Türkiye'nin İsrail'e karşı ihracat kısıtlaması dünya basınında geniş yer buldu - Son Dakika
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Dünya

Türkiye'nin İsrail'e karşı ihracat kısıtlaması dünya basınında geniş yer buldu

Türkiye\'nin İsrail\'e karşı ihracat kısıtlaması dünya basınında geniş yer buldu

Türkiye'nin Gazze Şeridi'ne yeterli miktarda ve kesintisiz insani yardım akışına izin verilinceye kadar 54 ürün grubunda İsrail ile ticaretini kısıtlama kararı dünya basınında geniş yer buldu. ABD merkezli Associated Press iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin 'kısasa-kısas'a evrildiğini belirtirken, İsrail'in en yüksek tirajlı gazetelerinden Times of Israel ise, Ankara'nın kararı ve Tel Aviv'den gelen açıklama için, "ticaret savaşları" yorumunda bulundu.

09.04.2024 17:56  Güncelleme: 18:03
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Türkiye, 54 ürün grubunda İsrail ile ihracatını kısıtlama kararı aldı. Yaşanan bu gelişme uluslararası basında geniş yer buldu.

İsrail 7 Ekim'den beri on binlerce ton bomba atarak 33 binden fazla Filistinlinin ölümüne ve 75 binden fazlasının yaralanmasına yol açan Gazze Şeridi'ndeki saldırılarına ara vermeden devam ediyor. Bölgedeki insanlar açlık ve sefaletin yanı sıra ölümün pençesinde hayata tutunmaya çalışıyor. Türkiye, Gazze'ye gönderdiği insanı yardım gemileriyle Filistinlilere yönelik desteğini ilk günden beri sürdürüyor. Son olarak ise Ticaret Bakanlığı, İsrail'e yönelik ihracat kısıtlamasının Gazze'de ateşkes ilan edilene ve Gazze Şeridi'ne yeterli miktarda kesintisiz insani yardım akışına izin verilinceye kadar yürürlükte kalacağını duyurdu.

İngiltere merkezli haber ajansı Reuters, "Türkiye, Gazze ateşkesi sağlanana kadar İsrail'e ihracat kısıtlamaları getiriyor" başlığı ile haberi okuyucularına servis etti.

Türkiye'nin İsrail'e karşı ihracat kısıtlaması dünya basınında geniş yer buldu

"KISASA KISAS"

ABD merkezli Associated Press (AP), Türkiye-İsrail arasındaki ticari ilişkilerin 'kısasa-kısas'a evrildiğini ifade ederek, "İsrail'in Gazze'deki askeri eylemlerini sert bir şekilde eleştiren Türkiye, İsrail'e 54 çeşit ürünün ihracatını derhal geçerli olmak üzere kısıtladığını duyurdu" sözlerini kullandı.

Türkiye'nin İsrail'e karşı ihracat kısıtlaması dünya basınında geniş yer buldu

"TÜRKİYE, İSRAİL'E İHRACATI KISITLIYOR"

Bloomberg ise, "Türkiye, Gazze'ye hava indirme yasağı nedeniyle İsrail'e ihracatı kısıtlıyor" başlığını attı. Haberde, "İsrail Dışişleri Bakanı, bu açıklamaya Türkiye menşeli ürünlerinin ithalatını engelleme tehdidiyle karşılık verdi." denildi.

Türkiye'nin İsrail'e karşı ihracat kısıtlaması dünya basınında geniş yer buldu

"TİCARET SAVAŞLARI"

İsrail'in en yüksek tirajlı gazetelerinden olan Times of Israel ise, Ankara'nın kararını ve Tel Aviv'ten gelen açıklamayı 'ticaret savaşları' olarak niteledi.

Türkiye'nin İsrail'e karşı ihracat kısıtlaması dünya basınında geniş yer buldu

NE OLDU?

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin Ürdün üzerinden Gazze'ye havadan yardım gönderme talebinin İsrail tarafından reddedilmesine ilişkin önceki gün yaptığı açıklamada "İsrail'in açlıkla boğuşan Gazzelilere havadan yardım ulaştırma girişimimizi engellemesinin hiçbir bahanesi olamaz. Bu durum karşısında biz de İsrail'e yönelik bir dizi yeni tedbir almayı kararlaştırdık." dedi.

Türkiye'nin İsrail'e karşı ihracat kısıtlaması dünya basınında geniş yer buldu
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan

Ticaret Bakanlığı ise bugün yaptığı açıklamada Filistin'e saldırılarına devam eden İsrail'e yönelik 54 ürün grubunda ihracat kısıtlaması uygulanmasını kararlaştırdı.

Türkiye'nin İsrail'e karşı ihracat kısıtlaması dünya basınında geniş yer buldu


Ticaret Bakanlığının İsrail'e yönelik ihracat kısıtlaması kararı aldığı ürün grupları şunlar:

1- Alüminyum profiller

2- Alüminyum teller

3- Boyalar

4- Bakır profiller, çubuklar ve teller

5- Beton mikserleri

6- Çelik borular ve bağlantı parçaları

7- Çelik filmaşin

8- Çelik kaplar ve depolar

9- Çelik köprü aksamı

10- Çelik kuleler

11- Çelik profiller

12- Çimento

13- Çimentodan, betondan veya suni taştan inşaat için bloklar ve levhalar

14- Demir çelikten tüm inşaat malzemeleri

15- Demir-çelik tüm teller

16- Ekskavatörler

17- Elektrik kabloları

18- Elektrik panolar

19- Fayanslar

20- Fiberoptik kablolar ve elektrik iletkenleri

21- Forkliftler

22- Granit

23- Halat ve kablolar

24- Hırdavat ürünleri

25- Hidrolik yağlar

26- İnşaat demiri

27- İnşaat makinaları

28- İnşaat yalıtım malzemeleri

29- İnşaatta kullanılan camlar

30- Kimyasal bileşikler

31- Kimyasal gübreler

32- Klinker

33- Kovalar, kepçeler, kürekler, kıskaçlar ve kancalar

34- Kükürt

35- Madeni yağlar

36- Makaralı zincirler

37- Mermer

38- Metal işleme makinaları

39- Metallerin işlenmesinde kullanılan kimyasallar

40- Mineral gübreler

41- Motor yağları

42- Paletler

43- Plastik borular

44- Sandviç paneller

45- Seramikler

46- Solvent boyalar

47- Tel çekme makinaları

48- Testere makinaları

49- Tuğlalar

50- Uçak benzini ve jet yakıtı

51- Vernikler

52- Vinçler

53- Yapıştırıcılar ve tutkallar

54- Yassı çelik ürünleri

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Son Dakika Dünya Türkiye'nin İsrail'e karşı ihracat kısıtlaması dünya basınında geniş yer buldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • mustafa ekici: Uçak benzini ve jet yakıtı Hangi araçlarda kullanıldı acaba???!! 8 0 Yanıtla
  • ferhat eser: konsolos büyükelçileri hale Türk topraklarındaysa demekki kesilen bir ilişki yok demir betonla bu iş olurmu şakamı bu ya :)) 6 0 Yanıtla
  • mehmet uyar: Kürecik uzay ussu cslısıyormu?? 1 0 Yanıtla
  • Engin Kaya: İthalatı da durduralım 0 0 Yanıtla
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