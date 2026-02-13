Teksas\'ta dehşet evi: Evlatlık çocuklarını kafese kapatan anneye 80 yıl hapis

ABD'nin Teksas eyaletinde, evlat edindiği 8 çocuktan ikisine yıllarca sistematik işkence ve ağır ihmal uygulayan Susan Rae Helton (53), çıkarıldığı mahkemece toplam 80 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Çocukları "yemek çaldıkları" gerekçesiyle bebek güvenlik kapılarından yapılan kafeslere kapatan, aç bırakan ve fiziksel şiddet uygulayan kadının, eylemlerini "kendi rahatı için" gerçekleştirdiğini itiraf etmesi kan dondurdu.

"YEMEK ÇALMASINLAR DİYE KAFESE KAPATTIM"

The Sun'ın haberine göre 2018 yılında Çocuk Koruma Hizmetleri (CPS) ve polisin ortak operasyonuyla ortaya çıkarılan dehşet evinde, 13 ve 14 yaşlarındaki iki kardeşin "hayvan gibi" kafeslerde yaşamaya zorlandığı belirlendi. Polisin baskınında suçunu itiraf eden Helton, çocukları "şeker aradıkları ve yemek çaldıkları" gerekçesiyle cezalandırdığını savundu.

Üvey anne çocukları bu kafeslere kapatmış.

BEŞ YILDA SADECE 6 KİLO ALABİLDİLER

Soruşturma derinleştikçe çocukların yaşadığı trajedinin boyutu daha da netleşti:

Çocuklar mutfaktan izinsiz yemek aldıklarında haftalarca kafeste tutuluyor ve kemerle dövülüyordu.

Beş yıl boyunca Helton'ın yanında kalan kardeşlerin, ağır yetersiz beslenme nedeniyle sadece 6 kilo alabildikleri ve boylarının neredeyse hiç uzamadığı tespit edildi.

Mağdur kız çocuğu, gün boyu kafes içinde ayakta durmaya, ders çalışmaya ve orada uyumaya zorlandığını; bugün bile rüyalarında Helton tarafından kovalandığını anlattı.

KENDİ RAHATI İÇİN YAPMIŞ

Mahkemede kan donduran bir itirafta bulunan Helton, çocukları kafese kapatma nedeninin "kendisine nefes alacak alan yaratmak ve kendi rahatını sağlamak" olduğunu söyledi. Savcılık, Helton'ın 8 evlatlık çocuğu arasından özellikle bu iki kardeşi hedef seçtiğini vurguladı.

80 YIL HAPİS CEZASI

Şu an genç birer yetişkin olan iki kardeşin mahkemedeki cesur ifadeleri, Helton'ın mahkumiyetinde kilit rol oynadı. Mahkeme, her bir suç maddesi için 20'şer yıl olmak üzere toplam 80 yıl hapis cezasına hükmetti. Helton'ın şartlı tahliye talep edebilmesi için en az 40 yıl hapis yatması gerekecek.