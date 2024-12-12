Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği Açılması Bekleniyor - Son Dakika
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Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği Açılması Bekleniyor

Türkiye\'nin Şam Büyükelçiliği Açılması Bekleniyor

Türkiye, Suriye'de büyükelçiliğini açmak için şartların oluşmasını bekleyeceğini açıkladı.

12.12.2024 16:44
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Türkiye, Suriye iç savaşının başlamasından bir sene sonra 26 Mart 2012'de Şam Büyükelçiliği'ni kapatmış, büyükelçi ve tüm ekibi geri çekmişti. Suriye'de iş başına gelen yeni yönetim, Şam'da büyükelçiliklerini yeniden açma sözü veren ülkeler arasında Türkiye'yi de saydı. Ankara ise 12 yıldır kapalı olan elçiliğin açılması için şartların oluşmasının bekleneceğini açıkladı.

Suriye Kurtuluş Hükümeti, 12 Aralık'ta yaptığı açıklamayla, Şam'da büyükelçiliklerini yeniden açacağını açıklayan ülkelere teşekkür etti.

Bu ülkeler arasında Mısır, Irak, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Ürdün, Oman ve İtalya sayıldı. Aynı açıklamada, Katar ve Türkiye'nin de büyükelçiliklerini yeniden açma konusunda Suriye Kurtuluş Hükümeti'ne güvence verdikleri bildirildi.

Ankara'dan bu konuda resmi bir açıklama gelmedi. Büyükelçiliğin açılıp açılmayacağı ile ilgili tek açıklamayı, bir gazetecinin sorusu üzerine Dışişleri Bakanı Hakan Fidan 10 Aralık günü yaptı. Fidan, kısa açıklamasında, "Ona bakacağız. Şartların oluşmasını bekleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Fidan'ın açıklamasından Türkiye'nin elçiliğin açılması için acele etmeyeceği, özellikle Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) liderliğinde yeni yönetim kurma çalışmalarının gelişimini izleyeceği değerlendirmesi öne çıkıyor.

Siyasi durumun yanı sıra büyükelçiliğin yeniden açılması için gerekli teknik ve lojistik çalışmaların da vakit alacağı öngörülüyor.

Bu çalışmalara paralel olarak yeni Şam Büyükelçisi ile görev yapacak diğer diplomatların da belirlenmesi bekleniyor.

Büyükelçilik Mart 2012'de kapatıldı

Türkiye, Şam Büyükelçiliği'ni 26 Mart 2012'de ülkenin başkentinde artan şiddet olaylarının yarattığı güvenlik kaygıları nedeniyle kapattı. Türkiye'nin son Şam Büyükelçisi Ömer Önhon ve tüm diplomatlar Ankara'ya çağırıldı.

Büyükelçiliğin kapatılması, Beşar Esad yönetiminin siyasi olarak izole edilmesi mesajı olarak da değerlendirildi.

Türkiye, 15 Mart 2011'de başlayan iç savaşın ilk aylarında Esad yönetimi ile temasta kalmış, sorunun siyasi yollarla çözümü için Şam'ın muhalefetle uzlaşması telkininde bulunmuştu.

Esad yönetiminin, uzlaşmak yerine askeri müdahaleye devam etmesi Ankara-Şam arasındaki köprülerin tamamen atılmasına neden olmuştu.

Türkiye, o tarihten itibaren Esad yönetiminin devrilmesi için bir araya gelen Suriye muhalefetine ev sahipliği yaptı ve destek sağladı.

Türkiye, büyükelçiliğini kapattıktan iki ay sonra, Suriye ordusunun Humus'ta gerçekleştirdiği saldırıya tepki olarak, Şam yönetimine bağlı Ankara maslahatgüzar ve diğer tüm diplomatların 30 Mayıs 2012'den itibaren 72 saat içinde Türkiye'den ayrılmalarını istedi.

O tarihten bu yana, Suriye'nin Ankara Büyükelçiliği kapalı. Suriye'nin İstanbul Başkonsolosluğu ise faaliyetlerine bugüne kadar devam etti.

Türkiye, Halep Başkonsolosu Adnan Keçeci ve diplomatik ekibi Temmuz 2012'de ciddi güvenlik nedenleriyle geri çekti. Kentte durumun normalleşmesi ve siyasi sürecin netleşmesinin ardından Halep Başkonsolosluğu'na yeni atamaların yapılması bekleniyor.

Kaynak: BBC

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Son Dakika Dünya Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği Açılması Bekleniyor - Son Dakika

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