam 80 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Çocukları "yemek çaldıkları" gerekçesiyle bebek güvenlik kapılarından yapılan kafeslere kapatan, aç bırakan ve fiziksel şiddet uygulayan kadının, eylemlerini "kendi rahatı için" gerçekleştirdiğini itiraf etmesi kan dondurdu.

"YEMEK ÇALMASINLAR DİYE KAFESE KAPATTIM"

The Sun'ın haberine göre 2018 yılında Çocuk Koruma Hizmetleri (CPS) ve polisin ortak operasyonuyla ortaya çıkarılan dehşet evinde, 13 ve 14 yaşlarındaki iki kardeşin "hayvan gibi" kafeslerde yaşamaya zorlandığı belirlendi. Polisin baskınında suçunu itiraf eden Helton, çocukları "şeker aradıkları ve yemek çaldıkları" gerekçesiyle cezalandırdığını savundu.

Teksas'ta dehşet evi: Evlatlık çocuklarını kafese kapatan anneye 80 yıl hapis
Üvey anne çocukları bu kafeslere kapatmış.

BEŞ YILDA SADECE 6 KİLO ALABİLDİLER

Soruşturma derinleştikçe çocukların yaşadığı trajedinin boyutu daha da netleşti:

Çocuklar mutfaktan izinsiz yemek aldıklarında haftalarca kafeste tutuluyor ve kemerle dövülüyordu.

Beş yıl boyunca Helton'ın yanında kalan kardeşlerin, ağır yetersiz beslenme nedeniyle sadece 6 kilo alabildikleri ve boylarının neredeyse hiç uzamadığı tespit edildi.

Mağdur kız çocuğu, gün boyu kafes içinde ayakta durmaya, ders çalışmaya ve orada uyumaya zorlandığını; bugün bile rüyalarında Helton tarafından kovalandığını anlattı.

KENDİ RAHATI İÇİN YAPMIŞ

Mahkemede kan donduran bir itirafta bulunan Helton, çocukları kafese kapatma nedeninin "kendisine nefes alacak alan yaratmak ve kendi rahatını sağlamak" olduğunu söyledi. Savcılık, Helton'ın 8 evlatlık çocuğu arasından özellikle bu iki kardeşi hedef seçtiğini vurguladı.

80 YIL HAPİS CEZASI

Şu an genç birer yetişkin olan iki kardeşin mahkemedeki cesur ifadeleri, Helton'ın mahkumiyetinde kilit rol oynadı. Mahkeme, her bir suç maddesi için 20'şer yıl olmak üzere toplam 80 yıl hapis cezasına hükmetti. Helton'ın şartlı tahliye talep edebilmesi için en az 40 yıl hapis yatması gerekecek.

Hukuk, Dünya, Suç, Son Dakika

Son Dakika Dünya Teksas'ta dehşet evi: Evlatlık çocuklarını kafese kapatan anneye 80 yıl hapis - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Casperlar“ın yöneticisini diplomatik plakayla yurt dışına kaçırmışlar 6 kişi tutuklandı "Casperlar"ın yöneticisini diplomatik plakayla yurt dışına kaçırmışlar! 6 kişi tutuklandı
Doğum günü pastası can almıştı İşte 3 kişi için istenen ceza Doğum günü pastası can almıştı! İşte 3 kişi için istenen ceza
Araca silahlı saldırı 25 yaşındaki genç hayatını kaybetti Araca silahlı saldırı! 25 yaşındaki genç hayatını kaybetti
ABD Sağlık Bakanı Kennedy’den bağımlılık itirafı: Mikroplardan daha tehlikeli ABD Sağlık Bakanı Kennedy'den bağımlılık itirafı: Mikroplardan daha tehlikeli
Nijer’den gündem yaratan mesaj: Fransa ile savaşa gireceğiz Nijer'den gündem yaratan mesaj: Fransa ile savaşa gireceğiz
Bakan Gürlek’in cevap vermek istemediği soru Bakan Gürlek'in cevap vermek istemediği soru
Suriye’de hezimete uğrayan terör örgütü PKK’dan yeni iş birliği Suriye'de hezimete uğrayan terör örgütü PKK'dan yeni iş birliği
Trump’tan Netanyahu fırçası Herzog’dan tek cümlelik yanıt geldi Trump'tan Netanyahu fırçası! Herzog'dan tek cümlelik yanıt geldi
Kılıçdaroğlu uzun zaman sonra ilk kez görüntülendi Kılıçdaroğlu uzun zaman sonra ilk kez görüntülendi
Jandarmadan 12 ilde 15 suç örgütüne operasyon 109 şüpheli yakalandı Jandarmadan 12 ilde 15 suç örgütüne operasyon! 109 şüpheli yakalandı
Taksilere “Mali cihaz“ zorunluluğu Hepsine takılacak, taksimetreye bağlı çalışacak Taksilere "Mali cihaz" zorunluluğu! Hepsine takılacak, taksimetreye bağlı çalışacak

22:14
ABD Başkanı Trump Venezuela’ya gidiyor
ABD Başkanı Trump Venezuela'ya gidiyor
21:59
Bakan Gürlek’ten futbolda bahis açıklaması: Bu işin sonuna kadar gidip kökünü kazıyacağız
Bakan Gürlek'ten futbolda bahis açıklaması: Bu işin sonuna kadar gidip kökünü kazıyacağız
21:51
Mauro Icardi tarihe geçti, Galatasaray Eyüpspor’u beşledi
Mauro Icardi tarihe geçti, Galatasaray Eyüpspor'u beşledi
21:29
Bakan Gürlek’ten “İBB duruşmaları TRT’den yayınlansın“ çağrılarına yanıt
Bakan Gürlek'ten "İBB duruşmaları TRT'den yayınlansın" çağrılarına yanıt
21:09
Adalet Bakanı Akın Gürlek ilk kez canlı yayında: Meclis’teki olaylar beni üzdü
Adalet Bakanı Akın Gürlek ilk kez canlı yayında: Meclis'teki olaylar beni üzdü
20:28
Galatasaray Eyüpspor karşısında rekor kırdı
Galatasaray Eyüpspor karşısında rekor kırdı
20:07
Meloni’nin zorlu anları Dışarıya adımını atar atmaz şoka girdi
Meloni'nin zorlu anları! Dışarıya adımını atar atmaz şoka girdi
19:36
Almanya Başbakanı Merz, Türkiye dahil 6 ülkenin ismini verip Avrupa liderlerine seslendi
Almanya Başbakanı Merz, Türkiye dahil 6 ülkenin ismini verip Avrupa liderlerine seslendi
18:31
Bilal Erdoğan’dan ’siyasete girecek’ iddialarına net yanıt
Bilal Erdoğan'dan 'siyasete girecek' iddialarına net yanıt
18:11
CHP’den istifa etti, ilk işi Mansur Yavaş posterini indirmek oldu
CHP'den istifa etti, ilk işi Mansur Yavaş posterini indirmek oldu
17:52
İsrail Başbakanı Netanyahu ’ölüm listesi’nde: Zamanını biz belirleyeceğiz
İsrail Başbakanı Netanyahu 'ölüm listesi'nde: Zamanını biz belirleyeceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2026 22:27:31. #7.11#
SON DAKİKA: Teksas'ta dehşet evi: Evlatlık çocuklarını kafese kapatan anneye 80 yıl hapis - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.