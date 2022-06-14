Türkiye-Yunanistan 'adalar' gerilimi: Yunan basını Türkiye'nin yazın Rodos ve Girit açıklarında sondaja başlayabileceğini yazdı - Son Dakika
Üye Girişi
BBC

Türkiye-Yunanistan 'adalar' gerilimi: Yunan basını Türkiye'nin yazın Rodos ve Girit açıklarında sondaja başlayabileceğini yazdı

14.06.2022 15:53
Türkiye-Yunanistan 'adalar' gerilimi: Yunan basını Türkiye'nin yazın Rodos ve Girit açıklarında sondaja başlayabileceğini yazdı

Yunan basını, Türkiye'nin önümüzdeki yaz aylarında bir yandan "adaların statüsü" konusunu Birleşmiş Milletler'e (BM) taşımaya devam edeceği, bir yandan da Rodos ve Girit gibi büyük ve yerleşik adaların açıklarında "sondaj çalışmalarına başlayacağı" yönünde duyumlar olduğunu yazdı.

Türkiye ile Yunanistan arasında Ege Adaları gerilimi son günlerde yeniden tırmandı. Ankara'dan yapılan açıklamalar sonrası, Yunanistan'da bu yaz ortamın daha da gerginleşmesinden endişe duyuluyor.

Yunan basını, Türkiye'nin önümüzdeki yaz aylarında bir yandan "adaların statüsü" konusunu Birleşmiş Milletler'e (BM) taşımaya devam edeceği, bir yandan da Rodos ve Girit gibi büyük ve yerleşik adaların açıklarında "sondaj çalışmalarına başlayacağı" yönünde duyumlar olduğunu yazdı.

Türkiye'nin BM nezdindeki "şikayet mektuplarına" da, Yunanistan da aynı şekilde yanıt verdi. BM'ye karşılıklı "şikayet" mektupları gönderilmesi bir süre daha devam edecek gibi görünüyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Kuzey Kıbrıs'ta yaptığı açıklamada "BM'deki mektup diplomasisi devam edecek" demişti.

Yunan hükümeti bu konuda " Atina'nın herhangi bir endişesi olmadığını" belirtiyor.

Atina'da "daha tehlikeli bir senaryo" olarak görülen konu ise Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) Girit ve Rodos adaları açıklarında olası sondaj çalışmaları için ilan edeceği bölgelerin koordinatlarıyla ilgili.

Söz konusu koordinatların Girit, Rodos ya da herhangi bir Yunan adasının karasuları içinde ya da Yunanistan'a göre "henüz ilan edilmemiş olsa bile muhtemel yetki alanları" içinde olması halinde ortamın gerginleşeceğine inanılıyor.

Bu durumun, Girit açıklarına kaydırılan Yunan donanmasının harekete geçmesine neden olacağından söz ediliyor.

Erdoğan'ın 'üçlü masa' ifadesi

Bu arada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da önceki gün Van'da gençlerle sohbet ederken " Efes tatbikatından sonra mesajı alan Atina'da aynı gün kurulan üçlü bir masadan" söz etmesi ve "bu masada Türkiye aleyhinde artık konuşulmayacağı bilgisini Dışişleri Bakanlığı'ndaki çalışma arkadaşlarından aldığını" söylemesi Atina'da ilgiyle karşılandı.

Yunan hükümet çevreleri Yunanistan'da "üçlü masa" diye bir oluşum ya da kavram olmadığına dikkati çekerken, Yunanistan Hükümet Sözcüsü Yannis Ekonomou "Türkiye, gerginliği tırmandıran açıklamalarına devam ederse, Başbakan Kiryakos Miçotakis'in, Ankara'nın tutumunu AB ve NATO zirvelerine taşıyacağını" söyledi.

Yunanistan'da yapılan yorumların ezici çoğunluğu ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan'a yönelik "sert uyarı" mahiyetindeki söylemlerinin "Türkiye'deki ekonomik krizin kamuoyuna unutturulması için Yunanistan cephesini sıcak tutmaya çalışmasından" kaynaklandığı yönünde.

İki ülkenin tezleri

Yunanistan, Ege'deki büyük adaların ve bunlara bağlı irili ufaklı takım adacık ve kayalıkların statüsünün 1923 Lozan ve 1947 Paris Antlaşmalarıyla belirlendiğini savunuyor.

Türkiye'nin 20 Temmuz 1974'te başladığı ve "Kıbrıs Barış Harekâtı" olarak duyurduğu askeri operasyon sonrası, "olası bir Türk-Yunan savaşından" endişe duyan dönemin Atina'da yönetimdeki Albaylar Cuntası, Türkiye kıyılarına yakın tüm adalara asker yığmaya başlamıştı.

Yunanistan adaları, BM Antlaşması'nın 51. maddesinin öngördüğü "meşru müdafaa" prensibi uyarınca, "Türkiye'den gelebilecek olası bir tehdide" karşı silahlandırdığını ilan etmişti.

Atina ayrıca Türkiye'nin oluşturduğu NATO komutası dışındaki Ege ordusunun, adalara yakın kıyılarda çıkarma filosu bulundurduğuna dikkat çekmişti.

Yunan yetkililer, Türkiye'nin "yakın bir geçmişe kadar bu konuda herhangi bir şikayette bulunmadığını" söylüyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise 31 Mayıs'ta Anadolu Ajansı Editör Masası'nda dış politika gündemine ilişkin soruları yanıtlarken, Yunanistan'ın Doğu Ege Adaları'nı silahlandırmasına değinmiş ve "Bu adı geçen adaların bir kısmı Lozan, bir kısmı da Paris Antlaşması'yla Yunanistan'a verilen adalar. 1947'de İtalyanların Yunanistan'a verdiği adalar. Her iki anlaşmada da bir şart var; Yunanistan bu adaları silahlandırmayacak, silah yerleştirmeyecek" demişti.

Türkiye'nin, Yunanistan'a ilgili adalar konusunda gerekli uyarıları yaptığını belirten Çavuşoğlu, "BM'ye iki mektup gönderdik. Birincisinde Yunanistan'ın bu adaları silahlandırdığını ve bunun iki anlaşmaya aykırı olduğunu söyledik. İkincisinde daha detaylı şekilde hukuki veçheleriyle izah ettik. Yunanistan bu adaların statüsünü bozmuştur, dolayısıyla Yunanistan'ın bu adaları silahsızlandırması gerekir. Aksi takdirde egemenlik tartışması başlar. Çünkü (adalar) bu şartla verilmiş" demişti.

Türkiye-Yunanistan 'adalar' gerilimi: Yunan basını Türkiye'nin yazın Rodos ve Girit açıklarında sondaja başlayabileceğini yazdı
Türkiye-Yunanistan 'adalar' gerilimi: Yunan basını Türkiye'nin yazın Rodos ve Girit açıklarında sondaja başlayabileceğini yazdı
Türkiye-Yunanistan 'adalar' gerilimi: Yunan basını Türkiye'nin yazın Rodos ve Girit açıklarında sondaja başlayabileceğini yazdı
YORUMLAR
500
Yunan polisi izlemekle yetindi! Türkiye karşıtı sloganlar atan grup konsolosluk önünde eylem yaptı Yunan polisi izlemekle yetindi! Türkiye karşıtı sloganlar atan grup konsolosluk önünde eylem yaptı Yunan unsurlarının kurşunuyla ölen göçmenin arkadaşları, o anları anlattı Yunan unsurlarının kurşunuyla ölen göçmenin arkadaşları, o anları anlattı Yunanistan'da PKK destekçisi anarşist gruptan, Türkiye Başkonsolosluğuna karşı eylem Yunanistan'da PKK destekçisi anarşist gruptan, Türkiye Başkonsolosluğuna karşı eylem
Kaynak: BBC

Yunanistan, Türkiye, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Türkiye-Yunanistan 'adalar' gerilimi: Yunan basını Türkiye'nin yazın Rodos ve Girit açıklarında sondaja başlayabileceğini yazdı - Son Dakika

BBC
Bu haber BBC tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. BBC tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı BBC kurumudur.

Son Dakika
20:10 Otomobilin üzerinde cinsel ilişkiye giren çifte ev hapsi cezası verildi
20:08 Polis memuru, cinnet geçirerek eşini ve 18 yaşındaki çocuğunu öldürdükten sonra intihar etti
19:50 "Futbolda başarı isteniyor" diyen Yılmaz Vural'dan olay Fatih Terim yorumu: Başına iş aldı
19:31 Tanju Özcan, CHP'den kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edildi! Konuyla ilgili AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten ilk yorum geldi
18:56 Benzin istasyonunda vatandaşlar isyan etti: Eskiden 300 liraya 10 kere depoyu dolduruyorduk, şimdi ise 10 litre almıyor
18:18 21 yaşındaki Adem Çakan isimli genç, araç içinde başından vurulmuş halde bulundu
18:15 Gösterdiği kırmızı kart sonrası futbolcular ve taraftarların saldırısına uğrayan hakem hayatını kaybetti
18:08 Polise yumruk atan DBP'li Salihe Aydeniz'in Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan 80 fezlekesi bulunuyor
17:53 Kim Min-Jae, Fenerbahçe'den ayrılabilir! Menajeri, Ali Koç ile görüşmek için İstanbul'a geldi
17:46 Kaftancıoğlu'nun siyasi parti üyeliği Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düşürüldü! Konuyla ilgili CHP'den ilk açıklama geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2022 20:32:55. #1.12#
SON DAKİKA: Türkiye-Yunanistan 'adalar' gerilimi: Yunan basını Türkiye'nin yazın Rodos ve Girit açıklarında sondaja başlayabileceğini yazdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement