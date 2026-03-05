YRP İstanbul Milletvekili Doğan Bekin: İsrail'in öncelikli hedefleri arasında İran, Pakistan ve Türkiye var - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

YRP İstanbul Milletvekili Doğan Bekin: İsrail'in öncelikli hedefleri arasında İran, Pakistan ve Türkiye var

YRP İstanbul Milletvekili Doğan Bekin: İsrail\'in öncelikli hedefleri arasında İran, Pakistan ve Türkiye var
05.03.2026 14:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, Haberler.com'da sunucu Melis Yaşar'ın konuğu oldu. ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını değerlendiren Bekin, Donald Trump'ın İsrail'in etkisiyle politika ürettiğini savunarak "Trump, Epstein dosyaları yüzünden İran'a müdahil oldu" ifadelerini kullandı. Bekin ayrıca savaşın uzamasının bölge için ciddi sonuçlar doğurabileceğini söyledi.

İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırıları Orta Doğu'daki gerilimi yeni bir aşamaya taşıdı. Tahran ile Washington arasında müzakereler sürerken gerçekleşen saldırılar ve İran'ın bölgedeki ABD üslerine yönelik karşılık hamleleri uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, Haberler.com'da sunucu Melis Yaşar'a yaptığı değerlendirmelerde savaşın arka planı ve olası sonuçlarına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"TRUMP, İSRAİL'İN GÜDÜMÜNDE POLİTİKA ÜRETİYOR"

ABD'nin Orta Doğu politikasını değerlendiren Bekin, Washington yönetiminin İsrail ile paralel hareket ettiğini savundu. Bekin, "Trump, İsrail'in güdümünde politika üretiyor" diyerek ABD'nin bölgedeki hamlelerinin İsrail'in stratejik hedefleriyle örtüştüğünü dile getirdi. İsrail'in 1967 savaşından sonra işgal ettiği topraklar üzerindeki yayılmacı politikasının giderek güçlendiğini belirten Bekin, "1967 savaşından sonra İsrail'in işgal ettiği topraklar üzerindeki yayılmacılık fikri ateşlendi" ifadelerini kullandı.

"İSRAİL'İN ÖNCELİKLİ HEDEFLERİ ARASINDA TÜRKİYE DE VAR"

İsrail'in bölgedeki uzun vadeli stratejisine de değinen Bekin, hedef ülkeler konusunda çarpıcı bir iddia ortaya attı. Bekin, "İsrail'in öncelikli hedefleri arasında İran, Pakistan ve Türkiye var" dedi. İran'ın ise kolay teslim olacak bir ülke olmadığını vurgulayan Bekin, Tahran yönetiminin güçlü bir direniş potansiyeline sahip olduğunu belirterek "İran kolay kolay teslim olacak bir ülke değildir" ifadelerini kullandı. Bekin ayrıca İranlı yetkililerle yaptığı görüşmelere değinerek, "İranlı yetkililerle görüşme yaptım, Türkiye'ye hedef almadıklarını söylediler" açıklamasında bulundu.

"HÜRMÜZ BOĞAZI'NIN KAPATILMASI TÜRKİYE'Yİ DE ETKİLER"

Savaşın ekonomik ve stratejik sonuçlarına dikkat çeken Bekin, çatışmaların uzamasının bölge ülkeleri açısından ciddi riskler taşıdığını söyledi. Bekin, "Savaşın uzaması hem Körfez ülkeleri hem de İsrail ve ABD için faydalı olmayacaktır" dedi. Olası bir Hürmüz Boğazı krizinin küresel ekonomiyi derinden etkileyebileceğini ifade eden Bekin, "Hürmüz Boğazı'nın kapatılması, başta Türkiye olmak üzere birçok ülkeyi etkileyecek" uyarısında bulundu. Bekin ayrıca Türkiye'nin dolaylı olarak savaşın içine çekilme ihtimaline de dikkat çekerek, "Füze düşürülmesiyle Türkiye, dolaylı olarak savaşın içine sürüklenmek istemiş olabilir" değerlendirmesini yaptı.

ABD- İSRAİL'İN İRAN SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

Orta Doğu, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya YRP İstanbul Milletvekili Doğan Bekin: İsrail'in öncelikli hedefleri arasında İran, Pakistan ve Türkiye var - Son Dakika

ABD, Hint Okyanusu’nda İran gemisini batırdı: 87 ölü ABD, Hint Okyanusu'nda İran gemisini batırdı: 87 ölü
Barış Alper Yılmaz, ligin bitmesine haftalar kala şimdiden rekor kırdı Barış Alper Yılmaz, ligin bitmesine haftalar kala şimdiden rekor kırdı
İsrail yine okul vurdu Tamamen yıkıldı İsrail yine okul vurdu! Tamamen yıkıldı
Uğurcan Çakır’dan Galatasaraylı taraftara unutamayacağı jest Uğurcan Çakır'dan Galatasaraylı taraftara unutamayacağı jest
Büyük gurur Bengisu Avcı dünya rekoru kırdı Büyük gurur! Bengisu Avcı dünya rekoru kırdı
Sürgündeki kraliçe ilk kez konuştu: İran’ın geleceği halkının iradesiyle belirlenmeli Sürgündeki kraliçe ilk kez konuştu: İran'ın geleceği halkının iradesiyle belirlenmeli
İran’dan yeni tehdit: Dünyadaki tüm İsrail büyükelçilikleri meşru hedefimiz olur İran'dan yeni tehdit: Dünyadaki tüm İsrail büyükelçilikleri meşru hedefimiz olur
Zeytinburnu’nda denizde ölü bulunan anne ve kızı son yolculuğuna uğurlandı Zeytinburnu'nda denizde ölü bulunan anne ve kızı son yolculuğuna uğurlandı

14:03
NATO savaşa girecek mi Düşürülen İran füzesiyle ilgili 5. madde tartışmasına Rutte noktayı koydu
NATO savaşa girecek mi? Düşürülen İran füzesiyle ilgili 5. madde tartışmasına Rutte noktayı koydu
14:03
İsrailli aktivistten ajanlıkla suçlanan İsmail Kaani’yi zora sokacak sözler
İsrailli aktivistten ajanlıkla suçlanan İsmail Kaani'yi zora sokacak sözler
13:35
Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu
Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu
13:34
’’Dünyanın en güzel futbolcusu’’ en sonunda isyan etti
''Dünyanın en güzel futbolcusu'' en sonunda isyan etti
13:30
Rusya’dan ABD ve İsrail’e olay suçlama: Arap ülkelerini bilerek savaşa sürüklediler
Rusya'dan ABD ve İsrail'e olay suçlama: Arap ülkelerini bilerek savaşa sürüklediler
12:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a mektup yazıp çağrıda bulundular: Bizi yok edecekler, yardım edin
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup yazıp çağrıda bulundular: Bizi yok edecekler, yardım edin
12:35
Bölgemiz ateş çemberiyken Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ’’Akıllı olun’’ mesajı
Bölgemiz ateş çemberiyken Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ''Akıllı olun'' mesajı
11:29
İş yerini basan eski sevgili herkesi çıkarıp kapıyı kilitledi, sonrası korkunç
İş yerini basan eski sevgili herkesi çıkarıp kapıyı kilitledi, sonrası korkunç
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2026 14:37:17. #7.12#
SON DAKİKA: YRP İstanbul Milletvekili Doğan Bekin: İsrail'in öncelikli hedefleri arasında İran, Pakistan ve Türkiye var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.