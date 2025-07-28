Trump'tan Gazze'deki açlık görüntülerine ilişkin bir garip yorum - Son Dakika
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Trump'tan Gazze'deki açlık görüntülerine ilişkin bir garip yorum

Trump\'tan Gazze\'deki açlık görüntülerine ilişkin bir garip yorum
28.07.2025 15:44
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ABD Başkanı Donald Trump, Gazze için yapılan yardımların karşılıksız kaldığını savunarak, "Para verdik ama kimse teşekkür etmedi" dedi. Televizyon görüntülerine atıfta bulunarak, çocukların açlıkla mücadele ettiğini belirten Trump, bölgeye acil yardım gerektiğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze Şeridi'ndeki insani krizle ilgili yaptığı son açıklamalarda dikkat çeken ve tartışmalı ifadeler kullandı. Gazze'ye yapılan mali yardımlara değinen Trump, "Gazze'ye çok para verdik ama kimse teşekkür etmedi" dedi.

"ÇOCUKLAR ÇOK AÇ GÖRÜNÜYOR"

Açıklamasında bölgedeki insani durumun vahametine dikkat çeken Trump, televizyondan izlediği görüntüler üzerinden değerlendirme yaparak, "Televizyondan gördüğüm kadarıyla çocuklar çok aç görünüyor. Hemen yemeğe ve güvenliğe erişmeleri gerek. Diğer ülkeler de adım atmak zorunda kalacak" ifadelerini kullandı.

HAMAS VE REHİNELER ÜZERİNE: CANLI KALKANLAR

Trump, Gazze'deki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerini sürdürürken, Hamas'ın elindeki rehinelere de değindi. "Hamas'ın birkaç rehineyle ayakta kalacağını sanmıyorum. Onlar canlı kalkan" diyen ABD Başkanı, geçtiğimiz hafta başarısızlıkla sonuçlanan ateşkes görüşmelerinin ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya farklı bir yaklaşım önerdiğini belirtti.

"BEN OLMASAYDIM 6 BÜYÜK SAVAŞ OLURDU"

Kendi liderliğine ilişkin iddialı açıklamalarda da bulunan Trump, "Ben olmasaydım, şu anda dünyada 6 büyük savaş olurdu" diyerek küresel çatışmaların önlenmesinde kritik bir rol oynadığını savundu.

GAZZE'DE AÇLIKTAN ÖLENLERİN SAYISI ARTIYOR

Öte yandan, İsrail'in kıtlığı dayattığı Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle ölümler artıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Munir el-Burş, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "Gazze'de açlık can almaya devam ediyor" dedi. Son 24 saatte 1'i çocuk olmak üzere 14 kişinin daha açlıktan hayatını kaybettiği belirtilirken, toplam can kaybının 147'ye, çocuk ölümlerinin ise 88'e ulaştığı bildirildi.

PUTİN'E VERİKEN SÜREYİ KISALTTI

Açıklamasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e de değinen Trump, daha önce verdiği 50 günlük süreden geri adım attığını ifade etti. "Putin konusunda hayal kırıklığına uğradım, ona verdiğim süreyi azaltıyorum" dedi.

SİSİ'DEN TRUMP'A ÇAĞRI: SAVAŞI BİTİREBİLİR

Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es Sisi ise Trump'a açık çağrıda bulundu. Televizyonda yayınlanan konuşmasında, ABD Başkanı'na seslenen Sisi, "Trump savaşı bitirebilir" diyerek Gazze'deki ablukanın sona ermesi ve bölgeye insani yardımların girmesi için tüm çabasını göstermesini istedi.

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Dünya Trump'tan Gazze'deki açlık görüntülerine ilişkin bir garip yorum - Son Dakika

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