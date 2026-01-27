Trump: İran\'ın yanında büyük bir donanmamız var, anlaşma yapmak istiyorlar

ABD Başkanı Donald Trump, "İran'ın yanında büyük bir donanmamız var. Venezuela'dakinden daha büyük. Anlaşma yapmak istiyorlar. Bunu biliyorum. Birçok kez aradılar. Konuşmak istiyorlar" açıklamasında bulundu.

ABD'ye ait donanmanın İran'a doğru yola çıktığını duyuran Donald Trump'tan yeni bir açıklama geldi. Trump, donanmanın İran yakınlarına ulaştığını duyurdu.

"İRAN'IN YANINDA BÜYÜK BİR DONANMAMIZ VAR"

ABD basınından Axios'a konuşan ABD Başkanı Donald Trump, "İran'ın yanında büyük bir donanmamız var. Venezuela'dakinden daha büyük" dedi.

Aynı zamanda diplomasinin bir seçenek olmaya devam ettiğini söyleyen Trump, "Anlaşma yapmak istiyorlar. Bunu biliyorum. Birçok kez aradılar. Konuşmak istiyorlar." diye konuştu.

DONANMADAN FOTOĞRAF PAYLAŞILDI

Öte yandan gün içerisinde ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), X sosyal medya platformundaki hesabından, USS Abraham Lincoln (CVN 72) uçak gemisiyle ilgili fotoğraflı paylaşım yapıldı.

Söz konusu paylaşımda, "USS Abraham Lincoln (CVN 72) uçak gemisinde görevli denizciler, 26 Ocak'ta Hint Okyanusu'nda seyir halindeyken rutin bakım çalışmaları yapıyor." ifadelerine yer verildi. Paylaşımın devamında, uçak gemisinin, "bölgesel güvenlik ve istikrarı desteklemek" amacıyla Ortadoğu'da konuşlandırılmış durumda olduğu belirtildi.

İRAN'DAN AÇIKLAMA VAR

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi ise ABD'nin bölgeye savaş gemilerini göndermesinin "güç gösterisi" olduğunu söyledi. İran'ın kendisine yönelik her türlü saldırıya sert yanıt vereceğini belirten Bekayi, şu ifadeleri kullandı: "Bir ya da birkaç savaş gemisinin gelişi, İran'ın savunma kararlılığını etkilemez. Silahlı kuvvetlerimiz her gelişmeyi anbean izlemekte ve yeteneklerini artırmak için tek bir saniyeyi bile boşa harcamıyor. Güç gösterisi ve tehditler uluslararası hukuka aykırı olmakla birlikte bu ilkelerin ihlali herkesi etkiler."

İRAN KARŞI SALDIRI BAŞLATABİLİR

İran basınına konuşan Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonundan bir yetkili ise İran'ın herhangi bir ihlalle karşılaşması halinde Hürmüz Boğazı'ndan başlayarak bölgedeki çeşitli ABD varlıklarına kadar uzanabilecek hedefleri kapsayan bir karşı saldırı başlatacaklarını söyledi.

HİZBULLAH MEYDAN OKUDU

ABD ve İsrail'in İran'a saldıracağı yönündeki iddialara ilişkin Hizbullah'tan da açıklama geldi. Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güney banliyösü Dahiye'de İran'la dayanışma mitingi düzenleyen Hizbullah'ın Genel Sekreteri Şeyh Naim Kasım,İsrail'in İran'a yönelik olası saldırısının hedefinde olduklarını ve kendilerini savunacaklarını söyledi.

Kasım, mitingde yaptığı konuşmada, ismini vermediği arabulucuların kendilerine, "ABD ve İsrail'in, önce Hizbullah'a sonra İran'a ya da önce İran'a sonra Hizbullah'a veya her ikisine aynı anda saldırma ihtimallerini değerlendirdiğini" ilettiğini söyledi.