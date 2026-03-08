Trump'ın bu hamlesi savaşı erken bitirebilir! Hedefte Harg Adası var - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trump'ın bu hamlesi savaşı erken bitirebilir! Hedefte Harg Adası var

Trump\'ın bu hamlesi savaşı erken bitirebilir! Hedefte Harg Adası var
08.03.2026 10:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'ın ham petrol ihracatının yaklaşık yüzde 90'ının gerçekleştirildiği Basra Körfezi'ndeki stratejik Harg Adası'nı ele geçirme planı yaptığı iddia ediliyor. Uzmanlara göre Harg Adası'nın kontrol altına alınması İran ekonomisi üzerinde büyük bir baskı yaratabilir.

ABD-İsrail ile İran arasında tırmanan savaş Orta Doğu'da gerilimi daha da artırırken, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın en kritik enerji noktalarından biri için yeni bir planı değerlendirdiği ortaya çıktı. Washington yönetimi, Basra Körfezi'ndeki stratejik öneme sahip Harg Adası'na yönelik olası bir askeri hamleyi gündemine aldı.

TRUMP NOKTA ATIŞI YAPACAK

Başkan Donald Trump'ın, İran'ın ham petrol ihracatının yaklaşık yüzde 90'ının gerçekleştirildiği Harg Adası'nı ele geçirme planını değerlendirdiği belirtiliyor. Basra Körfezi'nde bulunan ada, İran'ın küresel petrol ticaretindeki en önemli ihracat merkezlerinden biri olarak biliniyor.

Trump'ın bu hamlesi savaşı erken bitirebilir! Hedefte Harg Adası var

İRAN EKONOMİSİNDE DEPREM YAŞANABİLİR

Enerji uzmanlarına göre Harg Adası'nın kontrol altına alınması İran ekonomisi üzerinde büyük bir baskı yaratabilir. İran'ın petrol gelirlerinin önemli bir kısmı bu merkez üzerinden sağlanırken, adanın kaybı ülkenin enerji ihracatını ciddi şekilde sekteye uğratabilir.

KÜRESEL PETROL PİYASASI TEHLİKEDE

Stratejik konumu nedeniyle Harg Adası, İran petrol tankerlerinin büyük bölümünün yükleme yaptığı ana terminal olarak öne çıkıyor. Bu nedenle adaya yönelik olası bir askeri operasyonun yalnızca İran'ın enerji ihracatını değil, küresel petrol piyasasını da doğrudan etkileyebileceği değerlendiriliyor.

Orta Doğu'da savaşın genişleme riski tartışılırken, Trump yönetiminin Harg Adası planı bölgedeki dengeleri değiştirebilecek yeni bir hamle olarak değerlendiriliyor. Enerji piyasaları ve uluslararası diplomasi çevreleri gelişmeleri yakından takip ediyor.

Uluslararası İlişkiler, Basra Körfezi, Donald Trump, Politika, Ekonomi, Enerji, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya Trump'ın bu hamlesi savaşı erken bitirebilir! Hedefte Harg Adası var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Böylesi görülmedi ABD’den savaşta dengeleri değiştirecek adım Böylesi görülmedi! ABD'den savaşta dengeleri değiştirecek adım
Savaşta 8. gün İran, Tel Aviv’i ilk kez yeni nesil füzeler ile İHA’larla vurdu Savaşta 8. gün! İran, Tel Aviv'i ilk kez yeni nesil füzeler ile İHA'larla vurdu
Trump zor durumda Gazetecinin Rusya sorusuna skandal yanıt Trump zor durumda! Gazetecinin Rusya sorusuna skandal yanıt
İspanya’nın ardından Avrupa’nın en büyük ülkesi de Trump’a sırt döndü İspanya'nın ardından Avrupa'nın en büyük ülkesi de Trump'a sırt döndü
Savaş sürerken ABD’den İsrail’e 2 milyar dolarlık bomba satışı Savaş sürerken ABD'den İsrail'e 2 milyar dolarlık bomba satışı
Resmen alay etti Tek bir cümlesiyle araç sahiplerini ayaklandıracak Resmen alay etti! Tek bir cümlesiyle araç sahiplerini ayaklandıracak
İki “kıyamet balığı“ sahile vurdu İki "kıyamet balığı" sahile vurdu

10:30
Orta Doğu’daki savaş tarlayı vurdu Küresel gıda krizi kapıda
Orta Doğu'daki savaş tarlayı vurdu! Küresel gıda krizi kapıda
10:01
Acun Ilıcalı, Yılmaz Morgül’den özür dileyip teklifte bulundu
Acun Ilıcalı, Yılmaz Morgül'den özür dileyip teklifte bulundu
10:00
Savaş devam ederken İran’dan çok kritik açıklama: 24 saat içinde...
Savaş devam ederken İran'dan çok kritik açıklama: 24 saat içinde...
09:03
İran “ABD askerlerini esir aldık“ dedi, CENTCOM’dan jet yanıt geldi
İran "ABD askerlerini esir aldık" dedi, CENTCOM'dan jet yanıt geldi
08:39
Savaşın seyrini değiştirecek çağrı Çin bu kez topa sert girdi
Savaşın seyrini değiştirecek çağrı! Çin bu kez topa sert girdi
07:51
Savaşı fırsat bildiler Yunanistan’dan Türkiye’yi ayağa kaldıracak adım
Savaşı fırsat bildiler! Yunanistan'dan Türkiye'yi ayağa kaldıracak adım
07:40
ABD’nin kabusu olacak Hepsiyle savaşmak zorunda kalabilirler
ABD'nin kabusu olacak! Hepsiyle savaşmak zorunda kalabilirler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2026 10:57:41. #7.13#
SON DAKİKA: Trump'ın bu hamlesi savaşı erken bitirebilir! Hedefte Harg Adası var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.