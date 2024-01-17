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Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da üyesi olduğu Ax-3 misyonunun uzay yolculuğu ertelendi - Son Dakika
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Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da üyesi olduğu Ax-3 misyonunun uzay yolculuğu ertelendi

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da üyesi olduğu Ax-3 misyonunun uzaya fırlatılması yarına ertelendi. SpaceX'ten tarihi fırlatmaya ilişkin yapılan açıklamada, "Axıom 3 uçuşu için 18 Ocak Perşembe gününü hedefliyoruz." ifadelerine yer verildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, ertelenen fırlatmaya ilişkin, "Hedeflenen fırlatma zamanı: 19 Ocak 2024 00:49 (Türkiye saati ile). Bu sürede fırlatma öncesi teknik kontrollerin tamamlanması planlanıyor." dedi.

17.01.2024 - 19:34,  Güncelleme: 20:28
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Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da yer aldığı uzay yolculuğu ertelendi. SpaceX, "Axıom 3 uçuşu için 18 Ocak Perşembe gününü hedefliyoruz." açıklamasını yaptı. Ertelenen fırlatmaya ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da açıklama yaparak"Hedeflenen fırlatma zamanı: 19 Ocak 2024 00:49 (Türkiye saati ile). Bu sürede fırlatma öncesi teknik kontrollerin tamamlanması planlanıyor. Astronotumuz Alper Gezeravcı'nın bu tarihi misyonu başarıyla gerçekleştirmesi için heyecanla beklemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

TARİHİ FIRLATMA YARINA ERTELENDİ

Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın da üyesi olduğu Ax-3 misyonu, yarına ertelendi. Uzay görevinin yarın gece Türkiye saati ile 00.49'da başlaması bekleniyor. Fırlatma, Falcon9 roketiyle Florida'da SpaceX tarafından gerçekleştirilecek.

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da üyesi olduğu Ax-3 misyonunun uzaya fırlatılması, yarına ertelendi

SPACEX'TEN AÇIKLAMA GELDİ

SpaceX'ten yapılan açıklamada, Türkiye'nin ilk uzay yolcusunun üyesi olduğu ve yarına ertelenen Ax-3 misyonunun, fırlatma öncesi son kontrollerinin tamamlanacağı bildirildi.

BAKAN KACIR FIRLATMANIN SAATİNİ PAYLAŞTI

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İlk astronotumuz Alper Gezeravcı'nın da yer alacağı fırlatma ertelendi. Hedeflenen fırlatma zamanı: 19 Ocak 2024 00:49 (Türkiye saati ile). Bu sürede fırlatma öncesi teknik kontrollerin tamamlanması planlanıyor. Astronotumuz Alper Gezeravcı'nın bu tarihi misyonu başarıyla gerçekleştirmesi için heyecanla beklemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da üyesi olduğu Ax-3 misyonunun uzay yolculuğu ertelendi

TÜRKİYE'NİN İLK İNSANLI UZAY MİSYONU

Axiom Space'in ISS'e göndereceği "Ax-3" görevinde 4 kişilik mürettebat yer alıyor. Alper Gezeravcı'nın Ax-3 uçuşunda birlikte görev alacağı kişiler, ABD ve İspanya'yı temsilen misyon lideri Michael Lopez-Alegria, İtalyan Hava Kuvvetlerinden Pilot Walter Villadei ve Avrupa Uzay Ajansı adına katılan İsveçli Marcus Wandt olacak.

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da üyesi olduğu Ax-3 misyonunun uzaya fırlatılması, yarına ertelendi
Alper Gezeravcı

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN VERDİĞİ TÜRK BAYRAĞINI YANINDA GÖTÜRECEK

Türkiye'nin ilk astronotu olan Alper Gezeravcı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine verdiği Türk bayrağını yanında götürecek. İlk Türk astronot Alper Gezeravcı 14 gün sürecek yolculukta 13 farklı bilimsel deneye imza atacak. Gezeravcı, "TC100ISS" milli çağrı işaretiyle iletişim kuracak.

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da üyesi olduğu Ax-3 misyonunun uzay yolculuğu ertelendi

ALPER GEZERAVCI KİMDİR?

İlk Türk uzay yolcusu Alper Gezeravcı, 1979'da Mersin'in Silifke ilçesinde doğdu. Babasının mesleği nedeniyle büyürken Türkiye'nin farklı illerinde yaşadı. Axiom Space'in internet sitesinde yer alan bilgiye göre Gezeravcı, İstanbul Hava Harp Okulu'nda Elektronik Mühendisliği alanında lisans eğitimini tamamladı. Ayrıca Wright-Patterson Hava Kuvvetleri Üssü'ndeki Hava Kuvvetleri Teknoloji Enstitüsü'nde yüksek lisans yaptı.

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da üyesi olduğu Ax-3 misyonunun uzay yolculuğu ertelendi

Axiom Space'in internet sitesinde yer alan bilgiye göre Gezeravcı, İstanbul Hava Harp Okulu'nda Elektronik Mühendisliği alanında lisans eğitimini tamamladı. Ayrıca Wright-Patterson Hava Kuvvetleri Üssü'ndeki Hava Kuvvetleri Teknoloji Enstitüsü'nde yüksek lisans yaptı. Türk Hava Kuvvetleri'nde savaş pilotu olarak görev yapan Gezeravcı, aralarında F-16'nın da bulunduğu birçok uçakta 15 yıllık uçuş tecrübesine sahip. Ayrıca Türk Hava Yolları'nda yedi yıl kaptan pilotluk yaptı.

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da üyesi olduğu Ax-3 misyonunun uzay yolculuğu ertelendi

Gezeravcı, son olarak Standardizasyon Filosu Akademik Kanat Komutanı olarak Adana'daki 10'uncu Üs Komuta Birimi'ne atandı. Filonun standardizasyonu ve değerlendirilmesi, tüm eğitim dokümanlarının Hava Kuvvetleri standartlarına göre düzenlenmesi, tüm F-16 ve KC-135R pilotlarının kontrol uçuşları öncesinde sınavlarının yapılması ve filo dokümantasyon standartlarının denetlenmesinden sorumluydu.

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da üyesi olduğu Ax-3 misyonunun uzay yolculuğu ertelendi

ALPER GEZERAVCI UZAYDA HANGİ GÖREVLERİ İCRA EDECEK?

Gezeravcı, 14 gün boyunca Uluslararası Uzay İstasyonu'nda çeşitli bilim misyonlarını gerçekleştirmek üzere uzaya gönderiliyor. Üniversite ve araştırma kurumlarınca bu misyon için hazırlanan deneyler, çıkılan çağrı neticesinde TUA ve TÜBİTAK Uzay uzmanlarından oluşan bir komisyonca değerlendirildi. Aralarında kanserden bağışıklık hücrelerine, alglerden propolise kadar literatüre katkı sağlayacak çalışmaların bulunduğu 13 deney uzayda gerçekleştirilecek.

Türkiye\'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı\'nın da üyesi olduğu Ax-3 misyonunun uzay yolculuğu ertelendi
YORUMLAR (7)
  • Serkan Basar: Emeklilere yapılan zam sonrası roket gitmemekte direnince yarına ertelendi pazarlıklar sürüyor :) Yanıtla 12 42
  • Serkan Basar: Gülemmi :)) Yanıtla 16 19
  • Bay RİZE: Emeklilerin ahı tutmustur Yanıtla 7 22
  • alos : GİTME ALGE PARAYI. Yanıtla 17 6
  • Bulent Cebeci: Ha ha ha astranot Niyazi yolda kaldı Yanıtla 7 13
  • Eski Tüfek.: Serkan...alem adamsın heee..:) Yanıtla 7 8
  • Ali Durmaz: milletin vergileriyle ABD’li bir şirkete bilmem kaç milyon dolar ödeyip uzaya turist gönderiyoruz. neyi, niye takip edeyim? saçmalık Yanıtla 2 2

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Son Dakika Dünya Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da üyesi olduğu Ax-3 misyonunun uzay yolculuğu ertelendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da üyesi olduğu Ax-3 misyonunun uzay yolculuğu ertelendi - Son Dakika
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