Trump'ın mitinginde fenalaşan kadına Mehmet Öz müdahale etti
Trump'ın mitinginde fenalaşan kadına Mehmet Öz müdahale etti

Haberin Videosunu İzleyin
Trump\'ın mitinginde fenalaşan kadına Mehmet Öz müdahale etti
12.03.2026 17:06  Güncelleme: 17:15
Trump\'ın mitinginde fenalaşan kadına Mehmet Öz müdahale etti
ABD'de Donald Trump'ın Kentucky eyaletinde düzenlediği miting sırasında bir kadının fenalaşarak yere yığılması kısa süreli paniğe neden oldu. Baygınlık geçiren kadına Türkiye'nin de yakından tanıdığı, ABD Medicare ve Medicaid Hizmetleri Merkezleri yöneticisi Dr. Mehmet Öz müdahale etti. Mitinge kadının kendine gelmesinden sonra devam edildi.

ABD'de Donald Trump'ın Kentucky'de düzenlediği mitinge katılan bir kadının fenalaşması kısa süreli paniğe neden oldu. Birdenbire yere yığılan kadına sağlık ekipleri ile birlikte mitinde bulunan Dr. Mehmet Öz de müdahale etti.

MİTİNGDE KISA SÜRELİ PANİK

Olay, Trump'ın 11 Mart 2026'da Kentucky eyaletinin Hebron kentinde düzenlenen mitingi sırasında meydana geldi. Trump konuşmasının ortasındayken sahnenin arkasındaki bölümde bulunan bir kadın aniden fenalaşarak yere düştü. Bunun üzerine Trump konuşmasını durdurdu ve kalabalığa "Aramızda doktor var mı?" diye seslendi.

Trump'ın mitinginde fenalaşan kadına Mehmet Öz müdahale etti

DR. MEHMET ÖZ MÜDAHALE ETTİ

Trump'ın çağrısının ardından sağlık ekipleri hızla olay yerine gelirken, mitingde bulunan Dr. Mehmet Öz de müdahaleye katıldı. ABD'de Medicare ve Medicaid Hizmetleri Merkezleri'nin (CMS) yöneticisi olan Öz, ilk müdahalede sağlık görevlilerine yardımcı oldu.

Trump'ın mitinginde fenalaşan kadına Mehmet Öz müdahale etti

Trump, kadına müdahale edilirken konuşmasına ara vererek sağlık ekiplerinin çalışmasını bekledi ve "İlk müdahale ekipleri harika işler çıkarıyor" diyerek görevlilere teşekkür etti.

KADIN AYAĞA KALKTI, MİTİNG DEVAM ETTİ

Birkaç dakika süren müdahalenin ardından kadın ayağa kaldırıldı ve görevliler eşliğinde alandan çıkarıldı.

Trump da Dr. Öz'e teşekkür ederek konuşmasına kaldığı yerden devam etti.

Dr. Öz, kalp cerrahı olarak tanınan bir doktor ve 2025'ten bu yana ABD'de Medicare ve Medicaid Hizmetleri Merkezleri'nin yöneticisi olarak görev yapıyor.

Son Dakika Dünya Trump'ın mitinginde fenalaşan kadına Mehmet Öz müdahale etti - Son Dakika

Trump'ın mitinginde fenalaşan kadına Mehmet Öz müdahale etti
