Türkiye'nin yanı başında büyük çatışma! Takviye kuvvetler yola çıktı
Dünya

Türkiye'nin yanı başında büyük çatışma! Takviye kuvvetler yola çıktı

Türkiye\'nin yanı başında büyük çatışma! Takviye kuvvetler yola çıktı
14.01.2026 11:44
Türkiye\'nin yanı başında büyük çatışma! Takviye kuvvetler yola çıktı
Suriye'de ordu ile YPG/SDG arasındaki çatışmalar devam ediyor. Terör örgütü Halep vilayetinde orduya ait mevzilere ve sivillere ait noktalara saldırılar düzenlerken Suriye ordusu da karşılık olarak Deyr Hafir çevresindeki örgütün mevzilerini topçu ateşiyle hedef aldı. Bölgede tansiyonun git gide yükseldiği ifade edilirken, Suriye ordusu Deyr Hafir bölgesine takviye kuvvetler sevk etmeye başladı.

Terör örgütü YPG/SDG'nin Suriye'nin Halep vilayetinde orduya ait mevzilere ve sivillere ait noktalara saldırılar düzenlediği bildirildi.

AĞIR MAKİNELİ TÜFEKLERLE HEDEF ALDILAR

Suriye'nin resmi televizyon kanalı El-İhbariye'ye konuşan bir askeri kaynak, terör örgütünün Halep şehrinin doğusundaki Hamima köyü civarındaki orduya ait bazı mevzileri ve sivillerin evlerini insansız hava araçları (İHA) ve ağır makineli tüfeklerle hedef aldığını, saldırıda herhangi bir can kaybı olup olmadığının henüz netleşmediğini söyledi.

Türkiye'nin yanı başında büyük çatışma! Takviye kuvvetler yola çıktı

SURİYE ORDUSUNDAN KARŞILIK GECİKMEDİ

Suriye ordusunun, YPG/SDG'nin saldırılarına karşılık Deyr Hafir çevresindeki örgütün mevzilerini topçu ateşiyle hedef aldığı kaydedildi.

"ÖRGÜTÜN CİNAYETLERİ DEVAM EDİYOR"

İhbariye kanalı, dün Deyr Hafir kentinden motosikletiyle çıkmak isteyen bir sivilin, bölgede konuşlanmış terör örgütüne bağlı bir keskin nişancı tarafından vurulduğuna dikkati çekerek, örgütün "sahadaki cinayetlerini aralıksız sürdürdüğünü" vurguladı.

Türkiye'nin yanı başında büyük çatışma! Takviye kuvvetler yola çıktı

TAKVİYE KUVVETLER BÖLGEYE GİDİYOR

Bölgedeki tansiyon git gide yükselirken Suriye ordusunun çatışmaların büyümesi üzerine harekete geçtiği öğrenildi. Servis edilen görüntülerde ordunun, terör örgütü PKK/SDG işgalindeki Deyr Hafir bölgesine takviye kuvvetler sevk ettiği görüldü.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Mehmet Ali Karatay Mehmet Ali Karatay:
    İsrail ordusu helmut dağında karakol kuruluş Şam'da devriyeler atarken Kürtlere saldırıp da kardeş ayaklarına kimseye inanmaz 61 36 Yanıtla
    Vakkas Can Vakkas Can:
    onlarda israhile hizmet etmiyormu 32 5
  • Aykut Özdemir Aykut Özdemir:
    Devlet içinde devlet olmaz 50 senedir kafaları basmıyor adamlar insan gibi Suriye ordusuna entegre edeceklerdi anlaştılar yine caydılar leş olacaklar hangi devlet içinde başka silahlı güç ister 45 12 Yanıtla
  • buhaltii buhaltii:
    allahtan israil varda içimizi rahatlatıyor 13 30 Yanıtla
  • Mö19720202 Mö19720202:
    Golan tepeleri süriye toprağı değilmi israilin ne işi var orda bence artık israilin sonu gelmiştir süriyeden çıkması yada çıkartılması lazım neise bize ne canım.. 12 1 Yanıtla
  • Apple User Apple User:
    şunu bilinki Ortadoğu Osmanlı’nın tapulu topraklarıdır asla vaz geçmeyiz ,biz bitti demeden bitmez , Osmanlı ordusuna başarılar dilerim. 3 5 Yanıtla
    Tuna güler Tuna güler:
    Türkleri Osmanlı'dan ibaret sanmak ahmaklıktır. Türkler binlerce yıldır bu topraklarda hüküm sürmüştür ve Osmanlı bu şanlı geçmişimizin sadece bir parçasıdır. Ve bu şanlı dönemi Türkiye Cumhuriyeti adı altında devam ediyor ve Bu ordunun adı Türk ordusudur. Bizim Osmanlı ordusu diye bir ordumuz yoktur 0 4
