Trump ile Putin arasındaki kritik İsrail-İran görüşmesi

Rusya Devlet Başkanı Putin, ABD Başkanı Donald Trump ile İran ve İsrail arasındaki çatışmalara ilişkin yaptığı görüşmede iki ülke arasında arabuluculuğa hazır olduğunu söyledi.

İsrail'in İran'a yaptığı saldırıyla başlayan ve İran'ın misilleme saldırısı ile devam eden bölgesel gerginlik sürüyor. İran'ın yaptığı saldırılarda 3 kişi hayatını kaybederken 100'ün üzerinde kişi de yaralandı.

TRUMP İLE PUTİN GÖRÜŞTÜ

Bölgede artan çatışmalar diplomasi trafiğini de hızlandırdı. Çok sayıda ülke lideri, yaşanan gerginliği azaltmak için görüşmeler yaparken; belki de en kritik görüşmelerde biri de ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında gerçekleşti.

PUTİN: ARABULUCULUĞA HAZIRIZ

Putin ve Trump arasındaki görüşmede 50 dakika sürdü. Kremlin'den görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, Putin'in Trump'a iki ülke arasında arabuluculuğa hazır olduğunu söylediği belirtildi.