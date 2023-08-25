Cezaevine teslim olan Trump, sabıka fotoğrafı çekilen ilk başkan olarak ABD tarihine geçti

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Georgia eyaletindeki 2020 seçim sonuçlarına müdahalede bulunduğu iddiasıyla açılan dava kapsamında teslim oldu.

SABIKA FOTOĞRAFI ÇEKİLDİ

Akşam saatlerinde yoğun güvenlik önlemleri altında Georgia'daki Fulton İlçe Hapishanesine gelen Trump, gözaltı işlemlerini tamamladı. Hakkındaki suçlamalar nedeniyle nisan ayından bu yana 4. kez gözaltına alınan Trump'ın parmak izi alındı. ABD basınında yer alan haberlerde, Trump'ın sabıka fotoğrafının çekildiği belirtildi. Bu dava kapsamında 200 bin dolar olarak belirlenen kefalet bedelini ödeyen Trump, yaklaşık 20 dakika içinde hapishaneden ayrıldı.

ÜLKE TARİHİNDE BİR İLK

Georgia eyaletindeki 2020 seçim sonuçlarına müdahalede bulunduğu suçlamasıyla hazırlanan iddianame kapsamında teslim olan Trump'ın 4. gözaltı işleminde, tutuklama dosyası için ilk kez sabıka fotoğrafı çekildi. Bu uygulama ülke tarihinde bir ABD başkanı için ilk olma özelliğini taşıyor.

CİDDİ BİR İFADE VE ÇATIK KAŞLARLA OBJEKTİFE BAKTI

Fulton Bölge Hapishanesi, tahliye işlemi sonrası hapishane binasından çıkıp kendi özel uçağına bindikten sonra eski ABD Başkanı'nın tutuklama dosyasına konan sabıka fotoğrafını basınla paylaştı. Fotoğrafta gülümsemeyen Trump'ın, ciddi bir ifade ve çatık kaşlarla doğrudan objektife baktığı görülüyor. Daha önce kendisine yönelik üç ayrı dava için yetkili makamlara teslim olan Trump'ın hiç tutuklama dosyası için sabıka fotoğrafı çekilmemişti.

13 SUÇLAMAYLA KARŞI KARŞIYA

Georgia'nın Atlanta kentinde, "eyaletteki 2020 başkanlık seçimi sonuçlarına müdahale girişimi" iddiasını uzun süredir soruşturan Fulton bölgesi savcılarının sundukları deliller ve tanık ifadelerinin ardından Trump'a yeni suçlamalar isnat edilen iddianame 14 Ağustos'ta kamuoyuna açıklanmıştı. 98 sayfalık 41 suçlamanın yer aldığı iddianamede, Trump'a 13 suç isnat edilmişti. Trump'ın yanı sıra aralarında eski avukatları Rudy Giuliani ile eski Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Mark Meadows'un da bulunduğu 18 kişiye daha suçlama yöneltilmişti. Davalıların en geç yarın öğle saatine kadar teslim olması gerekiyor.