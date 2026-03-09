Trump\'tan Avustralya\'ya İran milli kadın futbol takımına "iltica hakkı" vermesi çağrısı

ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, " Avustralya, İran Milli Kadın Futbol Takımı'nın, büyük ihtimalle öldürülecekleri İran'a geri gönderilmesine izin vererek korkunç bir insani hata yapıyor." ifadesini kullandı.

"SİZ İLTİCA HAKKI VERMEZSENİZ ABD ONLARI KABUL EDECEK"

Avustralya Başbakanı Albanese'den İran Milli Kadın Futbol Takımı'nı geri göndermemesini isteyen Trump, "Sayın Başbakan, onlara iltica hakkı verin. Siz (iltica hakkı) vermezseniz ABD onları kabul edecektir." sözlerine yer verdi.

Avustralya'da düzenlenen Kadınlar Asya Kupası'na katılan İran Milli Kadın Futbol Takımı oyuncuları, oynadıkları bir maç öncesinde İran milli marşı okunurken sessiz kalmış ve durum İran'da tepkiyle karşılanmıştı.

5 OYUNCU İLTİCA TALEBİNDE BULUNDU

İkinci ve üçüncü maçlarında milli marşlarını okuyan İranlı kadın futbolcular, son maçlarından çıktıktan sonra yetkililerden "güvenliklerini sağlamalarını" talep etmiş ve bu kapsamda 5 oyuncunun iltica talebiyle kafileden ayrılarak polis tarafından güvenli bir yere götürüldüğü bildirilmişti.

Oyuncuların İran'a geri gönderilip gönderilmeyeceklerine ilişkin tartışmalar sürerken, halen ABD'de yaşayan Rıza Pehlevi, konuyla ilgili bir açıklama yaparak Avustralya hükümetine oyunculara iltica hakkı vermesi çağrısında bulunmuştu.

ABD Başkanı Trump, Aralık 2025'te aldığı bir kararla İranlıların ABD'ye seyahat etmelerini yasaklayan bir kararnameye imza atmıştı.