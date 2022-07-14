Türkiye'nin Suriye'yi işgal eden bölücü terör örgütü PKK'yı temizleme hazırlıkları ABD'yi çileden çıkardı! Düşmanca sözler... - Son Dakika
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Türkiye'nin Suriye'yi işgal eden bölücü terör örgütü PKK'yı temizleme hazırlıkları ABD'yi çileden çıkardı! Düşmanca sözler...

14.07.2022 09:20

Bölücü terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG'yi temizleme harekatı artık an meselesi... Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yapacağı askeri harekata karşı konuşan ABD Savunma Bakan Yardımcısı Dana Stroul, "Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine herhangi bir askeri operasyon yapmasına çok sert bir şekilde karşı çıkıyoruz ve Türkiye'ye de bu konudaki itirazımızı açıkça yaptık" ifadelerini kullandı. CHP ve HDP, Irak ve Suriye tezkeresine TBMM'de "Hayır" oyu kullanmıştı.

ABD ve İsrail'in; Türkiye, İran, Irak ve Suriye'nin de bir kısmını kapsayan terör devleti hayali, 15 Temmuz 2016'dan sonra başlayan Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Bahar Kalkanı harekatlarıyla darma duman edilmişti. Türkiye'nin Suriye'deki güvenli bölgeyi genişletme planı ile ilgili 5. harekat için çalışmalar devam ederken, ABD'den gelen üst düzey açıklamada skandal ifadeler kullanıldı.

"ÇOK SERT BİR ŞEKİLDE KARŞI ÇIKIYORUZ"

Ankara ve Washington arasında bu operasyonun yapılmaması konusunda bir dizi görüşmelerin gerçekleştiği aktarılırken Türk yetkililerin ikna edilmediği belirtildi. Önceki gün Washington'da bir etkinliğe katılan Savunma Bakanı Yardımcısı Dana Stroul, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine herhangi bir askeri operasyon yapmasına çok sert bir şekilde karşı çıkıyoruz ve Türkiye'ye de bu konudaki itirazımızı açıkça yaptık" ifadelerine yer verdi.

"IŞİD SALDIRABİLİR"

Türkiye'nin olası bir askeri operasyonundan DEAŞ'ın faydalanabileceğini belirten Stroul, "Eğer Türkiye bir askeri operasyon yaparsa ve bu da Suriye Demokratik Güçleri'nin kuzeye giderek bölgede yaşayanları havadan ya da karadan saldırıya karşı korumak için oraya odaklanırsa IŞİD saldırabilir" yorumunu yaptı.

"SURİYE'Yİ DAHA ÇOK ŞİDDETİN İÇİNE ÇEKER"

Açıklamasının devamında Türkiye'ni olası operasyonunun DEAŞ'a karşı mücadeleyi riske atacağını belirten Stroul, "Böyle bir operasyon ABD güçlerini, IŞİD'e karşı küresel mücadeleyi riske atar ve Suriye'yi daha çok şiddetin içine çeker. Eğer baskı altında kalırsa SDG, başka ülkelerin himayesi altına girebilir. Suriye Demokratik Güçleri, Suriye, Rusya ve hatta İran'la işbirliği yapabilir" dedi.

CHP İLE HDP PKK'YA YAPILACAK OPERASYONA KARŞI ÇIKIYOR

Türk Silahlı Kuvvetlerinin gerektiği takdirde sınır ötesi harekat ve müdahalede bulunmak üzere Irak ve Suriye'ye gönderilmesi konusunda Cumhurbaşkanına verilen yetkinin 2 yıl uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Genel Kurulunda CHP ve HDP'nin "hayır" oylarına karşı AK Parti, MHP ve İYİ Partinin "evet" oylarıyla kabul edilmişti.

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Son Dakika Dünya Türkiye'nin Suriye'yi işgal eden bölücü terör örgütü PKK'yı temizleme hazırlıkları ABD'yi çileden çıkardı! Düşmanca sözler... - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye'nin Suriye'yi işgal eden bölücü terör örgütü PKK'yı temizleme hazırlıkları ABD'yi çileden çıkardı! Düşmanca sözler... - Son Dakika
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