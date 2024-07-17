Ticaret Bakanı Ömer Bolat, G7 Ticaret Bakanları Toplantısı'na katıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, G7 Ticaret Bakanları Toplantısı'na katıldı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, G7 Ticaret Bakanları Toplantısı\'na katıldı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İtalya'da düzenlenen G7 Ticaret Bakanları Toplantısı'na katıldı. Bolat, toplantıda uluslararası ticaret ve tedarik zinciri konularında Türkiye'nin perspektiflerini paylaştı ve adil bir ticaret sisteminin muhafaza edilmesi için iş birliğini artırmaya hazır olduklarını belirtti. Ayrıca Bolat, Kanada İhracatı Teşvik, Uluslararası Ticaret ve Ekonomik Kalkınma Bakanı Mary Ng ve Dünya Ticaret Örgütü Genel Direktörü Ngozi Okonjo-Iweala ile de ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

17.07.2024 09:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, G7 Ticaret Bakanları Toplantısı için gittiği İtalya'da mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler yaptı ve G7 toplantısına katıldı.

Bakan Bolat, katıldığı G7 Ticaret Bakanları Toplantısı'na ilişkin açıklamasında, "G7 Dönem Başkanı İtalya'nın daveti üzerine, birçok farklı ülkeden mevkidaşlarım, uluslararası örgütler ve iş dünyasından temsilcilerin katıldığı 'G7 Ülkeleri Ticaret Bakanları Toplantısı'na iştirak ederek, küresel ekonomi ve ticaretteki trendler, tedarik zincirleri ve son dönemde artan küresel riskler noktasındaki ülkemiz perspektiflerini paylaştık. Türkiye olarak, küresel tedarik zincirinin güçlenmesi ve adil ve rekabetçi, kurallara dayalı bir ticaret sisteminin muhafaza edilmesi noktasında muhataplarımızla iş birliğini artırmaya hazır olduğumuzun mesajını verdik. Küresel ekonomi içerisindeki konumu sürekli güçlenen ülkemizin uluslararası ticarete yön veren ülkelerden birisi olması noktasında çalışmalarımızı her platformda sürdüreceğiz" dedi.

İKİLİ GÖRÜŞMELER YAPTI

Bakan Bolat, G7 toplantısının ardından Kanada İhracatı Teşvik, Uluslararası Ticaret ve Ekonomik Kalkınma Bakanı Mary Ng ile bir araya geldi. Bolat, görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Karşılıklı ticaret hacminin artırılması, ikinci Türkiye-Kanada Ortak Ekonomi ve Ticaret Konseyi toplantısının gerçekleştirilmesi, bu sayede iki ülke iş çevrelerinin bir araya gelerek potansiyel iş birliği alanlarını değerlendirmeleri ve karşılıklı yatırımların artırılması hususlarını ele aldık" dedi.

Bolat, Dünya Ticaret Örgütü Genel Direktörü Ngozi Okonjo-Iweala ile de görüştü. Görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "G7 Ülkeleri Ticaret Bakanları Toplantısı kapsamında Dünya Ticaret Örgütü Genel Direktörü Ngozi Okonjo-Iweala ile bir araya geldik. Görüşmemizde, zirvede de belirttiğimiz üzere Dünya Ticaret Örgütü'nün reform süreci noktasındaki beklentilerimizi dile getirdik. Türkiye olarak, küresel düzeyde ticaret sisteminin adil bir şekilde güçlendirilmesine önem veriyoruz. Adil rekabete ve kurallara dayalı bir uluslararası ticaret sisteminin küresel ticaret ve tedarik zinciri için önemli olduğuna, sistemin uluslararası ticarette karşı karşıya olduğumuz sorunların aşılmasında kilit rol oynadığına ve uluslararası iş birliklerini güçlendireceğine inanıyoruz" dedi.

Bolat, toplantıya ev sahipliği yapan İtalya'nın Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Antonio Tajani ile bir araya geldi. Bolat açıklamasında, "G7 Ülkeleri Ticaret Bakanları Toplantısı'na ev sahipliği yapan İtalya'nın Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Antonio Tajani ile bir araya geldik. G7'ye nazik davetleri için teşekkürlerimizi ilettiğimiz Tajani ile ticaret hacmimizin bu sene 30 milyar dolara çıkarılması yönündeki karşılıklı beklentimizi dile getirdik. Sayın Tajani ile en kısa sürede İstanbul'da Ekonomi ve Ticaret Ortak Komisyonu (JETCO) toplantısını iki ülke iş dünyası temsilcilerinin kapsamlı katılımıyla gerçekleştirme hususunda mutabık kaldık. Türkiye olarak köklü bir iş birliğine sahip olduğumuz İtalya ile ticari ilişkilerimizi daha da güçlendirmeye önem veriyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Dünya Ticaret Örgütü, Ticaret Bakanı, Ömer Bolat, Ekonomi, Türkiye, Kanada, İtalya, Dış Politika, Dünya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Ticaret Bakanı Ömer Bolat, G7 Ticaret Bakanları Toplantısı'na katıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


08:47 Bomba Soylu iddiası: İstifa edip yeni partiyle seçimlere hazırlanacak Bomba Soylu iddiası: İstifa edip yeni partiyle seçimlere hazırlanacak
08:13 Mustafa Sarıgül: Hakkımda yayımlanan video montaj, şantaj, tehdit içeriklidir Mustafa Sarıgül: Hakkımda yayımlanan video montaj, şantaj, tehdit içeriklidir
06:57 İş insanı iple ağaca asılı halde ölü bulundu İş insanı iple ağaca asılı halde ölü bulundu
05:05 Televizyon tamircisi gittiği evde dehşet saçtı Biri çocuk 4 kişinin kafasını çekiçle ezdi Televizyon tamircisi gittiği evde dehşet saçtı! Biri çocuk 4 kişinin kafasını çekiçle ezdi
23:23 Trump’ın kogresinde hareketli anlar Polis bıçaklı saldırganı anında öldürdü Trump'ın kogresinde hareketli anlar! Polis bıçaklı saldırganı anında öldürdü
09:13 Galatasaray detayı bomba İşte Oğuz Aydın transferinin perdesi arkası Galatasaray detayı bomba! İşte Oğuz Aydın transferinin perdesi arkası
00:56 Açık açık taş koyuyorlar Suriye ile normalleşme adımı ABD’yi rahatsız etti Açık açık taş koyuyorlar! Suriye ile normalleşme adımı ABD'yi rahatsız etti
23:39 TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca rahatsızlanıp hastaneye kaldırıldı, Genel Kurul ertelendi TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca rahatsızlanıp hastaneye kaldırıldı, Genel Kurul ertelendi
23:09 Trump’a suikast girişiminde ’’İran’’ iddiası: İstihbarat haftalar öncesinde gelmişti Trump'a suikast girişiminde ''İran'' iddiası: İstihbarat haftalar öncesinde gelmişti
23:06 Batshuayi detayı çok konuşulur Fenerbahçe’den Galatasaray’a olay Oğuz Aydın göndermesi Batshuayi detayı çok konuşulur! Fenerbahçe'den Galatasaray'a olay Oğuz Aydın göndermesi
22:41 Çeşme’de 3 kişinin hayatını kaybettiği orman yangınında 2 tutuklama Çeşme'de 3 kişinin hayatını kaybettiği orman yangınında 2 tutuklama
22:29 Ankara’yı karıştıran cinayet Kalabalık grup iş yerlerine saldırdı, mahalleye giriş-çıkışlar kapatıldı Ankara'yı karıştıran cinayet! Kalabalık grup iş yerlerine saldırdı, mahalleye giriş-çıkışlar kapatıldı
21:32 Bangkok’ta lüks oteldeki odadan 6 kişinin cesedi çıktı Bangkok'ta lüks oteldeki odadan 6 kişinin cesedi çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2024 09:39:59. #1.13#
SON DAKİKA: Ticaret Bakanı Ömer Bolat, G7 Ticaret Bakanları Toplantısı'na katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement