Trump ve Meloni Arasında Gerilim Tırmanıyor - Son Dakika
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Trump ve Meloni Arasında Gerilim Tırmanıyor

Trump ve Meloni Arasında Gerilim Tırmanıyor
19.06.2026 20:56
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Trump, Meloni'nin kendisinden fotoğraf istemesiyle ilgili açıklama yaptı, Meloni yalanladı.

ABD Başkanı Donald Trump, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin Fransa'da yapılan G7 zirvesinde kendisiyle fotoğraf çektirmek için yalvardığını söyleyince iki ülke arasında son aylarda yaşanan gerilim yeni bir seviyeye tırmandı.

Meloni Trump'ı yalan söylemekle suçladı, İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani gelecek hafta planlanan ABD gezisini iptal etti.

İtalyan televizyon kanalı La7, Donald Trump ile bir telefon görüşmesi yaptı ve burada ABD lideri G7 zirvesinde Meloni ile görüşmesinden de söz etti.

Kanal ses kaydını İtalyanca dublajlı olarak yayımladı. Bu kayda göre Trump, İtalyan muhabire "Başbakanınız nasıl?" diye sordu.

Muhabirin birkaç gün önce kendisinin G7 zirvesinde Meloni ile görüştüğünü hatırlatarak bu görüşmeyle ilgili ne düşündüğünü sorması üzerine Trump şöyle yanıt verdi:

"Muhtemelen kendisiyle konuştuğuma sevinmiştir. Onunla konuşmak zorunda değildim!"

ABD Başkanı ardından da "Fotoğraf çekilmek için bana yalvardı. Mutlaka benimle fotoğraf çektirmek istiyordu. Yapmazdım ama ona acıdım" dedi.

'Ben de İtalya da asla yalvarmayız'

İtalya'da büyük yankı uyandıran bu sözlerin ardından Meloni sosyal medya üzerinden bir video ile yanıt verdi. "Bazı şeyler hemen yanıt gerektiriyor" diyen Meloni şöyle devam etti:

"Donald Trump'ın açıklamaları tamamen uydurma. Açıkçası şaşkınım. ABD başkanının müttefiklerine karşı neden böyle davrandığını anlamıyorum, üstelik bu ilk kez de olmuyor."

Meloni Trump'ı "Batı'nın ve ABD'nin düşmanlarına karşı daha yumuşak başlı davranmakla" da itham etti ve ekledi:

"Ama bir şeyi unutmasın: Ben de İtalya da asla yalvarmayız!"

Bu atışma üzerine İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, gelecek hafta için planlanan ABD gezisini iptal ettiğini açıkladı.

Yorumcular ikili ilişkilerde bu seviyede bir gerginliğin yakın tarihte hatırlanmadığını vurguluyor.

Meloni'ye hem iktidar hem de muhalefet kanadından büyük oranda destek geldi. Ancak muhalefetten bazı isimler Başbakan'ı, geçmişte Trump yönetimi ile fazla yakın olmakla da suçladı.

Eski Başbakan Matteo Renzi, "Trump'ın açıklamaları her zamanki gibi dehşet verici. Başbakan Meloni bile sonunda bunu anladı: Günaydın Giorgia, günaydın. Sevgili Başbakan, sonunda bu insanlarla ittifak kurmanın İtalya'ya karşı olmak anlamına geldiğini anladın mı?" dedi.

'Trump'a fısıldayan lider' deniliyordu

Aşırı sağcı İtalya'nın Kardeşleri partisi lideri Giorgia Meloni, mevcut ABD yönetimine yakınlığı nedeniyle "Trump'a fısıldayan lider" olarak anılıyor, ABD ile AB arasında .

Ancak iki liderin ilişkisi son aylarda özellikle İran savaşı sonrası çatırdamaya başladı.

Trump geçen Nisan ayında, Meloni'nin İran'la savaşta destek vermediği için "şoke olduğunu" söylemiş, "Onu cesur sanırdım, yanılmışım" diye eleştirmişti.

Trump'ın Papa 14. Leo'ya karşı çıkışları da, Vatikan'ı içinde bulundurması nedeniyle Papa'nın büyük etkiye sahip olduğu İtalya'da büyük tepkiye yol açmış, Meloni de Trump'ı eleştirmişti.

Papa'nın savaşa karşı çıkması ve savaşları meşru göstermek için Hıristiyan söylemlerin ve Tanrı'nın kullanılmasını eleştirmesi üzerine Trump, Papa'yı "suça karşı ZAYIF ve dış politika konusunda berbat" olmakla suçlamıştı.

Meloni bu sözler üzerine "Trump'ın Papa'ya yönelik sözlerini kabul edilemez buluyorum. Papa, Katolik Kilisesi'nin başıdır ve barış çağrısında bulunması ve her türlü savaşı kınaması doğru ve yerindedir" demişti.

Trump o dönem Meloni'ye "Kabul edilemez olan kendisi, çünkü İran'ın nükleer silahı olsa ve fırsat bulsa İtalya'yı iki dakika içinde havaya uçursa umurunda değil" diye yanıt vermişti.

İki lider bu atışmadan sonra ilk kez bu hafta içinde Fransa'da düzenlenen G7 zirvesinde bir araya geldi.

Salı günü Trump, Almanya lideri Friedrich Merz, İtalya Başbakanı Meloni ve Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa'nın ayaküstü sohbetinden bazı anlar kameralara yansıdı.

Burada Costa'nın, Meloni ile Trump'a "Tekrar dost musunuz?" dediği duyuluyordu.

Meloni "Her zaman dosttuk" derken, Trump nispeten ciddi bir surat ifadesiyle "Terk edildim" diye şikayet ediyordu.

Meloni ise buna gülerek "Bu doğru değil" diye yanıt veriyordu.

Ardından iki liderin baş başa bir koltukta oturup konuşurken görüntüleri de İtalya basınında yer almıştı.

Cuma günü La 7 kanalı Trump'la yaptığı söyleşide bu anı kast ederek, "Koltukta otururken yaptığınız konuşma hakkında ne düşünüyorsunuz?" diye sordu.

Trump'ın "bana yalvardı" sözleri bu soruya yanıt verirken geldi.

Kaynak: BBC

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Son Dakika Dünya Trump ve Meloni Arasında Gerilim Tırmanıyor - Son Dakika

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