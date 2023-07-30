Türkiye ve Güney Kore Stratejik Ortaklık İlişkilerini Geliştiriyor - Son Dakika
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Türkiye ve Güney Kore Stratejik Ortaklık İlişkilerini Geliştiriyor

30.07.2023 08:09

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Güney Kore Dışişleri Bakanı Park Jin ile görüşmesinin ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu. Park, Türkiye ve Kore'nin stratejik ortak olduğunu vurgulayarak, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümünü kutladı. Ayrıca, iki ülke arasındaki yakın işbirliğinin devam etmesini dilediğini belirtti ve Kore-Türkiye ilişkilerinin geliştirilmesi yol haritasına imza attığını ifade etti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Güney Kore Dışişleri Bakanı Park Jin ile Dışişleri Bakanlığı'ndaki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Jin konuşmasını Türkçe yaparken bu jest ciddiyeti ile bilinen Fidan'ı da gülümsetti.

"STRATEJİK ORTAK OLAN 2 ÜLKE"

Hitabına Türkçe mesajlarla başlayan Park, Kore Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı olarak 8 yılın ardından Türkiye'yi ziyaret ettiği için memnuniyet duyduğunu belirterek, "Kore ve Türkiye stratejik ortak olan iki ülke. Bu vesile ile Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümünü en içten dileklerimle kutluyorum." dedi.

Park, geçmişte Türkiye'nin Kore'ye 20 bin asker gönderdiğini ve Kore-Türk askerinin omuz omuza savaştığını hatırlatarak Kore'nin, Türkiye'nin büyük fedakarlığını unutmadığını vurguladı.

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"YAKIN İŞ BİRLİĞİ İÇİNDE OLMAYI DİLİYORUM"

"İki ülke arasındaki bu sıcak dostluk, geçtiğimiz şubat ayında Türkiye'de meydana gelen depremde birlikte mücadele edilerek bir kez daha ispatlanmıştır. Kore hükümeti şu anda Antakya bölgesinde depremzedeler için geçici barınma yerleri inşa etmekte. Gelecekte de yeniden yapılanma, restorasyon sürecinde de iki ülkenin yakın işbirliği içinde olmasını diliyorum." ifadelerini kullanan Park, "Bu ziyaretimde Fidan ile iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişim yönünü sistematik bir şekilde düzenleyen, Kore-Türkiye ilişkilerinin geliştirilmesi yol haritasına imza attım." ifadelerini kullandı.

FİDAN: KÖKLÜ, ÖZEL İLİŞKİLER VAR

Fidan, Türkiye'nin Güney Kore ile "gücünü tarihten alan köklü özel ilişkilerinin" bulunduğunu kaydederek, "Dünya üzerinde bir dışişleri bakanının yurt dışı ziyaretinde ev sahibi ülkenin şehitlerini anması, onlara minnet sunması çok sık rastlanan bir durum değil." ifadesini kullandı.

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Hakan Fidan, Güney Kore, Türkiye, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Türkiye ve Güney Kore Stratejik Ortaklık İlişkilerini Geliştiriyor - Son Dakika


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