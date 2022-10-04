Elon Musk'ın sunduğu barış planına Ukrayna lideri Zelenski'den tepki anketi geldi - Son Dakika
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Elon Musk'ın sunduğu barış planına Ukrayna lideri Zelenski'den tepki anketi geldi

04.10.2022 10:59

Rusya ve Ukrayna için bir "barış planı" sunan, Rusya tarafından ilhak edilen bölgelerde yeniden referandum yapılması ve Kırım'ın Rusya'nın bir parçası olduğu yönünde ifadeler kullanan Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk'a, Ukrayna cephesinden sert tepki geldi. Ukrayna'nın Almanya Büyükelçisi Andrij Melnyk, Musk'ın yaptığı ankete küfürlü bir paylaşımla tepki gösterirken, Ukrayna lideri Zelenski de Musk hakkında başka bir anket paylaşarak tepkisini ortaya koydu.

Twitter'ı alacağı söylemleri ve yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmeyen Musk, Rusya- Ukrayna için 'barış planı' yayınladı. Milyarder iş insanı, 'Ukrayna – Rusya barışı' başlıklı bir yazı yayınlayarak, iki ülke için maddeler sundu. Elon Musk mesajında, Rusya'nın Ukrayna'da ilhak ettiği bölgelerde yeniden referandum yapılması gerektiğini ve evet oyu çıkarsa, bu bölge halkının Rusya'ya bağlanabileceğini söyledi. Musk'ın diğer şartı ise Kırım ile ilgiliydi. Kırım'ın Rusya'nın bir parçası olduğunu belirten Musk, bölgedeki altyapının desteklenmesini ve aynı zamanda Ukrayna'nın da tarafsız statüye dönmesi gerektiğini savundu.

Elon Musk'ın sunduğu 'barış planı' Ukrayna lideri Zelenskiy'i küplere bindirdi

UKRAYNALI BÜYÜKELÇİDEN KÜFÜRLÜ YANIT

Musk, paylaşımının altına bir de anket ekledi ve insanlara bu konularda ona katılıp katılmadıklarını sordu. Ancak milyarder iş insanının bu paylaşımı özellikle Ukrayna kanadından büyük tepki gördü. Ukrayna'nın Almanya Büyükelçisi Andrij Melnyk, Musk'a "F… o…. sana diplomatik cevabım budur" yazdı. Melnyk'in küfürlü yanıtı kısa sürede gündem olurken, birçok kişi onu haklı buldu. Melnyk, ikinci tweetinde ise "Tek sonuç şu ki, artık hiçbir Ukraynalı ASLA senin f…ing tesla saçmalıklarını satın almayacak. Bu yüzden sana iyi şanslar" yanıtını verdi.

Elon Musk'ın sunduğu 'barış planı' Ukrayna lideri Zelenskiy'i küplere bindirdi

İKİNCİ ANKET ZELENSKİ'Yİ ÖFKELENDİRDİ

Musk ardından bir anket daha yayınladı ve şu soruyu sordu: "O zaman şunu deneyelim: Rusya'nın mı yoksa Ukrayna'nın mı parçası olduklarına Donbas ve Kırım'da yaşayan insanların iradesi karar vermeli: Evet, Hayır

İkinci anketin ardından Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski adeta çileden çıktı ve Twitter hesabından Musk'ı hedef aldı. Zelenski, Musk'a kendi Twitter anketiyle yanıt verdi."Hangi Elon Musk'ı daha çok seviyorsunuz?" diye soran Zelenski, cevap olarak iki seçenek vererek sordu: "Ukrayna'yı destekleyen" veya "Rusya'yı destekleyen".

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Son Dakika Dünya Elon Musk'ın sunduğu barış planına Ukrayna lideri Zelenski'den tepki anketi geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Elon Musk'ın sunduğu barış planına Ukrayna lideri Zelenski'den tepki anketi geldi - Son Dakika
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