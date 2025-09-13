Türkiye Finale Yükseldi!

Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Erkekler Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) yarı final mücadelesinde Yunanistan'ı farklı yenerek, 24 yıl sonra finale çıktı.

Karşılaşma Türkiye'nin 26 sayı üstünlüğüyle bitti.

Alperen Şengün ve Ercan Osmani yıldızlaşırken, Osmani maçın en iyi oyuncusu seçildi.

Türkiye Pazar akşamı kadrosunda iki NBA oyuncusu bulunan Almanya ile karşılaşacak.

Final maçı 14 Eylül Pazar günü TSİ 21:00'de oynanacak ve TRT1'den canlı yayınlanacak.

İki takımın Avrupa Şampiyonası'nda daha önceki karşılaşmalarında Türkiye dört, Almanya yedi galibiyet aldı.

İki takımın bu şampiyonadaki ortalamalarıysa birbirine yakın.

Almanya, bu turnuvadaki sekiz karşılaşmada ortalama 101 sayı atarken, Türkiye 91 sayı ortalama tutturdu.

Asist ve üç sayılık basketlerde Türkiye önde, ribaund ve iki sayılık atışlardaysa Almanya önde görünüyor.

Serbest atışlardaysa Almanya'nın daha iyi performans gösterdiği görülüyor.

Almanya aynı zamanda turnuvanın en az top kaybeden takımı.

12 Dev Adam'ın yıldızı Houston Rockets oyuncusu Alperen Şengün de istatistikleriyle göz dolduruyor.

EuroBasket internet sitesindeki verilere göre, Şengün, son 30 yılda tek bir Avrupa Şampiyonası'nda 150+ sayı, 50+ ribaund ve 50+ asist barajını geçen ilk oyuncu oldu.

Türkiye'nin çalıştırıcısı Ergin Ataman, Şengün'ün asist performansı için, "O NBA'deki en iyi uzun pasör olabilir" diyor.

Almanya'nın kadrosunda NBA'de oynayan iki basketbolcu bulunuyor.

Bunlar Sacramento Kings forması giyen Dennis Schröder ve Orlando Magic forması giyen Franz Wagner.

Almanya 1993 yılında evinde oynadığı Avrupa Şampiyonası'nı kazandı.

Türkiye'nin bu şampiyonadaki en büyük başarısı, 2001'de oynadığı finaldi. 12 Dev Adam bu finali Yugoslavya karşısında 78-69 kaybetti.

Almanya, 2023 yılında da Sırbistan'ı yenerek dünya şampiyonu oldu.

Türkiye 2010'da ABD ile İstanbul'da Dünya Basketbol Şampiyonası finalinde karşı karşıya gelmiş ve karşılaşmayı 81-64 kaybetmişti.

12 Dev Adam ilk kez yabancı bir ülkede oynanan şampiyonada finale çıkmayı başardı.