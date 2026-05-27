Trump: İran anlaşmasından memnun değilim

27.05.2026 22:19
Trump, İran ile müzakere edilen anlaşma şartlarından memnun olmadığını ve saldırıların yeniden başlayabileceğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile müzakere edilen anlaşmanın şartlarından henüz "memnun olmadığını" söyledi.

Trump, Tahran'ın çatışmayı sona erdirecek bir anlaşmaya varma konusunda "çok istekli" olduğunu söyledi ancak "şu ana kadar bunu başaramadıklarını" ifade etti.

Bir anlaşmaya varılmaması halinde Washington'un saldırıları yeniden başlatmaya hazır olduğunu yineledi.

Trump'ın açıklamaları, İran devlet televizyonunun taslak bir anlaşmanın ayrıntıları olduğunu söylediği bilgileri yayımlamasının ardından geldi.

Bu bilgilerde Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması ve ABD güçlerinin bölgeden çekilmesi yer alıyordu.

Beyaz Saray metni "tamamen uydurma" olarak nitelendirdi.

Her iki taraf da geçen haftanın sonlarında bir anlaşmaya doğru ilerleme kaydedildiğini işaret etmiş, bu da anlaşma konusunda bir duyurunun yakın olduğu yönünde spekülasyonlara yol açmıştı.

Ancak Tahran kısa süre sonra bir anlaşmanın "yakın olmadığını" belirtti.

Trump ise müzakerecilerine anlaşma konusunda "acele etmemeleri" talimatını verdiğini söyledi.

Çarşamba günü kabine toplantısında gazetecilere konuşanTrump, "Sadece anlaşma yapmak istiyorlar. Bence başka seçenekleri yok" dedi.

"Çok zor şartlarda müzakere ediyorlar" diyen Trump ayrıca şunları söyledi:

"İran çok istekli, anlaşmayı çok istiyorlar. Şu ana kadar bunu başaramadılar ve biz bundan memnun değiliz. Ama şimdi ya memnun olacağız ya da işi bitirmek zorunda kalacağız."

Müzakerelerde "bir miktar ilerleme ve ilgi" olduğunu söyleyen ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, "Önümüzdeki birkaç saat ve gün içinde ilerleme sağlanıp sağlanamayacağını göreceğiz" dedi.

Hem Trump hem de Rubio görüşmelerin iyi ilerlediği konusunda iyimserliklerini sürdürürken, iki taraf arasındaki hangi somut anlaşmazlıkların devam ettiğine dair ayrıntı verilmedi.

Trump, İran medyasının Çarşamba günü erken saatlerde bildirdiği 14 maddeye değinmedi. Bu maddeler arasında ABD'nin İran limanlarına yönelik deniz ablukasını kaldıracağı iddiası da yer alıyordu.

Haberde ayrıca buna karşılık İran'ın bir ay içinde Hürmüz Boğazı'ndan ticari trafiği savaş öncesi seviyelere çıkaracağı, gemilerin yönetimi ve yönlendirilmesinin İran ve Umman tarafından yapılacağı öne sürüldü.

Metinde İran'ın nükleer hedeflerinden vazgeçeceğine ya da yüksek ölçüde zenginleştirilmiş uranyum stokunu devredeceğine ilişkin bir ifade yer almadı.

BBC News söz konusu taslağı görmedi.

ABD ve İsrail, 28 Şubat'ta İran'a karşı kapsamlı saldırılar düzenledi ve bu, Ortadoğu genelinde savaşı tetikledi.

İran buna, İsrail'e ve Körfez'de ABD ile müttefik ülkelere saldırarak karşılık verdi.

Hürmüz Boğazı'nı fiilen deniz taşımacılığına kapatması, küresel petrol fiyatlarının yükselmesine yol açtı.

Taraflar arasında 8 Nisan'da yürürlüğe giren bir ateşkes büyük ölçüde korunsa da çatışmayı çözmeye yönelik görüşmeler son haftalarda durmuştu.

ABD 26 Mayıs'ta güney İran'a karşı "meşru müdafaa saldırıları" olarak nitelendirdiği operasyonlar başlattı; Tahran bunları olarak kınadı.

ABD 25 Mayıs'ta da mayın yerleştirmeye çalıştığını söylediği İran'a ait füze sahalarına ve teknelere saldırılar düzenledi.

Bu saldırıların "meşru müdafaa kapsamında ve İran güçlerinin oluşturduğu tehditlere karşı birliklerimizi korumak" amacıyla yapıldığını belirtti.

Tahran ise bunları ateşkesin "ağır ihlali" olarak nitelendirdi.

Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2026 22:32:34. #7.12#
