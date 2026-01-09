Türkiye'den protestoların devam ettiği İran'a tüm uçuşlar iptal - Son Dakika
Türkiye'den protestoların devam ettiği İran'a tüm uçuşlar iptal

09.01.2026 12:06
İran'da ekonomik sorunlar nedeniyle başlayan protestolar 12. gününde devam ederken, ölü sayısının 42'ye yükseldiği ülkeyle ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Türk Hava Yolları, AJet ve Pegasus, Tahran ve Tebriz uçuşlarını iptal etti. THY ve AJet'ten yapılan açıklamalarda iptallerin 9-10 Ocak tarihleri arasındaki uçuşları kapsadığı ifade edilirken, Pegasus'tan henüz resmi bir açıklama gelmedi.

İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), ekonomik sorunlar nedeniyle başlayan gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısının 42'ye yükseldiğini bildirdi.

GÖZALTI SAYISI 2 BİN 277'YE YÜKSELDİ

ABD merkezli HRANA'ya ait internet sitesinde yayımlanan raporda, ülkede 12 gündür süren gösterilere ilişkin bilgi verildi. Buna göre bu süre içinde ülkedeki 31 eyaletin tamamında meydana gelen gösterilerde 5'i 18 yaşından küçük toplam 34 eylemci ve emniyet güçlerine bağlı 8 kişi hayatını kaybetti. Ülke genelinde toplam 2 bin 277 kişi gözaltına alındı.

BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR

Yaralanmaların büyük ölçüde saçma ve plastik mermi isabeti sonucu meydana geldiği belirtildi. İran makamlarından gösterilerde ölen ya da yaralananlara ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. HRANA, dün 11'inci güne ilişkin raporunda ölü sayısının 38'e, gözaltına alınanların sayısının da 2 bin 217'ye yükseldiğini duyurmuştu.

İLETİŞİM TAMAMEN KESİLDİ

Hükümetin güvenlik önlemleri kapsamında ülke genelinde internet ve telefon hatları kapatıldı, bu nedenle gösterilerin ve müdahalelerin ayrıntıları net olarak öğrenilemiyor.

TÜRKİYE'DEN ART ARDA SEFER İPTALLERİ GELDİ

İran'da yaşanan gelişmelerin ardından hava yolu şirketleri de uçuşları iptal etmeye başladı. Türk Hava Yolları (THY) İran'ın Tahran, Tebriz ve Meşhed'e bugün ve yarın yapacağı seferlerini iptal ettiğini duyurdu.

THY tarafından yapılan açıklamada, "Değerli Yolcularımız, İran'da yaşanan bölgesel gelişmeler nedeniyle 9 Ocak Cuma ve 10 Ocak Cumartesi tarihli Tahran, Tebriz ve Meşhed şehirlerine planlanan toplam 17 seferimiz iptal edilmiştir. Anlayışınız için teşekkür ederiz" denildi.

BİR İPTAL AÇIKLAMASI DA AJET'TEN

AJet de Tahran'a yapılan uçuşların iptal edildiğine yönelik açıklama yayımladı. Açıklamada "İran'daki bölgesel gelişmeler nedeniyle 9 Ocak Cuma ve 10 Ocak Cumartesi Tahran'a yapılması planlanan toplam 6 seferimiz iptal edilmiştir. Misafirlerimize seferlerin güncel durumuyla ilgili bilgilendirme yapılmaktadır" ifadeleri yer aldı.

PEGASUS DA UÇUŞLARI İPTAL ETTİ

Pegasus firmasının da İran uçuşlarını iptal ettiği sorgu ekranlarına yansırken, şirketten henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Osman A Osman A:
    Umarım yeni bir mülteci akını olmaz.Şimdiden önlemlerin alınması lazım. 1 0 Yanıtla
  • Ates null Ates null:
    Sınırlarımızı kapatın.Bir göç daha istemiyoruz. 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
