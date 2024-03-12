Amerika Birleşik Devletleri'nin adından sıkça bahsedilen ve tartışmaların odağında olan eski başkanı Donald Trump, söylediği iddia edilen sözler nedeniyle yine dikkatleri üzerine çekti. Trump'ın eski özel kalem müdürü John Kelly, yaptığı açıklamada, "Bana, 'Ama Hitler bir sürü iyi şey de yaptı' dedi. Ben de 'Peki, ne?' diye sordum. O da, 'Hitler ekonomiyi yeniden inşa etti' dedi. Ama o yeniden inşa ettiği ekonomiyle ne yaptı? Kendi halkına ve dünyaya karşı kullandı. Ben de dedim ki, 'Efendim, bu adam hakkında asla iyi bir şey söyleyemezsiniz. İfadelerini kullandı.
Trump yönetiminin en uzun süre görev yapan özel kalemi olan emekli denizci General John Kelly, bir CNN gazetecisinin yakında çıkacak kitabında Trump'ın görüşleri hakkında iddialarda bulundu. Kelly, Trump hakkında, "Trump, Amerikan askerlerini yurtdışına göndermek gibi konularda Kongre onayına ihtiyaç duyması da dahil olmak üzere, başkan olarak diktatörlük tipi yetkilere sahip olmadığı için şok oldu"
"Bana, 'Ama Hitler bazı iyi şeyler de yaptı' dedi. Ben de 'Peki, ne?' diye sordum. O da, 'Hitler ekonomiyi yeniden inşa etti' dedi. Ama o yeniden inşa ettiği ekonomiyle ne yaptı? Kendi halkına ve dünyaya karşı kullandı. Ben de dedim ki, 'Efendim, bu adam hakkında asla iyi bir şey söyleyemezsiniz. Yani, Mussolini kıyaslandığında harika bir adamdı." Kelly'ye göre Trump'ın Hitler'e olan hayranlığı, Alman liderin ekonomi politikalarından daha ileri gitti. Trump ayrıca Hitler'in üst düzey Nazi subayları üzerindeki tutumuna hayranlığını da dile getirdi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ve Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'dan bahseden Kelly, "Diktatörleri neden bu kadar çok sevdiğine dair teorim, onun da böyle biri olduğu yönünde. Putin'i, Xi'yi ve Kuzey Kore'deki o kaçığı sert adam olma konusunda kendisine benzeyen insanlar olarak görüyordu" dedi.
Son Dakika › Dünya › Trump, Hitler'i ve pek çok diktatörü övdü iddiası: Bir sürü harika şey yaptı - Son Dakika
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