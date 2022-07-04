TikTok deliliğine her gün bir yenisi ekleniyor! Ölmek üzere olan babasına şırıngayla alkol içirdi - Son Dakika
Üye Girişi

TikTok deliliğine her gün bir yenisi ekleniyor! Ölmek üzere olan babasına şırıngayla alkol içirdi

04.07.2022 15:29

Avustralyalı TikToker Pennelope Ann, hastaneye gizliden alkol sokup, ölmek üzere olan babasına şırınga ile en sevdiği alkolü içirdiği anların videosunu sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Pennelope'in bu skandal davranışı ilginç bir şekilde takipçilerinin beğenisini topladı.

Pennelope, babasına şırınga ile alkol içirdiği sırada annesi ile birbirlerine bakarak güldü.

Genç kadının videoyu yayınladıktan sonra hastaneye alkol sokması ve entübe olan babasına ölmeden önce alkol içirmesi herkes tarafından büyük bir takdirle karşılandı.

Videoda Pennelope, babasına "Baba senin için en sevdiğin alkolü getirdim, içmek ister misin?" diye sordu. Babasıbaşı ile evet işareti yapınca şırınga içindeki alkolü babasına içirdi.

Pennelope, hastaneden kovulmayı ve hakkında soruşturma açılmasını göze alarak babasına ölmeden önce son kez en sevdiği alkolü içirdiği için mutlu olduğunu söyledi. Ancak genç kadının bu davranışı bazı takipçileri tarafından sert bir şekilde eleştirildi.

YORUMLAR
500
Duyarlı vatandaş susuz kalan kargaya elleriyle su içirdi Duyarlı vatandaş susuz kalan kargaya elleriyle su içirdi Bakanı Akar: 'Ordumuzun etkin, caydırıcı, saygın nitelikleri her geçen gün daha da artmaktadır' Bakanı Akar: 'Ordumuzun etkin, caydırıcı, saygın nitelikleri her geçen gün daha da artmaktadır'

Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya TikTok deliliğine her gün bir yenisi ekleniyor! Ölmek üzere olan babasına şırıngayla alkol içirdi - Son Dakika


Son Dakika
15:29 TikTok deliliğine her gün bir yenisi ekleniyor! Ölmek üzere olan babasına şırıngayla alkol içirdi
15:28 Şanlıurfa'da arazi sulama tartışması kanlı bitti! Kuzenini tabancayla vurarak öldürdü
15:24 Eski patrona şaşırtan tuzak; hamile eşini yanına alan adam her gün boş valizle gelip 200 bin liralık kıyafet çaldı
15:19 Fenerbahçe kampında futbolcularla fotoğraf çektirmek isteyen Galatasaray taraftarına Kim Min-jae'den "Hayır" yanıtı! O anlar gündem oldu
15:15 Doğallıktan yana olduğunu her fırsatta dile getiren Tuba Büyüküstün estetikli halde görüntülendi
15:05 Yerbilimci uzman kötü haberi verdi: Dünyanın ortasındaki çekirdekte incelme var
14:55 Yürek yakan haber! Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir asker şehit düştü
14:52 Beşiktaş'a imzayı atan Weghorst bugün İstanbul'a geliyor!
14:42 Sigaraya bir zam daha geldi: PM ve BAT grubunun sigaraları 2 TL daha zamlandı
14:34 Bakan Nebati açıkladı: Küresel emtia fiyatlarındaki artışlar, haziran ayında enflasyonun yüzde 4,95 gerçekleşmesinde etkili oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2022 15:44:40. #1.12#
SON DAKİKA: TikTok deliliğine her gün bir yenisi ekleniyor! Ölmek üzere olan babasına şırıngayla alkol içirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement