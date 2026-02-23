Uçağa alınmayınca köpeğini havalimanında bırakan yolcu tutuklandı - Son Dakika
Uçağa alınmayınca köpeğini havalimanında bırakan yolcu tutuklandı

23.02.2026 13:15
Las Vegas'ta bir yolcu, uçağa alınmayacağını öğrenince köpeğini havalimanında bıraktı ve gitti. Olay, Harry Reid International Airport'ta yaşandı. Kadın yolcu, köpeğini rehber hayvan olarak uçağa almak istedi ancak gerekli belgeleri tamamlamadığı için biniş kartı verilmedi.

Las Vegas'ta bir yolcunun, uçağa alınmayacağını öğrenince köpeğini havalimanında bırakıp gitmesi, görenleri hem şaşırttı hem de öfkelendirdi.

Olay, Harry Reid International Airport'ta yaşandı. Havayolu görevlileri, JetBlue kontuarında 2 yaşındaki bir goldendoodle cinsi köpeğin, metal bir bagaj ölçüm aparatına bağlanmış halde bırakıldığını fark etti.

Gerekli Belgeler Olmayınca Uçağa Alınmadı

Yetkililerin aktardığına göre kadın yolcu, köpeğini rehber (servis) hayvan olarak uçağa almak istedi. Ancak bunun için tamamlanması gereken çevrim içi belgeleri doldurmadığı ortaya çıktı.

Evraklar eksik olunca kendisine biniş kartı verilmedi.

Bu noktada beklenen, yolcunun köpeğiyle birlikte kalması ya da başka bir çözüm aramasıydı. Ancak kadın, köpeğini kontuarda bırakarak güvenlik kontrolünden geçti ve uçağın kalkış kapısına doğru ilerledi.

Polis Müdahale Etti

Durumun bildirilmesi üzerine Las Vegas Metropolitan Police Department ekipleri havalimanına çağrıldı.

Polisler, kadını D1 kapısında buldu ve geri getirerek köpeğin yanına götürdü. Vücut kamerasına yansıyan görüntülerde kadının, köpeğini neden bıraktığı sorulduğunda savunmaya geçtiği görüldü.

Kadın, köpeğin üzerinde takip cihazı olduğunu söyleyerek onu orada bırakmasının sorun olmayacağını ima etti. Ayrıca uçuşunu yeniden ayarlamaya çalıştığını iddia etti.

Polis ise bu duruma sert tepki göstererek, köpeği terk ettiği için ceza uygulanacağını söyledi.

Tutuklandı, Köpek Koruma Altına Alındı

Kimliği açıklanmayan kadın, hayvanı terk etme ve polise direnme suçlamalarıyla tutuklandı.

Bu sırada havalimanı çalışanları ve polisler, köpeğin bakımını üstlendi. Sevimli köpeğe "Jet Blue" adı verildi.

Jet Blue daha sonra Hayvan Koruma Servisleri'ne teslim edildi. Yasal olarak beklenmesi gereken 10 gün dolmasına rağmen sahibi köpeği almaya gelmedi.

Yeni Bir Hayat Başlıyor

Bunun üzerine Retriever Rescue of Las Vegas devreye girdi ve Jet Blue için geçici bir yuva buldu.

Şimdi Jet Blue'nun, onu havalimanında terk eden sahibinden çok uzakta, sevgi dolu yeni bir aileyle hayatına devam etmesi bekleniyor.

