Trump'ın Grönland İsteğine Karşı 'California'yı Danimarka'ya Bağlama' Kampanyası - Son Dakika
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Trump'ın Grönland İsteğine Karşı 'California'yı Danimarka'ya Bağlama' Kampanyası

ABD Başkanı Donald Trump'ın Danimarka'ya bağlı özerk bölge Grönland'ı satın almak istemesine karşı bir grup arkadaş tarafından espri amaçlı başlatılan 'California eyaletini Danimarka'ya bağlama' kampanyasına katılan imzacıların sayısı 300 bine yaklaşıyor. Kampanya, Trump'ın Grönland'ı satın alma planına karşılık, California eyaletinin ABD'den satın alınarak Danimarka toprağı haline getirilmesi amacını taşıyor. Kampanyanın hedeflenen toplam tutarı ise 1 trilyon dolar.

10.03.2025 17:36
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ABD Başkanı Donald Trump'ın Danimarka'ya bağlı özerk bölge Grönland'ı satın almak istemesine yönelik tartışmalara karşı bir grup arkadaş tarafından espri amaçlı başlatılan "California eyaletini Danimarka'ya bağlama" kampanyasına katılan imzacıların sayısı 300 bine yaklaşıyor.

Danimarka Krallığı altında otonom bölge statüsündeki Grönland, buzullar eridikçe giderek açığa çıkması öngörülen zengin yer altı kaynakları ve Arktik bölgesindeki jeopolitik önemiyle sık sık gündeme geliyor. ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin "ulusal güvenlik ve hatta uluslararası güvenlik için" ihtiyaç duyduğunu söylediği adaya ilişkin açıklamalarıyla Grönlandlı ve Danimarkalı yetkililer başta olmak üzere pek çok kesimin tepkisini topluyor.

"CALİFORNİA'YI DANİMARKA'YA BAĞLAMA" KAMPANYASI BAŞLATILDI

Bu tepkiler arasında, Danimarka'da bir grup arkadaşın başlattığı ve 270 bini aşkın kişinin imzaladığı "Danimarkalaştırma (Denmarkification)" adlı kampanya, mizahi yaklaşımı ile özellikle ilgi çekiyor. Kampanyanın internet sitesinde yer alan açıklamada, Trump'ın Grönland'ı satın alma planına karşılık, California eyaletinin ABD'den satın alınarak Danimarka toprağı haline getirilmesi isteniyor. Trump'ın, Demokrat seçmenlerin yoğun yaşadığı California eyaletinin "en büyük hayranı olmadığı" ve "doğru fiyat karşılığında burayı vermeye razı olacağı" belirtilen açıklamada, bu amaç doğrultusunda toplanması hedeflenen tutarın 1 trilyon dolar olduğu ifade ediliyor.

CALİFORNİALILAR KAMPANYAYA DESTEK ÇIKIYOR

Sıcak ve güneşli iklimi, teknoloji sektöründeki hakimiyeti, avokado üretimi, sahip olduğu özgürlük ve ülkenin en ünlü eğlence parklarından Disneyland'in bulunması gibi nedenlerle seçildiği kaydedilen California'da yaşayanlar ise sosyal medya platformlarındaki yorumlarında kampanyaya esprileriyle destek çıkıyor. Kampanyanın organizatörlerinden Xavier Dutoit, sürecin nasıl başladığını AA muhabirine anlattı, California Üniversitesinden (UCLA) hukuk profesörü Stephen Gardbaum da Danimarkalıların bu girişiminin ABD Anayasası bakımından ne derece mümkün olduğunu değerlendirdi.

"TEK AMACIM, TRUMP'IN GRÖNLAND AÇIKLAMALARININ NE KADAR SAÇMA OLDUĞUNU GÖSTERMEKTİ"

İmza kampanyasının organizatörlerinden Xavier Dutoit, bu fikrin aklına tatil yaptığı sırada gürültücü Amerikalı turistin Trump'ın Grönland planları hakkındaki konuşmalarına kulak misafiri olmasının ardından geldiğini anlattı. Dutoit, "O Amerikalı (turist), istikrarlı bir demokrasi olduğunu iddia eden ABD gibi bir ülkenin başkanının, bir başka bağımsız ülkenin toprağını devralmayı teklif etmesinin ya da bu yönde tehditler savurmasının ne derece saçma olduğunu kavrayamamış gibi görünüyordu." ifadesini kullandı. Turistin konuşmalarına tanık olduğu günün ertesi sabahı kampanya fikrini hayata geçirmek için internet sayfası açtığını belirten Dutoit, "Tek amacım, Trump'ın Grönland açıklamalarının ne kadar saçma olduğunu göstermekti." dedi.

"TRUMP'TAN HENÜZ SES ÇIKMADI, BU HİÇ ŞÜPHESİZ PAZARLIK TAKTİĞİ"

Dutoit, ilk birkaç gün arkadaşlarını eğlendirmek için sürdürdüğü kampanyanın, Fransa'dan Orta Doğu'ya, Hindistan'dan Myanmar'a, dünyanın pek çok bölgesinde hızla rağbet gördüğünü anlatarak, "Biraz bunaltıcı oldu. İnanır mısınız, her gün bir ABD eyaletini satın almaya çalışırken gündeme gelmiyoruz." diye konuştu. Kampanyanın California halkından da ilgi gördüğünü belirten Dutoit, ABD'nin diğer bölgelerinden bazı vatandaşların da "eyaletlerinin Danimarka tarafından satın alınması" isteğiyle kendilerine başvurduklarını söyledi.

Dutoit, "Görünüşe göre imza kampanyası her ne kadar bir espri olarak ortaya çıkmış olsa da Danimarka'nın yaşam tarzı, hukukun üstünlüğü, gerçeklere dayanan siyaseti ve Danimarka'nın hamur işleri düşüncesi pek çok Amerikalının ilgisini çekiyor." değerlendirmesinde bulundu. Komik bulunduğu sürece kampanyaya devam edeceklerini dile getiren Dutoit, işi şakaya vurarak, "Donald Trump'tan henüz ses çıkmadı. Bu, hiç şüphesiz pazarlık taktiği." dedi.

TRUMP'IN GRÖNLAND'LA İLGİLİ AÇIKLAMALARI

Trump, ABD yönetimine yeniden gelmesinden bu yana Grönland'ı alma isteğini sık sık ifade ediyor. ABD lideri, 23 Aralık 2024'te, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Grönland'ın ülkesinin kontrolünde bulunması gerektiğine ilişkin söylemini yineleyerek adanın mülkiyeti ve kontrolüne sahip olmanın "mutlak zorunluluk" olduğunu savunmuştu. Grönland Başbakanı Mute Bourup Egede ise "Grönland, Grönland halkına aittir. Biz satılık değiliz ve asla satılık olmayacağız. Uzun süredir devam eden özgürlük mücadelemizi kaybetmeyeceğiz." açıklamasında bulunmuştu. Danimarka Krallığı çatısı altında bulunan Grönland, ülkeye 2 bin 900 kilometre uzaklıkta yer alıyor.

Kaynak: AA

Son Dakika

Son Dakika Dünya Trump'ın Grönland İsteğine Karşı 'California'yı Danimarka'ya Bağlama' Kampanyası - Son Dakika

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