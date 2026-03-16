Trump\'a yakın gazeteci: İsrailli subaylar Pentagon\'daki gizli bilgilere erişiyor

16.03.2026 07:58
ABD Başkanı Donald Trump'a yakınlığıyla bilinen gazeteci Tucker Carlson, İsrailli subayların Pentagon'da serbestçe dolaştığını ve gizli bilgilere eriştiğini öne sürerek Washington'da tartışma yaratan bir iddia ortaya attı.

ABD'li gazeteci Tucker Carlson, Pentagon'a ilişkin tartışma yaratacak açıklamalarda bulundu. Carlson, İsrailli askeri yetkililerin ABD Savunma Bakanlığı binasında geniş erişime sahip olduğunu iddia etti.

"BİNADA SERBESTÇE DOLAŞIYORLAR"

Carlson açıklamasında, "İsrailli subaylar Pentagon'u istila etmiş durumda, binada serbestçe dolaşıyor, ofislere zorla giriyor ve gizli bilgilere erişiyorlar." ifadelerini kullandı.

PENTAGON SESSİZ

Söz konusu iddialar ABD'de kısa sürede gündem olurken Pentagon'dan konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

ABD-İSRAİL İLİŞKİLERİ YENİDEN TARTIŞMA KONUSU

Carlson'un sözleri, ABD ile İsrail arasındaki askeri iş birliğinin yeniden tartışılmasına yol açtı. Washington ile Tel Aviv uzun yıllardır savunma, istihbarat ve askeri teknoloji alanlarında yakın iş birliği yürütüyor. Ancak bazı çevreler, ABD kurumlarında yabancı ülkelerin etkisinin artabileceği yönünde zaman zaman eleştiriler dile getiriyor.

SAVAŞ ORTAMINDA GELEN İDDİA

Carlson'un açıklaması, ABD-İsrail ile İran arasındaki savaşın üçüncü haftasına girdiği bir dönemde geldi. Orta Doğu'daki çatışmaların bölgesel ve küresel dengeleri sarsması, Washington'daki güvenlik ve istihbarat tartışmalarını da yeniden gündeme taşıdı. Uzmanlar, bu tür iddiaların doğrulanması halinde ABD'nin ulusal güvenliği açısından ciddi sonuçlar doğurabileceğini belirtiyor.

