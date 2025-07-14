Trump'tan Rusya'ya Gümrük Vergisi Tehdidi - Son Dakika
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Trump'tan Rusya'ya Gümrük Vergisi Tehdidi

Trump\'tan Rusya\'ya Gümrük Vergisi Tehdidi
14.07.2025 20:27
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Trump, Ukrayna'daki barış görüşmeleri ilerlemezse Rusya'ya yüzde 100 gümrük vergisi uygulayacağını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna ile barış görüşmelerinde bir ilerleme sağlanmaması nedeniyle Rusya'nın kendisini "çok ama çok üzdüğünü" söyledi.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında konuşan Trump, Moskova'ya uyarıda bulundu ve 50 gün içinde bir ateşkeste uzlaşılmazsa Rusya'ya "çok ciddi ikincil gümrük vergileri" uygulayacağını açıkladı.

İkincil gümrük vergileri, bir ülkeyle ticaret yapan diğer ülkelerin hedef alınması anlamına geliyor. Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından Rusya'dan ithalatı neredeyse sıfırlayan ABD, bu ülkeyi artık gümrük vergisiyle tehdit edemeyeceği için, Moskova'yla ticaret yapan diğer ülkeleri bu ticareti sonlandırmaya zorlamak istiyor.

Trump ayrıca Ukrayna'ya milyarlarca dolar değerinde gelişmiş silahlar göndereceklerini ve bunların maliyetini NATO ülkelerinin üstleneceğini ekledi.

Gönderileceği açıklanan teçhizatlar arasında Patriot hava savunma sistemleri de var.

Trump, NATO ülkelerinin ellerindeki Patriot'ları Ukrayna'ya göndereceğini, ABD'nin de bu ülkelere yeni Patriot'lar göndereceğini duyurdu.

ABD Başkanı Trump, göreve geldiğinde savaşı 24 saat içinde durduracağını söylemişti. Fakat aradan aylar geçmesine rağmen taraflar bir barış veya kalıcı ateşkes anlaşması imzalamadı.

BBC Kuzey Amerika Muhabiri Anthony Zurcher, bu durumun Trump'ın sabrını taşırdığını aktarıyor.

ABD Başkanı Trump bugünkü basın toplantısında Rusya'nın büyük bir potansiyeli olduğunu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le "sık sık konuştuğunu", bu konuşmalar hoş geçse de sonrasında kentlere füzelerle saldırılar düzenlendiğinde bu konuşmaların hiçbir anlamı kalmadığını söyledi.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov ise Trump'ın bu açıklamalarına "Ukrayna görüşmelerinin sürmesi çok önemli" diye yanıt vermekle yetindi.

Öte yandan Moskova borsası Trump'ın tehdidinin ardından hızla değer kazandı. Analistlere göre bunun nedeni, Trump'ın yaptırım tehdidinin beklenenden hafif kalması olabilir.

İkincil gümrük vergisi oranı yüzde 100

Trump, 50 gün içinde ateşkes imzalanmazsa Rusya'dan gaz, petrol ve uranyum gibi mallar alan ülkelere yüzde 100 gümrük vergisi getireceğini söyledi ancak bu açıklama öncesinde bu verginin yüzde 500 civarında olabileceğine dair haberler çıkmıştı.

BBC Ekonomi Muhabiri Dearbail Jordan ABD yönetiminin hedefinin, Rusya'nın ihracat gelirini keserek Ukrayna'daki savaşı finanse etmesinin önüne geçmek olduğunu söylüyor.

Moskova'nın ticaret ortakları ABD'nin ikincil gümrük vergisi tehdidi nedeniyle Rusya'dan ürün almayı bırakırsa, ülkenin Ukrayna'yı işgale ayırabileceği maddi kaynakları büyük bir darbe alacak.

BBC Güvenlik Muhabiri Frank Gardner'a göre 50 günlük süre, Rusya'ya geniş bir manevra alanı sağlayacak.

Mayıs ayında İngiltere, Almanya, Fransa ve Polonya liderleri Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bir araya gelerek Moskova'dan ateşkes görüşmelerine başlamasını, aksi takdirde Rusya'ya yaptırım uygulanmasını talep etmişti.

Bunun ardından Rusya, İstanbul'da Ukrayna ile doğrudan görüşmelere başlasa da Moskova bu görüşmelere düşük seviyeli bir delegasyon göndermiş ve yalnızca esir takası konusunda bir anlaşma çıkmıştı.

Frank Gardner, Rusya'nın Mayıs'taki yaptırım çağrısını bu şekilde aşmayı başardığını fakat bu sefer önünde net bir takvim olduğunu ve Kremlin'in bu süreçte yaptırım tehdidini ortadan kaldırabilecek karşı tekliflerle gelebileceğini aktarıyor.

Kaynak: BBC

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Son Dakika Dünya Trump'tan Rusya'ya Gümrük Vergisi Tehdidi - Son Dakika

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