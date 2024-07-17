Ticaret Bakanı Ömer Bolat, G7 Ticaret Bakanları Toplantısı\'na katıldı

Dünya

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, G7 Ticaret Bakanları Toplantısı için gittiği İtalya'da mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler yaptı ve G7 toplantısına katıldı.

Bakan Bolat, katıldığı G7 Ticaret Bakanları Toplantısı'na ilişkin açıklamasında, "G7 Dönem Başkanı İtalya'nın daveti üzerine, birçok farklı ülkeden mevkidaşlarım, uluslararası örgütler ve iş dünyasından temsilcilerin katıldığı 'G7 Ülkeleri Ticaret Bakanları Toplantısı'na iştirak ederek, küresel ekonomi ve ticaretteki trendler, tedarik zincirleri ve son dönemde artan küresel riskler noktasındaki ülkemiz perspektiflerini paylaştık. Türkiye olarak, küresel tedarik zincirinin güçlenmesi ve adil ve rekabetçi, kurallara dayalı bir ticaret sisteminin muhafaza edilmesi noktasında muhataplarımızla iş birliğini artırmaya hazır olduğumuzun mesajını verdik. Küresel ekonomi içerisindeki konumu sürekli güçlenen ülkemizin uluslararası ticarete yön veren ülkelerden birisi olması noktasında çalışmalarımızı her platformda sürdüreceğiz" dedi.

İKİLİ GÖRÜŞMELER YAPTI

Bakan Bolat, G7 toplantısının ardından Kanada İhracatı Teşvik, Uluslararası Ticaret ve Ekonomik Kalkınma Bakanı Mary Ng ile bir araya geldi. Bolat, görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Karşılıklı ticaret hacminin artırılması, ikinci Türkiye-Kanada Ortak Ekonomi ve Ticaret Konseyi toplantısının gerçekleştirilmesi, bu sayede iki ülke iş çevrelerinin bir araya gelerek potansiyel iş birliği alanlarını değerlendirmeleri ve karşılıklı yatırımların artırılması hususlarını ele aldık" dedi.

Bolat, Dünya Ticaret Örgütü Genel Direktörü Ngozi Okonjo-Iweala ile de görüştü. Görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "G7 Ülkeleri Ticaret Bakanları Toplantısı kapsamında Dünya Ticaret Örgütü Genel Direktörü Ngozi Okonjo-Iweala ile bir araya geldik. Görüşmemizde, zirvede de belirttiğimiz üzere Dünya Ticaret Örgütü'nün reform süreci noktasındaki beklentilerimizi dile getirdik. Türkiye olarak, küresel düzeyde ticaret sisteminin adil bir şekilde güçlendirilmesine önem veriyoruz. Adil rekabete ve kurallara dayalı bir uluslararası ticaret sisteminin küresel ticaret ve tedarik zinciri için önemli olduğuna, sistemin uluslararası ticarette karşı karşıya olduğumuz sorunların aşılmasında kilit rol oynadığına ve uluslararası iş birliklerini güçlendireceğine inanıyoruz" dedi.

Bolat, toplantıya ev sahipliği yapan İtalya'nın Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Antonio Tajani ile bir araya geldi. Bolat açıklamasında, "G7 Ülkeleri Ticaret Bakanları Toplantısı'na ev sahipliği yapan İtalya'nın Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Antonio Tajani ile bir araya geldik. G7'ye nazik davetleri için teşekkürlerimizi ilettiğimiz Tajani ile ticaret hacmimizin bu sene 30 milyar dolara çıkarılması yönündeki karşılıklı beklentimizi dile getirdik. Sayın Tajani ile en kısa sürede İstanbul'da Ekonomi ve Ticaret Ortak Komisyonu (JETCO) toplantısını iki ülke iş dünyası temsilcilerinin kapsamlı katılımıyla gerçekleştirme hususunda mutabık kaldık. Türkiye olarak köklü bir iş birliğine sahip olduğumuz İtalya ile ticari ilişkilerimizi daha da güçlendirmeye önem veriyoruz" ifadelerini kullandı.