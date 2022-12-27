Elon Musk, Twitter'ın eski yönetimi hakkındaki ifşalarına devam ediyor: CIA, Pentagon ve FBI ile işbirliği yaptılar - Son Dakika
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Elon Musk, Twitter'ın eski yönetimi hakkındaki ifşalarına devam ediyor: CIA, Pentagon ve FBI ile işbirliği yaptılar

27.12.2022 09:44

Twitter'ın yeni patronu Elon Musk, dev sosyal medya platformunun eski yönetimi hakkında, FBI, Dışişleri Bakanlığı, CIA ve Pentagon dahil çeşitli devlet kurumlarıyla işbirliği içinde gözetim ve sansür uyguladığını söyledi.

Elon Musk, "Twitter Dosyaları" ismiyle sürdürdüğü ifşaatların 9.'sunu serbest gazeteci Matt Taibbi aracılığıyla yaptı. Elon Musk'ın, eski Twitter'ın yönetiminin uygulamalarına yönelik yeni ifşaatında, şirketin, ABD hükümetinin söylemleriyle çelişen bilgileri sansürleyerek, hükümetle aynı fikirde olmayan doktor ve uzmanları itibarsızlaştırarak Covid-19 salgınına ilişkin tartışmalara müdahale ettiği ortaya çıktı.

ABD HÜKÜMETİ BASKI UYGULADI

Twitter'ın eski yönetiminin Covid-19 salgınına yönelik içeriklere dair iç yazışmalarını paylaşan Zweig, ABD yönetimlerinin sadece Twitter'a değil aynı zamanda Facebook, Google ve Microsoft'a da Covid-19 salgınına ilişkin tartışmalar konusunda baskı uyguladığını yazdı.

Trump yönetiminin salgının başlangıcında halkı paniğe sevk edecek içerikler konusunda endişeler taşıdığını ve şirkete bu konuda baskı yaptığını ifade eden Zweig, Başkan Joe Biden yönetiminin ise Amerikan halkına Covid-19 salgını için verdiği mesajın, "Covid-19'dan çok korkun ve güvende olmak için bizim dediğimizi yapın şeklinde olduğunu ve Twitter'a bu yönde baskı yaptığını belirtti.

"ABD KURUMLARIYLA SANSÜR İŞBİRLİĞİ"

İfşaatların 9.'sunda ise serbest gazeteci Taibbi, Twitter'ın FBI, Dışişleri Bakanlığı, CIA ve Pentagon dahil çeşitli devlet kurumlarıyla işbirliği içinde gözetim ve sansür uyguladığını paylaştı. FBI'ın, Twitter üzerinden diğer devlet kurumlarını kapsayan geniş bir sosyal medya gözetimi ve sansür uygulamasına aracılık ettiğini öne süren Taibbi, söz konusu uygulamanın FBI'ın siber tehditlerle ilgilenen birimi Yabancı Etki Görev Gücünün (FITF) yanı sıra yerel polisler, medya ve farklı devlet kurumlarını da içerdiğini belirtti.

ELON MUSK 3 HAFTADIR ESKİ DOSYALARI İFŞA EDİYOR

Elon Musk 3 haftadır, Twitter'in eski yönetiminin kurum içi yazışmalarını bir grup gazeteciyle paylaşarak ifşa ediyor. Twitter'in yeni yöneticisi ve bağımsız gazetecilerin "Twitter Dosyaları" olarak adlandırılan bu tweet dizileri, Twitter'ın eski yönetiminin, siyasi görüşleri nedeniyle içeriklere taraflı olarak müdahale ettiğini ortaya koyuyor.

HUNTER BIDEN İLE İLGİLİ BELGELER DE ÇIKMIŞTI

Şimdiye kadar yapılan ifşaatlarda ABD Başkanı Joe Biden'ın ekibinin talebi üzerine seçim sürecinde ortaya çıkan Biden'ın oğlu Hunter Biden'a ait sızıntıların sansürlenmesi, Trump'ın hesabının askıya alınması gibi konuların yanı sıra Twitter'ın eski yönetiminin ABD ordusunun Orta Doğu'daki manipülasyonlarına alet olduğu da ortaya çıkmıştı.

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SON DAKİKA: Elon Musk, Twitter'ın eski yönetimi hakkındaki ifşalarına devam ediyor: CIA, Pentagon ve FBI ile işbirliği yaptılar - Son Dakika
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