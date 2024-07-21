Trump, Michigan mitinginde suikast girişimine atıfta bulundu

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ABD’nin eski başkanı Donald Trump, Michigan eyaletinde düzenlenen mitingde, düzenlenen suikast girişimine atıfta bulunarak “demokrasi için kurşun yediğini” söyledi.

Trump, başkan yardımcısı adayı olarak açıkladığı JD Vance ile düzenlediği ilk mitingde 13 Temmuz'da Pennsylvania eyaletinde gerçekleşen suikast girişimine atıfta bulundu.

Binlerce kişinin toplandığı alanda destekçilerine konuşan Trump, Demokratların kendisini “demokrasiye bir tehdit olarak tanımladığını” ardından da Beyaz Saray’ı geri almaya hazır olduğunu söyledi.

Bu ayrıca Trump’ın Cumhuriyetçiler tarafından resmen aday olarak açıklanmasının ardından da düzenlediği ilk miting.

Trump için alana gelen destekçileri, BBC’ye yaptıkları açıklamalarda bir kişinin hayatını kaybetmesine iki kişinin de yaralanmasına yol açan suikast girişiminin, mitinge gelmelerini engellemeyeceğini söyledi.

Kimi destekçileri çok sayıdaki polis memuru sayesinde kendileri için endişe etmediklerini ancak Trump için korktuklarını söyledi, ABD Gizli Servisi’ni Trump’ı korumakta yetersiz kaldıkları için suçladı.

Hatta bazıları sırf Trump’a destek vermek için alana geldiklerini söyledi.

Trump’ın kulağından yaralanmasına yol açan saldırı girişimiyle ilgili halen soruşturma yürütülüyor.

Pennsylvania’dakinin aksine Michigan’daki miting kapalı bir salonda gerçekleştirildi; böylece güvenlik görevlileri giren çıkan herkesi dikkatli bir şekilde kontrol edebildi.

Trump, konuşmasında suikast girişiminden tam bir hafta sonra mitinge gelen binlerce insana teşekkür ederek, “Karşınızda yüce Tanrı’nın isteğiyle duruyorum” dedi.

Crooks’un miting alanında İHA uçurduğu belirtildi

FBI suikast girişimiyle ilgili olarak olay yerinde öldürülen şüphelinin 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğunu açıklamıştı.

Suikast girişimini neden planladığının ise henüz belirlenemediği ifade edilmişti.

ABD medyasında çıkan ve yetkililerin açıklamalarına dayanan haberlerde ise Thomas Matthew Crooks’ın suikast girişiminden önce alanda İHA uçurduğu belirtildi.

BBC’nin ABD’deki medya ortağı olan CBS’in haberine göre bunun saatler önce mi yoksa günler önce mi olduğunun belirlenemediği aktarıldı.

İlk başta Wall Street Journal’ın haberini yaptığı gelişmeyle ilgili soruşturmayı yürütenler CBS’e yaptıkları açıklamada halen Crooks’ın İHA’yı ne zaman uçurduğunu tespit etmeye çalıştıklarını söyledi.

İHA’nın Trump’ın konuştuğu sahneyi en iyi gören yerin seçilmesinde kullanıldığı düşünülüyor.

Crooks, Trump’ın konuştuğu alanı gören bir çatıdan birkaç tane atışta bulunmuştu.

Trump’ın kulağından yaralanmasına ithafen destekçileri kulaklarına yara bandı takıyor.

Suikast girişiminden bu yana başkan adaylarına yönelik tehditler ile ilgili daha dikkatli davranılıyor.

Florida’da iki farklı olayda sosyal medyadan Trump ve Biden’ı hedef alan iki kişi gözaltına alındı.