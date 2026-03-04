Türkiye\'ye düşen füze ile ilgili çarpıcı iddia: Hedef Güney Kıbrıs\'ta bir üstü

ABD-İsrail- İran arasındaki savaşta bugün endişelendiren bir gelişme yaşandı. Milli Savunma Bakanlığı, İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen bir balistik mühimmatın, Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

"FÜZE'NİN ASIL HEDEFİ GÜNEY KIBRIS'TA BİR ÜSTÜ"

Gelişmeyle ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Fransız AFP'ye konuşan bir Türk yetkili, "İran'dan atılan füzenin hedefi Türkiye değildi. Güney Kıbrıs'ta bir üssü hedef aldığını, ancak rotadan saptığını değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı. Yetkili, füzenin kaynağın "Rum Kesimi" olarak tanımladığı bölgedeki bir üsse fırlatıldıktan sonra "rotasından saptığını" ve Türkiye'nin hedeflenen asıl nokta olmadığını öne sürdü.

"FÜZE ZAMANINDA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"

Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İran'dan ateşlenip Irak ve Suriye hava sahasını geçtikten sonra Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen bir balistik mühimmat, Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından zamanında angaje edilerek etkisiz hale getirilmiştir.

"CAN KAYBI VEYA YARALANMA YOK"

Hatay ili Dörtyol ilçesinde düşen mühimmat parçasının, söz konusu tehdidin havada imha edilmesi sonrasında önleme yapan hava savunma mühimmatına ait olduğu tespit edilmiştir. Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma söz konusu değildir. Ülkemizin ve vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak konusundaki irademiz ve kapasitemiz en üst seviyededir.

Türkiye bölgesel istikrar ve huzurdan yana taraf olurken kimden ve nereden gelirse gelsin topraklarının ve vatandaşlarının güvenliğini sağlamaya muktedirdir. Topraklarımızın ve hava sahamızın savunulmasına yönelik her türlü adım kararlılıkla ve tereddütsüz atılacaktır. Ülkemize yönelik her türlü hasmane tutuma karşı cevap verme hakkımızın mahfuz olduğunu hatırlatıyoruz. Tüm taraflara, çatışmaların bölgede daha da yayılmasına neden olacak adımlardan uzak durma uyarısında bulunuyoruz. Bu kapsamda NATO ve diğer müttefiklerimizle istişare içinde olmayı sürdüreceğiz."