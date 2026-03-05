YRP İstanbul Milletvekili Doğan Bekin: İsrail\'in öncelikli hedefleri arasında İran, Pakistan ve Türkiye var

İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırıları Orta Doğu'daki gerilimi yeni bir aşamaya taşıdı. Tahran ile Washington arasında müzakereler sürerken gerçekleşen saldırılar ve İran'ın bölgedeki ABD üslerine yönelik karşılık hamleleri uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, Haberler.com'da sunucu Melis Yaşar'a yaptığı değerlendirmelerde savaşın arka planı ve olası sonuçlarına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"TRUMP, İSRAİL'İN GÜDÜMÜNDE POLİTİKA ÜRETİYOR"

ABD'nin Orta Doğu politikasını değerlendiren Bekin, Washington yönetiminin İsrail ile paralel hareket ettiğini savundu. Bekin, "Trump, İsrail'in güdümünde politika üretiyor" diyerek ABD'nin bölgedeki hamlelerinin İsrail'in stratejik hedefleriyle örtüştüğünü dile getirdi. İsrail'in 1967 savaşından sonra işgal ettiği topraklar üzerindeki yayılmacı politikasının giderek güçlendiğini belirten Bekin, "1967 savaşından sonra İsrail'in işgal ettiği topraklar üzerindeki yayılmacılık fikri ateşlendi" ifadelerini kullandı.

"İSRAİL'İN ÖNCELİKLİ HEDEFLERİ ARASINDA TÜRKİYE DE VAR"

İsrail'in bölgedeki uzun vadeli stratejisine de değinen Bekin, hedef ülkeler konusunda çarpıcı bir iddia ortaya attı. Bekin, "İsrail'in öncelikli hedefleri arasında İran, Pakistan ve Türkiye var" dedi. İran'ın ise kolay teslim olacak bir ülke olmadığını vurgulayan Bekin, Tahran yönetiminin güçlü bir direniş potansiyeline sahip olduğunu belirterek "İran kolay kolay teslim olacak bir ülke değildir" ifadelerini kullandı. Bekin ayrıca İranlı yetkililerle yaptığı görüşmelere değinerek, "İranlı yetkililerle görüşme yaptım, Türkiye'ye hedef almadıklarını söylediler" açıklamasında bulundu.

"HÜRMÜZ BOĞAZI'NIN KAPATILMASI TÜRKİYE'Yİ DE ETKİLER"

Savaşın ekonomik ve stratejik sonuçlarına dikkat çeken Bekin, çatışmaların uzamasının bölge ülkeleri açısından ciddi riskler taşıdığını söyledi. Bekin, "Savaşın uzaması hem Körfez ülkeleri hem de İsrail ve ABD için faydalı olmayacaktır" dedi. Olası bir Hürmüz Boğazı krizinin küresel ekonomiyi derinden etkileyebileceğini ifade eden Bekin, "Hürmüz Boğazı'nın kapatılması, başta Türkiye olmak üzere birçok ülkeyi etkileyecek" uyarısında bulundu. Bekin ayrıca Türkiye'nin dolaylı olarak savaşın içine çekilme ihtimaline de dikkat çekerek, "Füze düşürülmesiyle Türkiye, dolaylı olarak savaşın içine sürüklenmek istemiş olabilir" değerlendirmesini yaptı.

ABD- İSRAİL'İN İRAN SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.