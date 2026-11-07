Trump: İran'ın nükleer silaha sahip olmasını engellemeseydim bugün İsrail ve tüm Orta Doğu var olmazdı - Son Dakika
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Trump: İran'ın nükleer silaha sahip olmasını engellemeseydim bugün İsrail ve tüm Orta Doğu var olmazdı

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Trump: İran\'ın nükleer silaha sahip olmasını engellemeseydim bugün İsrail ve tüm Orta Doğu var olmazdı
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ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın nükleer silah edinmesini engellememiş olması halinde bugün İsrail'in ve tüm Orta Doğu'nun var olamayacağını savunarak, “Kimse bunu söylemek istemiyor ama herkes bunun doğru olduğunu biliyor” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın nükleer silah edinmesini engellememiş olması halinde bugün İsrail'in ve tüm Orta Doğu'nun var olamayacağını savunarak, "Kimse bunu söylemek istemiyor ama herkes bunun doğru olduğunu biliyor" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran'ın nükleer silaha ulaşmasının önüne geçtiğini belirterek, bu müdahalesi olmaması durumunda İsrail'in ve bölgenin varlığını sürdüremeyeceğini öne sürdü. Trump paylaşımında, "Eğer İran'ın nükleer silaha sahip olmasını engellemeseydim, bugün İsrail ve hatta tüm Orta Doğu var olmazdı. Kimse bunu söylemek istemiyor ama herkes bunun doğru olduğunu biliyor" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: DHA
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