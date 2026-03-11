Trump, İspanya ile ticari ilişkileri kesme tehdidinde bulundu

ABD Başkanı Donald Trump, İspanya yönetimine yönelik sert açıklamalarda bulunarak iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin geleceğine dair dikkat çeken mesajlar verdi. Trump, özellikle İspanya'nın İran ve bölgedeki gelişmeler konusunda sergilediği tutumu eleştirerek, Madrid yönetiminin ABD ile yeterli iş birliği içinde olmadığını savundu.

"HİÇ İŞBİRLİĞİ YAPMIYORLAR"

Trump, yaptığı açıklamada İspanya hükümetinin son dönemde izlediği politikaların Washington'da rahatsızlık yarattığını belirtti. Madrid yönetiminin uluslararası konularda ABD ile ortak hareket etmediğini ifade eden Trump, "İspanya hiç iş birliği yapmıyor. Çok kötü davrandılar." sözleriyle tepkisini dile getirdi.

"HALKI HARİKA AMA LİDERLERİ DEĞİL"

Konuşmasında İspanyol halkına ayrı bir parantez açan Trump, eleştirilerinin doğrudan ülke yönetimine yönelik olduğunu vurguladı. ABD Başkanı, "İspanya'nın halkı harika ama liderleri değil." diyerek mevcut siyasi yönetimin tutumundan memnun olmadığını ifade etti.

"TÜM TİCARETİ KESEBİLİRİZ"

Trump, İspanya ile ekonomik ilişkilerin de bu süreçten etkilenebileceğini belirterek dikkat çeken bir uyarıda bulundu. İki ülke arasındaki ticari bağların kopabileceğine işaret eden Trump, "İspanya ile tüm ticareti kesebiliriz." ifadelerini kullandı.