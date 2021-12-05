Terk edilmiş mezarlıkta kazı yapan adam, mumyalanmış bir cisim buldu

Amerika Birleşik Devletleri'nin Los Angelas eyaletinde yaşayan Tarpit isimli adam, terk edilmiş mezarlıkta ilginç bir keşfe imza attı. 1877 yılında inşa edilen ancak daha sonra kullanılmayan The Evergreen Memorial Park Mezarlığı'na giden Tarpit, yürüdüğü sırada ağacın altında bir delik fark etti.

HEMEN KAZMAYA BAŞLADI

Deliğin içerisinde ilginç bir şeyler olduğunu anlayan Tarpit, hemen deliği kazmaya başladı ve bir süre kazdıktan sonra siyahlık gördü. Hemen kazma işlemini derinleştiren Tarpit, sonunda bir kutu gördü. Önce kutuyu açmakta tedirgin eden adam, daha sonra cesaretini topladı ve kutuyu açtı. Ancak sonuç beklediği gibi değildi.

NE OLDUĞUNA KARAR VEREMEDİ

Tarpit, yaşadıklarını sosyal medya hesabından paylaşarak bulduğu nesnenin ne olduğu konusunda takipçilerinden fikir almaya çalıştı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, mumyalanmış nesnenin bir bebeğe ya da kuşa ait olabileceği görüşünü savundu.

LANETLENMİŞ BİR CANLI MI?

Bazı takipçiler, yorumlarında daha da ileri giderek ilginç varsayımlarda bulundu. Bunlardan biri de kutunun içerisindeki canlının, lanetlenmiş bir hayvana ait olabileceği yönündeydi. Ancak kutunun içindeki nesneyle ilgili şu anlık kesin bir bilgi yok.