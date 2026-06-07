Trump'tan İran Açıklamaları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trump'tan İran Açıklamaları

Trump\'tan İran Açıklamaları
07.06.2026 17:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trump, İran'a yaptırımların kaldırılmasının Tahran'ın tutumuna bağlı olduğunu açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik yaptırımların kaldırılması ve dondurulmuş varlıkların serbest bırakılmasının İran'ın tutumuna bağlı olduğunu bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan basınına, İran savaşının sona erdirilmesine yönelik müzakerelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Trump, savaşı sona erdirmek için Tahran'la bir anlaşmaya varılabilirse, ABD'nin İran'ın yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyumunu geri almak ve imha etmek için İran'la çalışacağını kaydetti. Trump, "Aksi takdirde, Amerikan güçleri malzemeyi kendi başlarına güvenli bir şekilde toplayabileceği noktaya kadar İran ordusunu daha da zayıflatacak. İster bulunduğu yerde olsun ister başka bir yere taşınsın, onu çıkarıp imha edeceğiz" ifadelerini kullandı.

İki tarafın bir anlaşma imzalamaya 'çok yakın' olduğunu belirten Trump, "Nükleer silah sahibi olmayacaklarını kabul ettiler. Anlaşmada nükleer silah geliştirmeyeceklerine dair bir madde vardı" diye konuştu.

'MÜCTEBA HAMANEY RASYONEL VE ZEKİ'

Trump, İsrail ve ABD saldırılarında eski İran lideri Ayetullah Ali Hamaney ile birçok üst düzey ismin öldürülmesinin ardından ülkenin yeni yönetimini 'daha rasyonel ve çok zeki' olarak değerlendirdi. Liderlik görevini üstlenen Mücteba Hamaney'in de anlaşma sürecinde rol oynadığını vurgulayan Trump, doğrudan görüşmeye açık olduğunu hatırlattı. Trump, "İsterse görüşürüm ancak şu ana kadar kendisiyle doğrudan konuşmadım" dedi.

ABD Başkanı Trump, Mücteba Hamaney'i babasıyla kıyaslayarak, "Daha genç. Bence daha rasyonel. Ağır şekilde yaralandı ama buna rağmen ABD ile ilişkileri konuşabiliyor. Bu da belli bir cesaret gösteriyor" açıklamasında bulundu.

Trump, İran liderinin tam olarak nerede bulunduğunu bilip bilmediği sorusuna ise "Yerini bildiğimi söylemek istemiyorum ama bildiğime dair güçlü bir ihtimal var" yanıtını verdi.

'LÜBNAN'IN DAHİL OLMASINI İSTEMEDİM'

İran'ın dondurulmuş varlıklarını, barış anlaşmasına varılmadan önce serbest bırakmayacağını ya da yaptırımları kaldırmayacağını dile getiren Trump, "Eğer iyi davranırlarsa, iyi bir iş yaparlarsa konuşmaya başlarız" diye konuştu.

Trump açıklamasında, Lübnan'ın Tahran ile kısa dönemli anlaşmanın parçası olmasını talep etmediğini de söyledi.

Kaynak: DHA

Donald Trump, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Tahran, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya Trump'tan İran Açıklamaları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray, milli takımın iki yıldızının peşinde Yer yerinden oynayacak Galatasaray, milli takımın iki yıldızının peşinde! Yer yerinden oynayacak
Arda Güler dünyanın en pahalısı oldu Arda Güler dünyanın en pahalısı oldu
Daha 41 yaşındaydı Yapayalnız öldü Daha 41 yaşındaydı! Yapayalnız öldü
Bölgeye rahat nefes aldıran gelişme Keban Barajı’nda alarm seviyesi bitti Bölgeye rahat nefes aldıran gelişme! Keban Barajı'nda alarm seviyesi bitti
Bayern Münih’in yıldızı Karl, Dünya Kupası’nı kaçırdı Bayern Münih'in yıldızı Karl, Dünya Kupası'nı kaçırdı
Sıfır Atık Festivali’nde 2. gün böyle geçti: Ekonomi, teknoloji ve sanat bir arada Sıfır Atık Festivali'nde 2. gün böyle geçti: Ekonomi, teknoloji ve sanat bir arada

17:57
Aziz Yıldırım ve Hakan Safi yönetimleri arasında tartışma çıktı
Aziz Yıldırım ve Hakan Safi yönetimleri arasında tartışma çıktı
17:44
Fenerbahçe’nin yeni başkanı kim olacak Ortalığı karıştıran kare
Fenerbahçe'nin yeni başkanı kim olacak? Ortalığı karıştıran kare
17:33
Aziz Yıldırım’ın zor anları Ağlamamak için kendini zor tuttu
Aziz Yıldırım'ın zor anları! Ağlamamak için kendini zor tuttu
17:11
Aziz Yıldırım ve ekibi, Hakan Safi destekçilerinin karşısına dikildi: Buradayım
Aziz Yıldırım ve ekibi, Hakan Safi destekçilerinin karşısına dikildi: Buradayım
17:00
Terörsüz Türkiye yasasıyla ilgili iki aşamalı plan
Terörsüz Türkiye yasasıyla ilgili iki aşamalı plan
16:58
Oy verme işlemi tamamlandı Fenerbahçe’nin yeni başkanı belli oluyor
Oy verme işlemi tamamlandı! Fenerbahçe'nin yeni başkanı belli oluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.06.2026 18:08:31. #7.13#
SON DAKİKA: Trump'tan İran Açıklamaları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.