Trump'tan İran İHA Saldırısına Tepki - Son Dakika
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Trump'tan İran İHA Saldırısına Tepki

Trump\'tan İran İHA Saldırısına Tepki
27.06.2026 10:34
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Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki gemilere İHA saldırısını ateşkesin ihlali olarak değerlendirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilere 4 insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlediğini ve 3 İHA'yı düşürdüklerini belirterek, bu durumu ateşkes anlaşmasının ihlali olarak nitelendirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran'ın Hürmüz Boğazı'nda seyreden gemilere yönelik en az 4 kamikaze insansız hava aracı (İHA) fırlattığını açıkladı. Saldırıya uğrayan gemilerden birinin büyük bir kargo gemisi olduğunu belirten Trump, "İHA'lardan biri geminin üst güvertesine isabet etti. Hasar oluştu ancak gemi yoluna devam edebildi. Biz diğer 3 İHA'yı düşürdük" ifadelerini kullandı.

Trump, İran'ın bu eyleminin mevcut anlaşmaya aykırı olduğunu vurgulayarak, "Açıkçası bu, ateşkes anlaşmamızın aptalca bir ihlalidir" dedi.

Kaynak: DHA

İhlas Haber Ajansı, Hürmüz Boğazı, Donald Trump, Politika, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya Trump'tan İran İHA Saldırısına Tepki - Son Dakika

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