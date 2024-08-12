Türkiye mekik diplomasisi yürütüyor! Somali ve Etiyopya arasındaki kriz Ankara'da çözülecek - Son Dakika
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Dünya

Türkiye mekik diplomasisi yürütüyor! Somali ve Etiyopya arasındaki kriz Ankara'da çözülecek

Türkiye mekik diplomasisi yürütüyor! Somali ve Etiyopya arasındaki kriz Ankara\'da çözülecek

Aralarında husumet bulunan Etiyopya ile Somali heyetlerinin Ankara'daki görüşmesi Dışişleri Bakanlığı'nda devam ediyor. Tarafların karşılıklı olarak görüşmediğini aktaran kaynaklar, Türkiye'nin mekik diplomasisi yürüttüğünü belirtti.

12.08.2024 21:19
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Türkiye'nin arabuluculuğunda Etiyopya ile Somali heyetlerinin Ankara'daki görüşmesi Dışişleri Bakanlığı'nda devam ediyor.

Türkiye, komşu ülkeler Etiyopya ve Somali arasındaki husumetin son bulması için harekete geçti. Etiyopya ve Somali'den gelen talebin üzerine Ankara'da görüşmeler başladı. Diplomatik kaynaklar, Etiyopya ve Somali heyetleri arasındaki görüşmelerin Dışişleri Bakanlığında devam ettiğini belirtti.

TÜRKİYE'DEN "MEKİK DİPLOMASİSİ"

Tarafların karşılıklı olarak görüşmediğini aktaran kaynaklar, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın koordinasyonunda, Türkiye heyetinin mekik diplomasisi yürüttüğünü ifade etti. Kaynaklar, taraflarla ayrı ayrı görüşüldüğünü belirterek, tarafların ortak bir anlayış çerçevesinde uzlaştırılmaya çalışıldığını ve bunun 'uzun bir süreç' olduğunun altını çizdi.

ERDOĞAN "KRİZİ ÇÖZÜN" TALİMATI VERDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Krizi çözün' talimatıyla harekete geçen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ilk girişimini temmuz ayında yaptı. Bilindiği gibi Fidan, 1 Temmuz'da Etiyopya Dışişleri Bakanı Taye Atske Selassie ile Somali Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Ahmed Muallim Fiqi'yi Ankara'da ağırladı.

GÖRÜŞME ÖNE ALINDI

İki ülkenin Dışişleri Bakanları, Bakan Fidan'ın ev sahipliğinde aynı fotoğraf karesinde yer alırken, toplantı sonucunda taraflar, aralarındaki meseleyi barışçıl şekilde çözme yönündeki niyetlerini ortak açıklamayla kayda geçirdi ve 2 Eylül tarihinde Ankara'da yeniden bir araya gelmeyi taahhüt etti. Somali tarafıyla en üst düzeyde yürütülen temaslar sonucunda, ikinci tur görüşmelerin 2 Eylül yerine bugün Ankara'da gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı. Yürütülen diplomatik sürecin devamı olarak, iki ülke heyetleri bugün Ankara'da masaya oturdu.

Türkiye, Etiyopya ve Somali arasında arabuluculuk görüşmelerine ev sahipliği yapıyor
Somali Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Ahmed Muallim Fiqi ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan

UZLAŞMAYA VARILMASI HEDEFLENİYOR

Görüşmelerde, iki ülkenin ihtiyaç, endişe ve yaklaşımları dikkate alınarak bir uzlaşmaya varılması hedeflenirken, Ankara'nın, 1 Temmuz tarihinden bu yana bölge ülkeleriyle de temaslarını sürdürdüğü ve onların da sürece desteğini istediği öğrenildi.

Türkiye, Etiyopya ve Somali arasında arabuluculuk görüşmelerine ev sahipliği yapıyor
Etiyopya Dışişleri Bakanı Taye Atske Selassie Amde ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan

"GERİLİM BİTSİN"

Erdoğan, geçtiğimiz hafta sonu Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali ile telefonda görüşerek Türkiye ile Etiyopya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeler ele almıştı. Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin her geçen gün daha da güçlendiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali ile Etiyopya arasındaki gerilimin sonlandırılması için Türkiye'nin gayretlerini sürdürdüğünü, Etiyopya'dan Somali'nin birliğine, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik endişelerini giderecek adımlar atılmasının süreci kolaylaştıracağını söylemişti.

MAHMUD İLE GÖRÜŞTÜ

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile bir telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede, Somali ile Etiyopya arasındaki gerginlik, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Erdoğan, Somali'nin Etiyopya ile yaşadığı gerginliğin çözümü için Türkiye'nin gayretlerine devam edeceğini, uzlaşının tesisi için Türkiye'de gerçekleşecek ikinci tur görüşmelerinde somut sonuçlar beklendiğini belirtti.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Türkiye mekik diplomasisi yürütüyor! Somali ve Etiyopya arasındaki kriz Ankara'da çözülecek - Son Dakika

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